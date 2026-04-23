Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

  22:05
Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně porušena jejich práva. Hovoří o zamítnutí vstupu do země, hrozbě zadržení nebo kontrole sociálních sítí.
Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu Donaldu Trumpovi ukázat zbrusunovou trofejí pro vítěze mistrovství světa klubů, které se ve Spojených státech koná v létě 2025. | foto: Profimedia.cz

Jejich varování souvisí s tvrdou imigrační politikou administrativy prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AFP.

Koalice lidskoprávních organizací, mezi kterými je Americké sdružení pro občanské svobody (ACLU), upozorňuje fanoušky, hráče nebo novináře, že na ně může dopadnout Trumpova „drakonická imigrační politika“.

Vyzývají mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, jejíž prezident Gianni Infantino má úzké vazby na Trumpa, aby se u americké vlády zasazovala o to, že všichni budou moci na šampionát dojet bez problémů.

Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií

„Je nejvyšší čas, aby FIFA využila svého vlivu a tlačila na smysluplné změny v imigrační politice a závazná ujištění, díky kterým se lidé přijíždějící do USA na mistrovství budou cítit bezpečně,“ uvedl Jamil Dakwar z ACLU.

Bez Íránců i Senegalců

Organizace varují, že lidé mířící na fotbalové mistrovství by měli počítat s možností odepření vstupu do USA, hrozbou zadržení nebo deportace, podrobnou kontrolou sociálních sítí a prohlídkou elektronických zařízení i s rizikem prověrky založené na jejich původu.

Lidskoprávní organizace také upozorňují na praktiky příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a jejich „kruté, nelidské nebo ponižující zacházení“ se zadrženými, kterým může hrozit i smrt.

Většina zápasů světového šampionátu se bude hrát na území Spojených států, které ho pořádají společně se Mexikem a Kanadou.

Fotbalový míč s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa na losu mistrovství světa.

Washington podle agentury AFP ujišťuje, že protiimigrační opatření současné vlády se nevztahují na lidi s turistickými vízy, a tedy ani na fanoušky se vstupenkami na šampionát.

Čtyři země, jejichž týmy se na mistrovství kvalifikovaly, se při zápasech v USA budou muset podle všeho obejít bez svých fanoušků. Trumpova vláda zakázala vstup do Spojených států občanům Íránu, Haiti, Senegalu a Pobřeží Slonoviny.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Z vazby byl propuštěn další muž obviněný v rozsáhlé kauze fotbalové korupce. ČTK to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize, která na propuštění...

23. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  19:33

Oslabení pro Slovácko. Disciplinárka vyšší tresty vyměřila Blahútovi i Vaškovi

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Fotbalisté Slovácka dostali za vyloučení v ligovém utkání v Olomouci vyšší disciplinární tresty. Patrik Blahút na tři a Filip Vaško na čtyři zápasy. V komuniké po čtvrtečním zasedání to uvedla...

23. dubna 2026  16:30

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  15:38

Yamal se zranil při penaltě. Barceloně do konce sezony nepomůže, MS prý stihne

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal si v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08,  aktualizováno  14:05

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se...

23. dubna 2026  13:35

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií

Necelých padesát dnů před prvním výkopem pořád není jasno. Bude fotbalový šampionát v Americe kompletní? A zúčastní se ho Írán, který je se Spojenými státy, hlavním pořadatelem turnaje, ve válce?...

23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  10:17

Vstávat! Tenhle sen končí. Deset let od zázraku padá Leicester do třetí ligy

Patson Daka je mrzutý po sestupu Leicester City ze druhé anglické ligy.

Snad nikdy za 142 let od založení klubu se nestalo, aby fanoušci pískali na hráče už před výkopem. Většinu času pak jen nadávali, prskali, kroutili hlavou. Nejen oni nechápou, diví se celý svět....

23. dubna 2026  9:46

Berbr u soudu: Měl jsem nasadit montérky a na koloběžce kontrolovat stadiony

Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.

Na všechny body obžaloby, která ho viní z podvodu na fotbalové půdě, měl bývalý (a všemocný) místopředseda české asociace Roman Berbr rozsáhlou odpověď. „Shrnu tady pravdivou realitu.“ Jeho výpověď u...

23. dubna 2026  7:29

Schick byl u konce Leverkusenu v poháru, v semifinále nestačil na Bayern

Zkroušení Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba a Patrik Schick po trefě Harryho Kanea v...

Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz. Bavorský gigant, který v neděli s předstihem...

22. dubna 2026  23:42

City vládlo v Burnley a předstihlo Arsenal. Bournemouth uhrál s Leedsem remízu

Erling Haaland posílá míč do brány Burnley a zařizuje City vedení.

Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v 34. kole v Burnley 1:0. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek při bodové rovnosti dostali před Arsenal do čela anglické...

22. dubna 2026,  aktualizováno  23:20

