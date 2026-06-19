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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Populární argentinská herečka žádá Messiho o odpuštění. Lhala o jeho otci

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  19:14
Populární argentinská herečka a moderátorka Florencia Peňa uprostřed živého televizním vysílání ve studiu zalapala po dechu. „Cože? Opravdu to mám říct?“ podivila se nad informací, kterou dostala od produkčního pořadu. „Otec Lionela Messiho zemřel.“ Jenže šlo o falešnou zprávu. A teď je z toho skandál a výpovědi, píše německý Kicker.

Když Messi v úvodním utkání na mistrovství světa dal Alžírsku první branku, v jeho očích se leskly slzy. „Prožívám těžké časy, ale s fotbalem nemají nic společného,“ vysvětlil později.

Důvodem je onemocnění jeho otce Jorgeho, který byl hospitalizován. Messi s ním má velmi blízký vztah a tatínkovy potíže ho velmi trápí.

A následně v pořadu na streamovací službě Luzu TV zaznělo, že Jorge je po smrti. Jenže šlo o nepravdivou informaci.

„Omlouvám se Messiho rodině za tento hrozný okamžik, kterým, jak si dokážu představit, procházejí,“ napsala jedenapadesátiletá herečka na svůj instagramový účet. „Prosím o odpuštění.“

Lionel Messi slaví hattrick proti Alžírsku na úvod mistrovství světa.

Uvedla, že falešnou zprávu jí poslal produkční tým pořadu uprostřed živého vysílání. „Byla jsem v šoku, velmi jsem se styděla,“ reagovala podle argentinských médií.

Luzu TV oznámila, že zaměstnanci zapojení do šíření falešné informace byli propuštěni. Peňa se streamovací službou spolupráci ukončila sama.

„To, co se právě stalo, mě pobouřuje stejně jako vás všechny. Není to v souladu s mými hodnotami ani s tím, co chceme naší prací sdělit. Zcela to odmítám,“ zdůraznil šéf streamovací služby.

Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?

Messiho rodina oznámila, že se Jorge zotavuje v nemocnici a stav vykazuje pozitivní průběh.

„Vzhledem k zprávám, fámám a spekulacím, které se v posledních hodinách šířily, je rodina hluboce znepokojena nad nedostatkem empatie, respektu a neohleduplného chování, s nimž někteří jednotlivci přistupovali k striktně soukromé a rodinné záležitosti,“ uvedla Messiho rodina.

Lionel Messi slaví první gól na svém šestém mistrovství světa.

„Také chceme zdůraznit, že pouze jeho nejbližší rodinní příslušníci mají přesné a spolehlivé informace o Jorgeho stavu. Proto by jakákoli verze, prohlášení nebo informace, které nepocházejí od samotné rodiny a jejích oficiálních kanálů, neměly být považovány za platné nebo pravdivé.“

Messi po hattricku proti Alžírsku (3:0) na mistrovství světa vyběhne k druhému utkání v pondělí večer středoevropského času proti v Dallasu proti Rakousku.

Argentinští fanoušci slaví gól Lionela Messiho na stadionu v Kansas City.
Lionel Messi (Argentina) střílí v 76. minutě utkání proti Alžírsku třetí gól.
Lionel Messi slaví hattrick proti Alžírsku na mistrovství světa.
Lionel Messi slaví hattrick proti Alžírsku na úvod mistrovství světa.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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