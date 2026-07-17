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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nevykládejte tu nesmysly. Messi odmítl, že by Argentině pomáhali sudí

Autor:
  11:33
Lionel Messi během semifinále mistrovství světa.

Lionel Messi během semifinále mistrovství světa. | foto: AP

Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.
Lautaro Martínez oslavuje gól proti Anglii.
Mac Allister z Argentiny trefuje tyč v semifinále MS.
Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií.
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Nad tou připomínkou novinářů se Lionel Messi jen pousmál a pak lehce ušklíbl. „Že nám pomáhají rozhodčí? Podívejte se, jsme podruhé za sebou ve finále mistrovství světa a to nemůže být náhoda. Určitě nám nikdo nic nedaroval,“ pronesl kapitán argentinských fotbalistů.

Každopádně Argentina, která v neděli večer nastoupí ve finále proti Španělsku, si na nepřízeň sudích stěžovat nemůže.

Při drsném stylu některých Messiho spoluhráčů jako by rozhodčí postrádaly žluté karty. Rozhodující momenty provázely kontroverze, které mohl sudí odpískat i ve prospěch soupeře.

„Během posledních čtyř let jsme byli nejlepší, ať se vám to líbí nebo ne. Je jedno, co kdo říká,“ citovala Messiho agentura AP.

Právě Messim to začalo. V úvodním utkání Argentiny právě kapitán šlápl zezadu na achilovku a lýtko alžírskému protihráči Ajsovi Mandímu. Polský sudí Szymon Marciniak mu nedal ani žlutou kartu a VAR nereagoval. Mimochodem, Marciniak dostal na starost už jen duel základní skupiny Egypt – Írán, přitom před čtyřmi lety v Kataru řídil finále...

Egypt žádá vyloučení sudích: Diskriminace, některé záběry nechtěli ani posoudit

Nejkřiklavější situace nastaly v osmifinále proti Egyptu, kterému sudí v čele s Letexierem z Francie neuznali branku na 2:0 pro faul na druhé straně hřiště, který předcházel gólové akci.

A než Argentina v nastavení dala na tři dva, předcházely tomu souboje, které se daly odpískat ve prospěch Egypťanů. „Sudí se dopustili trestného činu diskriminace egyptského národního týmu,“ oznámila asociace.

Francois Letexier už k žádnému dalšímu duelu delegován nebyl, přitom patří k nejuznávanějším na světě.

hlavní sudí Ismail Elfath uklidňuje emoce v semifinále mistrovství světa.

Ve čtvrtfinále švýcarský útočník Embolo doplatil na nové pravidlo, které začalo platit právě až na šampionátu v Americe. Po domnělém faulu na něj nejdřív Paredes obdržel od portugalského sudího Pinheira žlutou kartu, ale videoasistent doporučil hlavnímu sudímu změnu verdiktu. Embolo totiž simuloval, Paredesovi kartu zrušil a dal ji Embolovi, protože byla druhá.

„Potrestali nás kvůli pravidlu, které je podle mého názoru naprosto nepřijatelné,“ řekl švýcarský trenér Murat Yakin. Jeho tým i v deseti uhájil remízu 1:1, ale v prodloužení dostal dvě branky.

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

V semifinále proti Anglii se objevily záběry, které ukazují, že Messi před rozhodujícím gólem přišlápl nohu bránícímu Spencovi. Získal míč a odcentroval na hlavu Lautara Martíneze.

„Dvakrát za sebou postoupit do finále mistrovství světa se povede málokomu. A naše mužstvo to dokázalo,“ řekl Messi. „Kdybychom s Anglií prohráli, jistě by se našli lidé, kteří by i tak chrlili nějaké nesmysly. Ale my jsme jim šanci nedali.“

Když se na pomoc sudích ptali žurnalisté argentinského trenéra Lionela Scaloniho, odpověděl jim: „Nesmíte tolik hltat sociální sítě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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O 3. místo

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Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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