Přesunul se na křídlo a kraloval. Messi je nejlepší, už nemůže udělat víc, řekl kouč

„Je nejlepším hráčem historie. Já nevím, co by ještě musel udělat, aby to dokázal,“ líčil trenér vítězů Lionel Scaloni. „A navíc, většina Španělů ho miluje,“ odkázal se na nedělní finále se Španělskem.
V něm se může Messi stát podruhé mistrem světa, navíc ihned za sebou.
Přitom to s Argentinou už tolikrát vypadalo bledě.
Skupinou sice prolétla bez potíží, jenže hned v play off ji dotáhly do prodloužení Kapverdy, pak ztrácela o dvě branky s Egyptem a prodlužovala i proti Švýcarsku.
𝘎𝘖𝘙𝘋𝘖𝘖𝘖𝘕! Nová posila Barcelony si našla míč na zadní a poslala Anglii do vedení! 🏴💢— Nova Sport (@novasport_cz) July 15, 2026
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I s Anglií prohrávala, když si na skákavý centr naběhl Anthony Gordon.
„Jenže oni mají Messiho, nejlepšího ze všech,“ uznal bývalý obránce Micah Richards pro BBC Sport. „Je to o klíčových chvílích. Mysleli jsme si, že zápas můžou zlomit Kane či Bellingham. Ale byl to zase Messi. Proto je králem,“ dodal.
Anglie se v závěru poločasu stáhla a náskok bránila.
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„Což Messiho maximálně osvobodilo,“ řekl bývalý brankář Joe Hart.
Hráč amerického Interu Miami se pak pomalu přesunul na pravé křídlo a začala show. „Dostat ho do těchto prostorů bylo klíčové,“ kývl gólman Emiliano Martínez.
𝐄𝐍𝐙𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 🤯🎯— Nova Sport (@novasport_cz) July 15, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/rs4qDTjVaa
Messi napočítal devět úspěšných driblinků (pro srovnání jich všichni Angličané dohromady měli sedm), 94 doteků s míčem a také sedm doteků v soupeřově vápně (stejně jako Angličané dohromady). Do toho čtyři vytvořené šance.
Jednu, když napodruhé zpoza vápna pálil přesně Enzo Fernández a srovnal. O sedm minut později posadil Messi na hlavu Lautara Martíneze přesný centr a otočka byla na světě.
„Říkal jsem už na lavičce, že dám dneska gól, přísahám!“ pravil dojatý střelec. „Od té doby, co mi táta koupil první kopačky, jsem snil o tom, že vstřelím takový gól,“ doplnil.
Teď si s Messim opět zahrají finále.
DALŠÍ OTOČKA DOKONÁNA! 🫨— Nova Sport (@novasport_cz) July 15, 2026
Lautaro Martínez po Messiho centru vystřelil Argentině finále #FIFAWorldCup! 🇦🇷🏆
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺
#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/MFyWL80SWZ
„Jakmile necháte Messiho, aby měl osmdesát doteků s míčem během pár minut, začne mít volnost a vymýšlet. Z nahrávek jsou šance, pološance, tyčky, zákroky a pak i góly. Anglie to nemohla vydržet,“ komentoval ve studiu ČT Sport bývalý český brankář Petr Čech.
„Génius, který celý život hraje stejně,“ přidal jiný někdejší reprezentant Karel Poborský. „Naběhá toho půlku, co ostatní, ale jakmile dostane míč, tak se začnou dít věci a je extrémně nebezpečný.“
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Dali jsme do toho všechno. Prolili jsme pot i krev a pak i slzy, žehral Kane
Ve středu večer to celému světu ukázal znovu.
Možná ho namíchlo cosi, co mu v jednu chvíli posměšně řekl Jude Bellingham, na což Messi jen nevěřícně kýval. A pak zápas zvrátil.
July 15, 2026
„Pokud si ještě nemyslíte, že je nejlepší ze všech, tak co vás ksakru přesvědčí?“ píše například Nick Miller z renomovaného serveru The Athletic.
„Hrajte, jak chcete, on stejně najde způsob, jak vás porazit. Postupuje mistrovstvím, zatímco ostatní hvězdy už jsou pryč. To je ta velikost,“ zdůraznil.
S osmi góly a čtyřmi asistencemi má velkou šanci stát se nejlepším střelcem turnaje. Druhý Mbappé má sice stejně gólů, ale jen tři asistence. Zatímco francouzský útočník hraje v sobotu o třetí místo, Messiho čeká další boj o zlato.
Ukáže se znovu?