Trable mistra Lea. Messi opět neproměnil na MS penaltu, bál se, že to všem zkazil

V úterním osmifinále proti Egyptu si našteloval míč v 21. minutě za stavu 0:1. Střílel křížem, brankář Šubajr směr vystihl a špatně umístěnou polovysokou střelu vyrazil.
„Nejen že mě štvalo, že jsem nedal. Ale i to, jakým způsobem jsem to kopnul,“ svěřil se Messi. „Věděl jsem, že jsem v důležitém okamžiku všechny zklamal.“
Když své pocity po zápase novinářům líčil, už se trápit nemusel. Argentina sice dostala ještě jeden gól, ale v poslední desetiminutovce skóre z 0:2 otočila. Vedle bujaře slavících spoluhráčů jste si mohli všimnout, jak Messi bez ustání plakal.
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„V tu chvíli to byla obrovská úleva. Pro mě i pro všechny,“ přiznal.
Až do okamžiku, než poslal centr na hlavu Romera, který v 79. minutě snížil, to nebyl jeho zápas. Kazil, ztrácel, k ničemu se nedostal.
Messiho penalty na mistrovství světa
Neproměněné
MS 2018
MS 2022
MS 2026
Argentina - Egypt 3:2, nedal v 21. minutě za stavu 0:1, pak pomohl asistencí a gólem k obratu
Proměněné
MS 2022
Argentina - Nizozemsko 2:2, 4:2 na penalty. V 73. minutě čtvrtfinále dal na 2:0, ale soupeř srovnal, pak proměnil penaltu i v rozstřelu
Argentina - Chorvatsko 3:0, v semifinále dal v 34. minutě na 1:0
Argentina - Francie 3:3, 4:2 na penalty, ve 23. minutě dal na 1:0, pak proměnil i v rozstřelu
„Naštěstí mě Bůh vyslyšel a opět pro mě připravil něco speciálního. A já jsem pak mohl vstřelit vyrovnávací gól,“ říkal Messi.
To bylo jen čtyři minuty po první brance Argentiny. V nastavení pak dokonal obrat Enzo Fernández, už bez přispění Messiho.
„Radost i úleva, kterou asi cítili i všichni ti fanoušci, kteří přišli na stadion a každým dnem dokazují, co znamená být Argentincem. Dodávají nám tolik hrdosti,“ poznamenal dojatý Messi.
Ve čtvrtfinále jde Argentina na Švýcary. Půjde Messi na penaltu, když dostane tu možnost?
Není to náhoda, že proti Egyptu zase neproměnil.
Dřív ho svazovalo už jen to, že si oblékl argentinský dres. Nezvládal očekávání, které na něj národ nakládal. Až před čtyřmi lety v Kataru se to změnilo. V pětatřiceti hrál uvolněně, hru si užíval a tým dotáhl ke zlatu.
Ale s těmi penaltami by vážně měl něco udělat. Na světových šampionátech jich zahrával osm, proměnil jen čtyři.
Jeho trápení začalo už v roce 2018 v Rusku. V základní skupině proti Islandu mohl po hodině hry za stavu 1:1 trefit výhru, ale nedal.
O čtyři roky později v Kataru se k pokutovému kopu postavil pětkrát. Selhal jen jednou, v základní skupině za bezbrankového stavu proti Polsku, zaváhání ale napravil dvěma góly.
Stejný scénář se opakoval i nyní v Americe proti Rakousku. V úvodu penaltu zahodil, ale pak dvakrát skóroval ze hry a tým vyhrál 2:0. A egyptský příběh už znáte.
Během své úchvatné téměř dvaadvacetileté kariéry zahrával podle statistik 150 pokutových kopů, 116 jich proměnil, ve 34 případech zaváhal. Poslední dva jsou z letošního šampionátu.
„Abych byl upřímný, jsem tak šťastný, že jsme to s Egyptem zvládli a jak jsme to zvládli,“ řekl Messi. „Za stavu nula dva jsme byli v těžké situaci a bylo vzrušující se z ní dostat a výsledek otočit. Hodně jsme trpěli, ale prostě to je mistrovství světa.“
Dal svůj osmý gól na turnaji, celkově jedenadvacátý na MS. Proti Egyptu to byl jeho devátý zápas na mistrovství světa za sebou, ve kterém dal aspoň jednu branku. Proč by vadilo, že neproměnil penaltu?