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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

My fakt nejsme normální. Messi si užívá argentinskou jízdu. A co premiéra s Anglií?

Autor:
  15:24

Lionel Messi si odnesl ze zápasu se Švýcarskem monokl. | foto: AP

Za Argentinu odehrál dvě stě pět mezistátních zápasů, ale nikdy nestál proti Anglii, „největšímu nepříteli“ své vlasti. Lionela Messiho, s jedenadvaceti góly nejlepšího střelce v historii fotbalového mistrovství světa, čeká ve středu v semifinále šampionátu jedna premiéra. „Hrál jsem snad skoro proti všem, takže tohle bude zajímavé,“ říkal Messi s potutelným úsměvem.

I když Messi zkušenosti s Anglií nemá, mezi oběma soupeři i zeměmi je historie pohnutá a provázená mnoha kontroverzemi.

„Všechno, co si pamatuju, je z videí a obrázků, které Argentinci pořád sledují a znovu je prožívají. Ale taky si myslím, že naše současné mužstvo je zvyklé hrát fotbal bez ohledu na soupeře,“ poznamenal Messi.

Po postupu do semifinále ukázal Lionel Messi i své břišní svaly.

„Hrát proti Anglii je samozřejmě výjimečné, protože je to fotbalová velmoc. Na druhou stranu to bereme tak, jak to je. Když jste v semifinále mistrovství světa, narazíte na velmi silný tým.“

Souboj Argentiny s Anglií vyvolává vzpomínky na události z osmdesátých let minulého století. V roce 1982 svedla Británie krátkou válku s Argentinou o Falklandy. Souostroví v jižním Atlantiku, které Argentinci nazývají Malvíny, je britským zámořským územím, Argentina ho dlouhodobě považuje za své a nárok na něj nikdy nevzdala.

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Do toho slavné čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986, kdy Diego Maradona vstřelil Anglii jeden gól „boží“ rukou a druhý po úchvatném sólu z vlastní poloviny hřiště.

Na světovém šampionátu v roce 1998 anglická hvězda David Beckham nakopl dotěrného protivníka Diega Simeoneho a byl vyloučen. Anglie pak prohrála na penalty a z Beckhama se stal vyvrhel. O čtyři roky později v duelu základní skupiny zvítězila Anglie právě gólem Beckhama...

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A teď je tu „nová válka“.

Argentina ve vyřazovací fázi turnaje není suverénní, ale těsné zápasy ji naopak mentálně posilují. Kapverdské ostrovy zdolala 3:2 po prodloužení, proti Egyptu otočila v posledních jedenácti minutách z 0:2 na 3:2. A naposled v neděli porazila Švýcary opět po prodloužení 3:1 i díky tomu, že soupeř hrál od 72. minuty bez vyloučeného Embola.

„Je dobře, že si to fanoušci užívají stejně jako my,“ řekl Messi.

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Argentina se může stát třetí zemí, která titul z mistrovství světa obhájí. Itálie to dokázala v třicátých letech minulého století a Brazílie v šedesátých. V novodobé éře šampionátů by počin Argentinců neměl obdoby.

„Jsme zvyklí dělat věci, které nejsou normální. Není snadné vyhrát titul mistra světa, být dál úspěšný a pak v tom takhle pokračovat. Jsme zase v semifinále. To fakt není normální,“ zdůraznil Messi.

„Nevíme, jestli se to povede znovu, proto si to teď musíme užívat. Sami víte, jakými těžkostmi jsme si prošli. Každý zápas tady na turnaji je strašně těžký. Pokusíme se dorazit v co nejlepší formě.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Semifinále

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Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
14. 7. 21:00
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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