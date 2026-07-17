Každopádně Argentina, která v neděli večer nastoupí ve finále proti Španělsku, si na nepřízeň sudích stěžovat nemůže.
Při drsném stylu některých Messiho spoluhráčů jako by rozhodčí postrádaly žluté karty. Rozhodující momenty provázely kontroverze, které mohl sudí odpískat i ve prospěch soupeře.
„Během posledních čtyř let jsme byli nejlepší, ať se vám to líbí nebo ne. Je jedno, co kdo říká,“ citovala Messiho agentura AP.
Právě Messim to začalo. V úvodním utkání Argentiny právě kapitán šlápl zezadu na achilovku a lýtko alžírskému protihráči Ajsovi Mandímu. Polský sudí Szymon Marciniak mu nedal ani žlutou kartu a VAR nereagoval. Mimochodem, Marciniak dostal na starost už jen duel základní skupiny Egypt – Írán, přitom před čtyřmi lety v Kataru řídil finále...
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Egypt žádá vyloučení sudích: Diskriminace, některé záběry nechtěli ani posoudit
Nejkřiklavější situace nastaly v osmifinále proti Egyptu, kterému sudí v čele s Letexierem z Francie neuznali branku na 2:0 pro faul na druhé straně hřiště, který předcházel gólové akci.
A než Argentina v nastavení dala na tři dva, předcházely tomu souboje, které se daly odpískat ve prospěch Egypťanů. „Sudí se dopustili trestného činu diskriminace egyptského národního týmu,“ oznámila asociace.
Francois Letexier už k žádnému dalšímu duelu delegován nebyl, přitom patří k nejuznávanějším na světě.
Ve čtvrtfinále švýcarský útočník Embolo doplatil na nové pravidlo, které začalo platit právě až na šampionátu v Americe. Po domnělém faulu na něj nejdřív Paredes obdržel od portugalského sudího Pinheira žlutou kartu, ale videoasistent doporučil hlavnímu sudímu změnu verdiktu. Embolo totiž simuloval, Paredesovi kartu zrušil a dal ji Embolovi, protože byla druhá.
„Potrestali nás kvůli pravidlu, které je podle mého názoru naprosto nepřijatelné,“ řekl švýcarský trenér Murat Yakin. Jeho tým i v deseti uhájil remízu 1:1, ale v prodloužení dostal dvě branky.
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Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?
V semifinále proti Anglii se objevily záběry, které ukazují, že Messi před rozhodujícím gólem přišlápl nohu bránícímu Spencovi. Získal míč a odcentroval na hlavu Lautara Martíneze.
„Dvakrát za sebou postoupit do finále mistrovství světa se povede málokomu. A naše mužstvo to dokázalo,“ řekl Messi. „Kdybychom s Anglií prohráli, jistě by se našli lidé, kteří by i tak chrlili nějaké nesmysly. Ale my jsme jim šanci nedali.“
Když se na pomoc sudích ptali žurnalisté argentinského trenéra Lionela Scaloniho, odpověděl jim: „Nesmíte tolik hltat sociální sítě.