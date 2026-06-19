Populární argentinská herečka žádá Messiho o odpuštění. Lhala o jeho otci

Když Messi v úvodním utkání na mistrovství světa dal Alžírsku první branku, v jeho očích se leskly slzy. „Prožívám těžké časy, ale s fotbalem nemají nic společného,“ vysvětlil později.
Důvodem je onemocnění jeho otce Jorgeho, který byl hospitalizován. Messi s ním má velmi blízký vztah a tatínkovy potíže ho velmi trápí.
A následně v pořadu na streamovací službě Luzu TV zaznělo, že Jorge je po smrti. Jenže šlo o nepravdivou informaci.
„Omlouvám se Messiho rodině za tento hrozný okamžik, kterým, jak si dokážu představit, procházejí,“ napsala jedenapadesátiletá herečka na svůj instagramový účet. „Prosím o odpuštění.“
Uvedla, že falešnou zprávu jí poslal produkční tým pořadu uprostřed živého vysílání. „Byla jsem v šoku, velmi jsem se styděla,“ reagovala podle argentinských médií.
Luzu TV oznámila, že zaměstnanci zapojení do šíření falešné informace byli propuštěni. Peňa se streamovací službou spolupráci ukončila sama.
„To, co se právě stalo, mě pobouřuje stejně jako vás všechny. Není to v souladu s mými hodnotami ani s tím, co chceme naší prací sdělit. Zcela to odmítám,“ zdůraznil šéf streamovací služby.
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Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?
Messiho rodina oznámila, že se Jorge zotavuje v nemocnici a stav vykazuje pozitivní průběh.
„Vzhledem k zprávám, fámám a spekulacím, které se v posledních hodinách šířily, je rodina hluboce znepokojena nad nedostatkem empatie, respektu a neohleduplného chování, s nimž někteří jednotlivci přistupovali k striktně soukromé a rodinné záležitosti,“ uvedla Messiho rodina.
„Také chceme zdůraznit, že pouze jeho nejbližší rodinní příslušníci mají přesné a spolehlivé informace o Jorgeho stavu. Proto by jakákoli verze, prohlášení nebo informace, které nepocházejí od samotné rodiny a jejích oficiálních kanálů, neměly být považovány za platné nebo pravdivé.“
Messi po hattricku proti Alžírsku (3:0) na mistrovství světa vyběhne k druhému utkání v pondělí večer středoevropského času proti v Dallasu proti Rakousku.