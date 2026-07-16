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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Přesunul se na křídlo a kraloval. Messi je nejlepší, už nemůže udělat víc, řekl kouč

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  8:07
Lionel Messi během semifinále mistrovství světa.

Lionel Messi během semifinále mistrovství světa. | foto: AP

Lionel Messi a Harry Kane po semifinálové bitvě na mistrovství světa. Argentina...
Anglický gólman Pickford sbírá míč po souboji Bellinghama s Messim.
Lionel Messi po inkasovaném gólu v semifinále mistrovství světa.
Jude Bellingham po souboji s Lionelem Messim.
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Po závěrečném hvizdu klesl na kolena, pumpoval rukama a užíval si, že to zase dokázal. V devětatřiceti letech postoupil podruhé v řadě do finále fotbalového mistrovství světa a v neděli může obhájit titul. Semifinále proti Anglii (2:1) rozsekl argentinský hrdina Lionel Messi dvěma asistencemi v závěru.

„Je nejlepším hráčem historie. Já nevím, co by ještě musel udělat, aby to dokázal,“ líčil trenér vítězů Lionel Scaloni. „A navíc, většina Španělů ho miluje,“ odkázal se na nedělní finále se Španělskem.

V něm se může Messi stát podruhé mistrem světa, navíc ihned za sebou.

Přitom to s Argentinou už tolikrát vypadalo bledě.

Skupinou sice prolétla bez potíží, jenže hned v play off ji dotáhly do prodloužení Kapverdy, pak ztrácela o dvě branky s Egyptem a prodlužovala i proti Švýcarsku.

I s Anglií prohrávala, když si na skákavý centr naběhl Anthony Gordon.

„Jenže oni mají Messiho, nejlepšího ze všech,“ uznal bývalý obránce Micah Richards pro BBC Sport. „Je to o klíčových chvílích. Mysleli jsme si, že zápas můžou zlomit Kane či Bellingham. Ale byl to zase Messi. Proto je králem,“ dodal.

Anglie se v závěru poločasu stáhla a náskok bránila.

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„Což Messiho maximálně osvobodilo,“ řekl bývalý brankář Joe Hart.

Hráč amerického Interu Miami se pak pomalu přesunul na pravé křídlo a začala show. „Dostat ho do těchto prostorů bylo klíčové,“ kývl gólman Emiliano Martínez.

Messi napočítal devět úspěšných driblinků (pro srovnání jich všichni Angličané dohromady měli sedm), 94 doteků s míčem a také sedm doteků v soupeřově vápně (stejně jako Angličané dohromady). Do toho čtyři vytvořené šance.

Jednu, když napodruhé zpoza vápna pálil přesně Enzo Fernández a srovnal. O sedm minut později posadil Messi na hlavu Lautara Martíneze přesný centr a otočka byla na světě.

„Říkal jsem už na lavičce, že dám dneska gól, přísahám!“ pravil dojatý střelec. „Od té doby, co mi táta koupil první kopačky, jsem snil o tom, že vstřelím takový gól,“ doplnil.

Teď si s Messim opět zahrají finále.

„Jakmile necháte Messiho, aby měl osmdesát doteků s míčem během pár minut, začne mít volnost a vymýšlet. Z nahrávek jsou šance, pološance, tyčky, zákroky a pak i góly. Anglie to nemohla vydržet,“ komentoval ve studiu ČT Sport bývalý český brankář Petr Čech.

„Génius, který celý život hraje stejně,“ přidal jiný někdejší reprezentant Karel Poborský. „Naběhá toho půlku, co ostatní, ale jakmile dostane míč, tak se začnou dít věci a je extrémně nebezpečný.“

Dali jsme do toho všechno. Prolili jsme pot i krev a pak i slzy, žehral Kane

Ve středu večer to celému světu ukázal znovu.

Možná ho namíchlo cosi, co mu v jednu chvíli posměšně řekl Jude Bellingham, na což Messi jen nevěřícně kýval. A pak zápas zvrátil.

„Pokud si ještě nemyslíte, že je nejlepší ze všech, tak co vás ksakru přesvědčí?“ píše například Nick Miller z renomovaného serveru The Athletic.

„Hrajte, jak chcete, on stejně najde způsob, jak vás porazit. Postupuje mistrovstvím, zatímco ostatní hvězdy už jsou pryč. To je ta velikost,“ zdůraznil.

S osmi góly a čtyřmi asistencemi má velkou šanci stát se nejlepším střelcem turnaje. Druhý Mbappé má sice stejně gólů, ale jen tři asistence. Zatímco francouzský útočník hraje v sobotu o třetí místo, Messiho čeká další boj o zlato.

Ukáže se znovu?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Finále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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