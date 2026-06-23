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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Messiho rekordní gól neměl platit, zlobí se Rakušané. Jasná chyba, souhlasí expert

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  14:02
Egyptský sudí Amin Mohamed Omar ukazuje, že se jde podívat na video, po kterém...

Egyptský sudí Amin Mohamed Omar ukazuje, že se jde podívat na video, po kterém nařídil penaltu pro Argentinu. Rakušané se zlobí. | foto: Reuters

Rakouský obránce Konrad Laimer se čertí na rozhodčího v zápase proti Argentině.
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Jakmile kopl míč do sítě, ihned se začali někteří rakouští fotbalisté obracet na rozhodčího. Ten však Messimu jeho rekordní moment nepřekazil a první branku utkání uznal. „Bylo to frustrující,“ pronesl po zápase trenér Ralf Rangnick, jehož svěřenci podlehli Argentině 0:2.

Messi začal neproměněnou penaltou. Ve 38. minutě už ale skóroval a definitivně se odpoutal na čele historických tabulek střelců na mistrovství světa, když se trefil už posedmnácté. A v nastavení druhého poločasu přidal osmnáctý gól.

Ten Rakušanům nevadil. Respektive mrzel je, sám Rangnick zahlásil: „Za ten jsme si mohli sami.“ Byl to ovšem ten první, u kterého cítil křivdu.

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„Co se týče první branky, čtvrtý rozhodčí měl udělat to samé co před penaltou. Upozornit sudího, aby si situaci prohlédl u videa a viděl by to, co všichni, tedy faul na Xavera Schlagera,“ říkal Rangnick.

Rakouský záložník kousek za polovinou hrací plochy přišel o balon poté, co ho zezadu srazil Alexis MacAllister. V živém vysílání se zákrok neobjevil, režie zrovna opakovala jiný osobní souboj, který proběhl chvíli předtím mezi Romerem a Gregoritschem. A ani v opakovaném záběru nebylo jasné, zdali o faul šlo, nebo ne.

Rakouský obránce Konrad Laimer se čertí na rozhodčího v zápase proti Argentině.

Rakušané ale měli názor jasný.

„Na hřišti jsem si říkal, že to byl jasný faul. Úplně mě smetl, měl jsem obě nohy ve vzduchu a letěl jsem k zemi. Nejsem známý tím, že bych si vymáhal přímé kopy, proto to pro mě byl faul,“ hlásil sám Schlager.

A neodpustil si ani pichlavou poznámku: „Ale když jste mistři světa, zasloužili jste se o to, že je rozhodčí trochu na vaší straně.“

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Egyptský sudí Amin Mohamed Omar se nejprve na popud videorozhodčího vracel v deváté minutě k momentu, kdy dvojice Rakušanů srazila Lautara Martineze. Původně penaltu neodpískal, u obrazovky však rozhodnutí přehodnotil.

Neodpískal také řadu spornějších zákroků, tvrdší argentinské ataky zase dlouho nechával bez žluté karty, kterou si šetřil pro Jihoameričany až do 76. minuty, kdy ji udělil Facundu Medinovi.

A k nelibosti Rakušanů neřešil ani první Messiho branku. Dotčení nezůstali jen na straně Rangnickova výběru, například ve vysílání americké stanice Fox Sports verdikt sepsul také bývalý dánský brankář Peter Schmeichel.

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„Nemyslím si, že měl gól platit. Vzpomeňte, za co byla udělena penalta. Tohle je také kopnutí zezadu do Schlagera. Měl následovat přímý kop, VAR měl gól zrušit. Jde o jasnou chybu rozhodčího,“ pravil v přestávkovém studiu.

On, Rangnick, ani nikdo jiný už však spornou situaci nezvrátí. Argentinci slaví druhou výhru na turnaji a jistotu postupu do vyřazovací fáze, Rakušané o něj zabojují v posledním skupinovém klání proti Alžírsku. Zaručí jim ho jakákoliv remíza, ovšem i porážka by jim měla stačit k postupu ze třetího místa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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