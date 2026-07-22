Měl Messi před finále konflikt s koučem? Nemůžu uvěřit, na co se ptáte, řekl Scaloni

Argentinského kapitána po prohraném finále mistrovství světa (0:1 proti Španělsku) jen letmo zahlédli, jak přímo na ploše nastupuje do černého SUV, které fotbalistu i s jeho rodinu odvezlo do nedaleké soukromé čtvrti Funes.
„Messi, jsi legenda. Děkujeme ti, že jsi do našich srdcí přinesl radost. Celá země tě miluje,“ stálo na jednom z transparentů, který si však nepřečetl.
Messi se ze Spojených států do vlasti nevrátil s ostatními spoluhráči a realizačním týmem, jejichž speciál dosedl na mezinárodní letiště Ezeiza v Buenos Aires o den dřív.
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Je tohle sbohem, Leo? Messi slzel a trenér doufá: Snad jsou na něj všichni hrdí
Trenér Lionel Scaloni tam „zadním vchodem“ neunikl. Od novinářů, naštvaných z porážky i herního způsobu Argentiny, slyšel spoustu nepříjemných dotazů, které se točily kolem spekulací.
Ty přiživil někdejší špičkový útočník a Messiho vrstevník Sergio Agüero, za národní mužstvo společně odehráli 81 zápasů.
„Nelíbilo se mi, jak to všechno skončilo, zvlášť když měl Messi neshodu s Lionelem Scalonim. Messi mi řekl, že se pohádali kvůli taktice,“ řekl údajně Agüero ve vysílání jedné z argentinských rozhlasových stanic.
„Messi mu řekl, že není možné, aby bránili v hlubokém bloku a úplně odevzdali Španělům míč, protože takhle by prohráli. Ale trenér na tom trval s tím, že budou čekat na brejky. A já se ptám, kdo sakra jde proti slovům nejlepšího hráče planety? Messi vidí hru jinak, ale trenér byl asi příliš ješitný, aby si nechal poradit. Je to tak smutné.“
Žurnalisté trenéra konfrontovali I s Messiho motivační řečí těsně před zápasem v útrobách stadionu v East Ruthefordu, video se objevilo na sociálních sítích. „Nevím, sociální sítě nesleduju, ani žádné nemám,“ reagoval Scaloni.
Byl jste pod tlakem? zazněl další doraz. „Ne, nemám tušení,“ odvětil Scaloni.
Na videu je slyšet, jak Messi řekl: „Dobře kluci, zapomeňme na všechno, pojďme hrát.“
„Nevím, nemám tušení,“ opakoval trenér překvapeně.
Znovu se ptali na stejnou věc, ale jinak. Bylo všechno v kabině v pořádku? Byl tým jednotný? Nebyly v něm žádné vnitřní konflikty? naléhali žurnalisté.
Scalon už byl lehce naštvaný. „Ne, nemůžu uvěřit, na co se mě ptáte,“ zdůraznil.
Mimochodem, Messi i Scaloni nemají jen stejné křestní jméno, ale oba rovněž pocházejí z oblasti Rosaria v provincii Santa Fé...
Než atmosféra po příletu vicemistrů světa „zhoustla“, Scaloni na otázky odpovídal v klidu. Novináři se nejdřív zeptali na sudího Vinčiče, jestli finále řídil spravedlivě.
„Prohráli jsme, protože soupeř byl lepší. Musíme to uznat, to je realita. Je dobré si ji uvědomit, protože nám to může bezpochyby pomoct,“ řekl Scaloni.
„Vím, že hrajeme pro radost našich fanoušků. A my jsme zvítězit nedokázali, proto nás to bolí.“
Scaloni má smlouvu do konce letošního roku. „Nejdůležitější je národní mužstvo, ať už u něj budu já, nebo někdo jiný,“ zdůraznil.
„Jsem rád, že jsem doma. Sice jsme prohráli, ale víme, že jsme do toho dali všechno. Můžeme být spokojení, ale zároveň mě bolí, že jsme lidem nemohli něco, z čeho by měli radost.“