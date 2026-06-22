|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- Průvodce mistrovstvím
- Program MS
- Česko na MS
- MS ve fotbale ONLINE
- Nominace ČR
- Soupisky týmů
- Kdo vysílá v TV
- Zpravodajství z MS
- Statistiky
- Fotbal dnes
Další sportovní akce v roce 2026:
Skupina K
Skupina L
Skupina B
Skupina H
Skupina G
Skupina J
Skupina I
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2.
|Jižní KoreaJižní Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|ČeskoČesko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KanadaKanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4.
|KatarKatar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BrazílieBrazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2.
|MarokoMaroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3.
|SkotskoSkotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4.
|HaitiHaiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|AustrálieAustrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|ParaguayParaguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|TureckoTurecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|EkvádorEkvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4.
|CuraçaoCuraçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NizozemskoNizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2.
|JaponskoJaponsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3.
|ŠvédskoŠvédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4.
|TuniskoTunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|ÍránÍrán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3.
|BelgieBelgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2.
|UruguayUruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3.
|KapverdyKapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|NorskoNorsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3.
|SenegalSenegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4.
|IrákIrák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2.
|RakouskoRakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|JordánskoJordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KolumbieKolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2.
|Demokratická republika KongoDR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|PortugalskoPortugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|UzbekistánUzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AnglieAnglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2.
|GhanaGhana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|PanamaPanama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|ChorvatskoChorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: V Jordánsku zemřel fanoušek při sledování zápasu
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
V Brně odložili rozhodnutí o prodeji Lužánek Zbrojovce, bude mimořádné zasedání
Zastupitelé Brna dnes projednávali ostře sledovaný prodej zchátralého stadionu za Lužánkami. Hned na počátku schůze brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) však navrhla, aby se o věci nejednalo....
Zbrojovka nakupovala u pražských S. Má slávistu Hunala a sparťana Penxu
Do Zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Eric Hunal. Jedenadvacetiletý mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první fotbalové ligy víceletou smlouvu. S Hunalem přichází ze...
Messiho rekordní gól neměl platit, zlobí se Rakušané. Jasná chyba, souhlasí expert
Jakmile kopl míč do sítě, ihned se začali někteří rakouští fotbalisté obracet na rozhodčího. Ten však Messimu jeho rekordní moment nepřekazil a první branku utkání uznal. „Bylo to frustrující,“...
Go East! Skláři našli posily na východě. Vachoušek: Hráčů je na trhu čím dál míň
Go West, zpívají Pet Shop Boys, ale fotbalové Teplice si notují spíš Go East. Zatímco ligová konkurence se často vydává spíš africkou cestou, skláři letním přestupovým oknem protáhli už tři posily z...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: V Jordánsku zemřel fanoušek při sledování zápasu
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Ronaldo jako kotva. Posadí ho trenér? Portugalci řešili i kauzu ze sociálních sítí
Zase se všechno točí kolem něj. Ostatně jako takřka pořád. Nejen v Portugalsku si kladou zdánlivě jednoduchou otázku: Má Cristiano Ronaldo nastoupit v základní sestavě, nebo začít na lavičce? Za...
Snáz se jednalo s hráči i se soupeři pro přípravu, těší pardubického trenéra
Kouč Jan Trousil minulý týden vedl první tréninky pardubických fotbalistů v přípravě na novou ligovou sezonu. Jaká přesně bude podoba přípravy, co říká na čerstvou posilu z Dukly nebo na zvučného...
MS 1998: Ronaldo s pěnou u pusy. Ale proč? Finálový nezdar řešil i parlament
Od našeho zpravodaje v USA Z pokoje číslo 226 v pařížském hotelu Château de Grande Romaine se rozléhalo naléhavé volání. Roberto Carlos, brazilský obránce, se při pohledu na vedle ležícího kamaráda vyděsil: „Kluci, pojďte sem,...
Udělal jsem další krok ve své kariéře, lebedí si Kričfaluši po odchodu do Bruselu
Ještě minulý týden, když fotbalisté Baníku Ostrava zahajovali přípravu na další sezonu, byl záložník Ondřej Kričfaluši na Bazalech. Ale jejich trénink sledoval už jenom jako divák. Ve středu se v...
Liberecký manažer Nezmar: Náhradu za každého trenéra hledáme od prvního dne
Fotbalový Liberec zažívá rušný start letní přípravy. Vedle hráčských rošád rezonuje pod Ještědem hlavně změna na trenérském postu. Tým už má za sebou prvních pár tréninků pod novým slovenským...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Baník, Slavia... Šmiga se škrábe zpátky nahoru ve Zlíně. Bude dávat góly?
V české nejvyšší fotbalové soutěži debutoval v 17 letech a 119 dnech jako historicky nejmladší hráč Baníku Ostrava, od té doby přidal Daniel Šmiga už jen šest prvoligových startů, poslední před třemi...
Nechť jsou všichni Norové šťastní, zářil rozjetý Haaland. Bude nejlepším střelcem?
Po zápase seděl v první řadě během typické oslavy, při níž se spoluhráči předstírají, že veslují na vikinské lodi. A ještě aby ne! Erling Haaland je zatím klíčovou postavou norských fotbalistů na...