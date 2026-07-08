Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trable mistra Lea. Messi opět neproměnil na MS penaltu, bál se, že to všem zkazil

Autor:
  15:01
Argentinský útočník Lionel Messi po zahozené penaltě v utkání s Egyptem.

Argentinský útočník Lionel Messi po zahozené penaltě v utkání s Egyptem. | foto: Reuters

Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.
Argentinští fotbalisté hází do vzduchu Lionela Messiho po výhře nad Egyptem.
Argentinský útočník Lionel Messi slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.
Argentinský útočník Lionel Messi slaví gól do sítě Egypta.
41 fotografií
Měl obavy, že to spoluhráčům i celé Argentině zkazil. „Byl jsem na sebe strašně naštvaný,“ přiznal Lionel Messi. Na fotbalovém mistrovství světa každým zápasem překonává vlastní rekordy v počtu gólů, ale také vytvořil jeden, na který pyšný není. Stal se prvním hráčem, který na jednom vrcholném turnaji neproměnil dvě penalty.

V úterním osmifinále proti Egyptu si našteloval míč v 21. minutě za stavu 0:1. Střílel křížem, brankář Šubajr směr vystihl a špatně umístěnou polovysokou střelu vyrazil.

„Nejen že mě štvalo, že jsem nedal. Ale i to, jakým způsobem jsem to kopnul,“ svěřil se Messi. „Věděl jsem, že jsem v důležitém okamžiku všechny zklamal.“

Když své pocity po zápase novinářům líčil, už se trápit nemusel. Argentina sice dostala ještě jeden gól, ale v poslední desetiminutovce skóre z 0:2 otočila. Vedle bujaře slavících spoluhráčů jste si mohli všimnout, jak Messi bez ustání plakal.

Leo je naší inspirací! Messi po další show sklízí chválu a hlásí: Nikdy se nevzdáme

„V tu chvíli to byla obrovská úleva. Pro mě i pro všechny,“ přiznal.

Až do okamžiku, než poslal centr na hlavu Romera, který v 79. minutě snížil, to nebyl jeho zápas. Kazil, ztrácel, k ničemu se nedostal.

Messiho penalty na mistrovství světa

Neproměněné

MS 2018
Argentina - Island 1:1, nedal v 64. minutě za stavu 1:1

MS 2022
Argentina - Polsko 2:0, nedal v 39. minutě za stavu 0:0, pak dal dvě branky

MS 2026
Argentina - Rakousko 2:0, nedal v 9. minutě za stavu 0:0, pak dal dvě branky

Argentina - Egypt 3:2, nedal v 21. minutě za stavu 0:1, pak pomohl asistencí a gólem k obratu

Proměněné

MS 2022
Argentina - Saúdská Arábie 1:2, dal v 10. minutě, po půli obrat

Argentina - Nizozemsko 2:2, 4:2 na penalty. V 73. minutě čtvrtfinále dal na 2:0, ale soupeř srovnal, pak proměnil penaltu i v rozstřelu

Argentina - Chorvatsko 3:0, v semifinále dal v 34. minutě na 1:0

Argentina - Francie 3:3, 4:2 na penalty, ve 23. minutě dal na 1:0, pak proměnil i v rozstřelu

„Naštěstí mě Bůh vyslyšel a opět pro mě připravil něco speciálního. A já jsem pak mohl vstřelit vyrovnávací gól,“ říkal Messi.

To bylo jen čtyři minuty po první brance Argentiny. V nastavení pak dokonal obrat Enzo Fernández, už bez přispění Messiho.

„Radost i úleva, kterou asi cítili i všichni ti fanoušci, kteří přišli na stadion a každým dnem dokazují, co znamená být Argentincem. Dodávají nám tolik hrdosti,“ poznamenal dojatý Messi.

Ve čtvrtfinále jde Argentina na Švýcary. Půjde Messi na penaltu, když dostane tu možnost?

Není to náhoda, že proti Egyptu zase neproměnil.

Dřív ho svazovalo už jen to, že si oblékl argentinský dres. Nezvládal očekávání, které na něj národ nakládal. Až před čtyřmi lety v Kataru se to změnilo. V pětatřiceti hrál uvolněně, hru si užíval a tým dotáhl ke zlatu.

Ale s těmi penaltami by vážně měl něco udělat. Na světových šampionátech jich zahrával osm, proměnil jen čtyři.

Jeho trápení začalo už v roce 2018 v Rusku. V základní skupině proti Islandu mohl po hodině hry za stavu 1:1 trefit výhru, ale nedal.

O čtyři roky později v Kataru se k pokutovému kopu postavil pětkrát. Selhal jen jednou, v základní skupině za bezbrankového stavu proti Polsku, zaváhání ale napravil dvěma góly.

Stejný scénář se opakoval i nyní v Americe proti Rakousku. V úvodu penaltu zahodil, ale pak dvakrát skóroval ze hry a tým vyhrál 2:0. A egyptský příběh už znáte.

Egyptský brankář Mustafa Šubajr chytá penaltu Lionelu Messimu v utkání s...
Argentinský útočník Lionel Messi neproměňuje penaltu v utkání s Egyptem.

Během své úchvatné téměř dvaadvacetileté kariéry zahrával podle statistik 150 pokutových kopů, 116 jich proměnil, ve 34 případech zaváhal. Poslední dva jsou z letošního šampionátu.

„Abych byl upřímný, jsem tak šťastný, že jsme to s Egyptem zvládli a jak jsme to zvládli,“ řekl Messi. „Za stavu nula dva jsme byli v těžké situaci a bylo vzrušující se z ní dostat a výsledek otočit. Hodně jsme trpěli, ale prostě to je mistrovství světa.“

Dal svůj osmý gól na turnaji, celkově jedenadvacátý na MS. Proti Egyptu to byl jeho devátý zápas na mistrovství světa za sebou, ve kterém dal aspoň jednu branku. Proč by vadilo, že neproměnil penaltu?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Argentina senzačně otáčela, Nory prý trápí viróza

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Trable mistra Lea. Messi opět neproměnil na MS penaltu, bál se, že to všem zkazil

Argentinský útočník Lionel Messi po zahozené penaltě v utkání s Egyptem.

Měl obavy, že to spoluhráčům i celé Argentině zkazil. „Byl jsem na sebe strašně naštvaný,“ přiznal Lionel Messi. Na fotbalovém mistrovství světa každým zápasem překonává vlastní rekordy v počtu gólů,...

8. července 2026  15:01

Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.

Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2:0. Zlín podlehl účastníkovi Konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1:2, naopak Teplice zvítězily nad druholigovým Táborskem hladce...

8. července 2026  13:51

Koubek, velká jména i bizarní konce. Kteří trenéři přišli na mistrovství světa o práci?

Český trenér Miroslav Koubek během utkání s Jihoafrickou republikou.

Vyhazovy, rezignace, vypršení smluv, odchody po vzájemné dohodě. Letošní fotbalový šampionát je kromě gólů a vynikajících výkonů hvězd bohatý i na konce trenérů. Nejde jen o Miroslava Koubka, o práci...

8. července 2026  13:13,  aktualizováno  13:46

Česká liga spouští oficiální verzi Fantasy. Chce prohloubit vztah fanoušků k fotbalu

V nové sezoně začne Fantasy Chance Liga

Bylo jen otázkou času, než na tenhle celosvětový fenomén naskočí také česká fotbalová liga. To se teď děje. Od příštího ročníku spouští oficiální verzi Fantasy Chance Ligy, v níž si budete moct...

8. července 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Arbeloa míří do Fulhamu, Kovařík zůstává v Bohemians

Sledujeme online
Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

8. července 2026  12:27

Adepty na trenéra představí FAČR v srpnu. Měl by být moderní a mít úspěchy v cizině

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie...

Minulý týden se rozloučil s trenérem Miroslavem Koubkem, okruh jeho nástupců chce mít šéf českého fotbalu David Trunda k dispozici přibližně za měsíc. „Na srpnovém zasedání výkonného výboru, kolem...

8. července 2026  12:16

Plzeň je známé jméno v Evropě, míní Boháč. Proti Kodani byl jako na kolotoči

Liberecký útočník Lukáš Letenay v souboji o míč s karvinským obráncem...

Nastoupil s kapitánskou páskou, na hřišti vydržel šedesát minut, než ho vystřídal mladík Růžička. Záložník Sebastian Boháč má za sebou zápasový křest v dresu fotbalové Plzně, kam minulý týden...

8. července 2026  12:10

Evropští politici chtějí prošetřit Trumpův zásah na MS: Infantino se znovu podvolil

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Skupina zákonodárců v Evropském parlamentu hodlá prošetřit zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Odeslali proto dopis sedmadvaceti národním...

8. července 2026  11:40

Z vlasatého mladíka legendou. Jak se Messi měnil napříč šesti mistrovstvími

Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.

Argentina v osmifinále fotbalového mistrovství světa prohrávala s Egyptem 0:2 a obhajoba titulu se jí vzdalovala. Pak ale znovu zasáhl Lionel Messi. Nejdříve přihrál na gól Cristianu Romerovi, poté...

8. července 2026  11:13

Věřili, že nezestárne. Chyba! Portugalci se na Ronalda spoléhali až příliš

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Když otřel uplakané oči a nasadil vyrovnaný výraz, novinářům vyprávěl: „Odcházím s čistým svědomím. Dal jsem tomu vše. Nic mi nechybí.“ Věříte, že to tak Cristiano Ronaldo vážně cítí? Nebo ho bude už...

8. července 2026  10:23

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Čermák: U nás není svoboda udělat chybu. Kreativci potřebují víc volnosti

Teplice, 1.7. 2026, Posila FK Teplice Marcel Čermák.

Fotbalovým Teplicím by měl záložník Marcel Čermák přinést to, co českému fotbalu chybí nejvíc – tedy nápaditost a kreativitu. „Hráči tady nemají svobodu udělat chybu. Máme kvalitní kluky v lize i v...

8. července 2026  9:51

Nedal třetí penaltu v rozstřelu za sebou. Proč na ně chodíš, Manueli? Už nepůjdu

Švýcarský obránce Manuel Akanji upadá do deprese poté, co v osmifinále MS proti...

Kráčel tak trochu stranou spoluhráčů, kteří po postupu do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa na sebe v euforii skákali a objímali se. Švýcarský obránce Manuel Akanji se jen potutelně usmíval....

8. července 2026  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.