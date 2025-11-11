Lídr jedenadvacítky poprvé v áčku. Rád bych se už někde usadil, líčil útočník Sejk

Snadno se zapomene, že je Václav Sejk ještě pořád kmenovým hráčem pražské Sparty. Vždyť nováček v seniorské fotbalové reprezentaci zamířil už na své šesté hostování, aktuálně působí v nizozemském Heerenveenu. A co dál? „Ve smlouvě mám opci. Člověk ale nemůže koukat v listopadu na to, co bude v zimě. Ve fotbale se věci mění ze dne na den,“ líčil před finišem kvalifikace o mistrovství světa.
Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu. | foto: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Český kapitán Václav Sejk přeskakuje německého brankáře.
Kapitán české jedenadvacítky Václav Sejk oslavuje postup na Euro.
Václav Sejk (vzadu) a Josef Koželuh děkují divákům po utkání s Německem.
James McAtee (vlevo) a Václav Sejk.


Národní tým čeká příprava se San Marinem a poté poslední skupinové utkání s Gibraltarem, po kterém český tým zamíří skoro jistě do baráže. I proto dočasný kouč Jaroslav Köstl povolal nakonec pět nováčků.

Včetně bývalého kapitána jedenadvacítky, který se ukázal i na malém Euru na Slovensku. Ve Spartě mu v létě řekli, že s ním nepočítají, a proto odešel na další hostování.

„Já ani plánovat nemůžu, protože sám sobě opci neuplatním. Můžu jen svými výkony ukázat klubu, že za tu cenu stojím. V Holandsku bych se rád usadil, líbí se mi tamní život i liga. Jen prací můžu zařídit, aby to vyšlo,“ řekl Sejk.

A daří se mu.

Český kapitán Václav Sejk přeskakuje německého brankáře.

Za aktuálně dvanáctý celek nizozemské ligy se trefil na přelomu října a listopadu třikrát v řadě. „Jsem moc rád a šťastný. Každý na začátku sní o reprezentaci a když se mi to splnilo, promítl jsem si celou svou cestu až sem,“ těší se Sejk.

Byla to pořádně klikatá cesta. Heerenveen je po Teplicích, Jablonci, Rodě, Lublinu a Famalicau už jeho šestým hostováním. Celou dobu přitom patří Spartě, která ho vychovala. Přes mládežnické kategorie se vypracoval do rezervy, pak sbíral zkušenosti v lize a dostal i šanci v rudém, jenže se za podzimní část předminulé sezony prosadil jen v domácím poháru proti Bohemians.

A tak putoval do zahraničí. V Nizozemsku už je podruhé, naposledy tu za Kerkrade ve druhé lize zažil nejgólovější sezonu, dal osm branek.

„Bavili jsme se s Matějem Kovářem, který chytá za Eindhoven, že tam člověk vede 4:0 a klidně to může skončit 4:5. Jako by tým, který prohrává, nasadil jednoho navíc. Je to dost atraktivní pro diváky, protože se hraje až do konce,“ kývl Sejk.

Kapitán české jedenadvacítky Václav Sejk oslavuje postup na Euro.

Kromě něj se v nominaci objevili další čtyři nováčci bez jediného startu; Patrik Hellebrand, Kryštof Daněk, Tomáš Ladra a Štěpán Chaloupek.

„Od začátku tady některé kluky znám buď z jedenadvacítky nebo ze Sparty. Nejsem ani ten typ, který by se bál přijít do nového prostředí, což je na mojí kariéře vidět,“ zasmál se.

„O prvním startu ale ještě nepřemýšlím, to je daleko. Hlavní byla nominace a já jsem rád, že tu můžu vůbec být. Když přijdou minuty, bude to jen lepší. Jinak naštvaný nebudu, přestože každý chce logicky hrát,“ přidal Sejk.

Zkušenosti má hlavně s jedenadvacítkou, které dělal kapitána a kde nastřílel 13 gólů ve 36 zápasech. Organizoval různé akce a stmeloval partu.

„Že bych se stal lídrem i tady? To je ještě hodně daleko. Jsem tady poprvé a rád se podívám, jak to tady chodí. Lídrem jsem rád, ale umím rozpoznat, kdy si to můžu dovolit. Nejsem ten typ, který začne jen tak něco vykřikovat. Rád si zjistím, co a jak. Jestli se tu v budoucnu ještě ukážu, závisí jen na mých výkonech,“ uzavřel Sejk.

