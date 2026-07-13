My fakt nejsme normální. Messi si užívá argentinskou jízdu. A co premiéra s Anglií?

I když Messi zkušenosti s Anglií nemá, mezi oběma soupeři i zeměmi je historie pohnutá a provázená mnoha kontroverzemi.
„Všechno, co si pamatuju, je z videí a obrázků, které Argentinci pořád sledují a znovu je prožívají. Ale taky si myslím, že naše současné mužstvo je zvyklé hrát fotbal bez ohledu na soupeře,“ poznamenal Messi.
„Hrát proti Anglii je samozřejmě výjimečné, protože je to fotbalová velmoc. Na druhou stranu to bereme tak, jak to je. Když jste v semifinále mistrovství světa, narazíte na velmi silný tým.“
Souboj Argentiny s Anglií vyvolává vzpomínky na události z osmdesátých let minulého století. V roce 1982 svedla Británie krátkou válku s Argentinou o Falklandy. Souostroví v jižním Atlantiku, které Argentinci nazývají Malvíny, je britským zámořským územím, Argentina ho dlouhodobě považuje za své a nárok na něj nikdy nevzdala.
Do toho slavné čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986, kdy Diego Maradona vstřelil Anglii jeden gól „boží“ rukou a druhý po úchvatném sólu z vlastní poloviny hřiště.
Na světovém šampionátu v roce 1998 anglická hvězda David Beckham nakopl dotěrného protivníka Diega Simeoneho a byl vyloučen. Anglie pak prohrála na penalty a z Beckhama se stal vyvrhel. O čtyři roky později v duelu základní skupiny zvítězila Anglie právě gólem Beckhama...
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A teď je tu „nová válka“.
Argentina ve vyřazovací fázi turnaje není suverénní, ale těsné zápasy ji naopak mentálně posilují. Kapverdské ostrovy zdolala 3:2 po prodloužení, proti Egyptu otočila v posledních jedenácti minutách z 0:2 na 3:2. A naposled v neděli porazila Švýcary opět po prodloužení 3:1 i díky tomu, že soupeř hrál od 72. minuty bez vyloučeného Embola.
„Je dobře, že si to fanoušci užívají stejně jako my,“ řekl Messi.
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Argentina se může stát třetí zemí, která titul z mistrovství světa obhájí. Itálie to dokázala v třicátých letech minulého století a Brazílie v šedesátých. V novodobé éře šampionátů by počin Argentinců neměl obdoby.
„Jsme zvyklí dělat věci, které nejsou normální. Není snadné vyhrát titul mistra světa, být dál úspěšný a pak v tom takhle pokračovat. Jsme zase v semifinále. To fakt není normální,“ zdůraznil Messi.
„Nevíme, jestli se to povede znovu, proto si to teď musíme užívat. Sami víte, jakými těžkostmi jsme si prošli. Každý zápas tady na turnaji je strašně těžký. Pokusíme se dorazit v co nejlepší formě.“