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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Měl Messi před finále konflikt s koučem? Nemůžu uvěřit, na co se ptáte, řekl Scaloni

Autor:
  13:12
Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi před finále MS 2026.

Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi před finále MS 2026. | foto: AP

Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi během finále MS 2026.
Argentinský trenér Lionel Scaloni v obležení fanoušků po návratu do rodného...
Argentinský trenér Lionel Scaloni po prohraném finále MS 2026.
Argentinský trenér Lionel Scaloni během pauzy pro občerstvení ve finále...
10 fotografií
Na malém letišti s příznačným názvem Islas Malvinas na severozápadním okraji Rosaria přistál brzy ráno soukromý tryskáč z floridského Fort Lauderdale. Na jeho pasažéra několik hodin v příletové hale čekaly stovky fanoušků. Ale Lionel Messi mezi veřejnost nedorazil.

Argentinského kapitána po prohraném finále mistrovství světa (0:1 proti Španělsku) jen letmo zahlédli, jak přímo na ploše nastupuje do černého SUV, které fotbalistu i s jeho rodinu odvezlo do nedaleké soukromé čtvrti Funes.

„Messi, jsi legenda. Děkujeme ti, že jsi do našich srdcí přinesl radost. Celá země tě miluje,“ stálo na jednom z transparentů, který si však nepřečetl.

Messi se ze Spojených států do vlasti nevrátil s ostatními spoluhráči a realizačním týmem, jejichž speciál dosedl na mezinárodní letiště Ezeiza v Buenos Aires o den dřív.

Je tohle sbohem, Leo? Messi slzel a trenér doufá: Snad jsou na něj všichni hrdí

Trenér Lionel Scaloni tam „zadním vchodem“ neunikl. Od novinářů, naštvaných z porážky i herního způsobu Argentiny, slyšel spoustu nepříjemných dotazů, které se točily kolem spekulací.

Ty přiživil někdejší špičkový útočník a Messiho vrstevník Sergio Agüero, za národní mužstvo společně odehráli 81 zápasů.

„Nelíbilo se mi, jak to všechno skončilo, zvlášť když měl Messi neshodu s Lionelem Scalonim. Messi mi řekl, že se pohádali kvůli taktice,“ řekl údajně Agüero ve vysílání jedné z argentinských rozhlasových stanic.

Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi během finále MS 2026.

„Messi mu řekl, že není možné, aby bránili v hlubokém bloku a úplně odevzdali Španělům míč, protože takhle by prohráli. Ale trenér na tom trval s tím, že budou čekat na brejky. A já se ptám, kdo sakra jde proti slovům nejlepšího hráče planety? Messi vidí hru jinak, ale trenér byl asi příliš ješitný, aby si nechal poradit. Je to tak smutné.“

Žurnalisté trenéra konfrontovali I s Messiho motivační řečí těsně před zápasem v útrobách stadionu v East Ruthefordu, video se objevilo na sociálních sítích. „Nevím, sociální sítě nesleduju, ani žádné nemám,“ reagoval Scaloni.

Byl jste pod tlakem? zazněl další doraz. „Ne, nemám tušení,“ odvětil Scaloni.

Na videu je slyšet, jak Messi řekl: „Dobře kluci, zapomeňme na všechno, pojďme hrát.“

„Nevím, nemám tušení,“ opakoval trenér překvapeně.

Znovu se ptali na stejnou věc, ale jinak. Bylo všechno v kabině v pořádku? Byl tým jednotný? Nebyly v něm žádné vnitřní konflikty? naléhali žurnalisté.

Scalon už byl lehce naštvaný. „Ne, nemůžu uvěřit, na co se mě ptáte,“ zdůraznil.

Mimochodem, Messi i Scaloni nemají jen stejné křestní jméno, ale oba rovněž pocházejí z oblasti Rosaria v provincii Santa Fé...

Než atmosféra po příletu vicemistrů světa „zhoustla“, Scaloni na otázky odpovídal v klidu. Novináři se nejdřív zeptali na sudího Vinčiče, jestli finále řídil spravedlivě.

Argentinský trenér Lionel Scaloni v obležení fanoušků po návratu do rodného města Pujato po finále MS 2026.

„Prohráli jsme, protože soupeř byl lepší. Musíme to uznat, to je realita. Je dobré si ji uvědomit, protože nám to může bezpochyby pomoct,“ řekl Scaloni.

„Vím, že hrajeme pro radost našich fanoušků. A my jsme zvítězit nedokázali, proto nás to bolí.“

Scaloni má smlouvu do konce letošního roku. „Nejdůležitější je národní mužstvo, ať už u něj budu já, nebo někdo jiný,“ zdůraznil.

„Jsem rád, že jsem doma. Sice jsme prohráli, ale víme, že jsme do toho dali všechno. Můžeme být spokojení, ale zároveň mě bolí, že jsme lidem nemohli něco, z čeho by měli radost.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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