Raubíř Paredes. Dohrál jen díky sudímu, pak španělské mistry světa napadl

Jakmile vběhne na hřiště, má krev v očích. Paredes působí, že protivníky netouží porazit jen fotbalově, ale zničit je fyzicky. Nakopat, ublížit, způsobit bolest, snad i zranit.
|
Špinavé triky. Nešlo jen o titul, ale i o záchranu fotbalu, píšou španělská média
Ve finále proti Španělsku šel do hry až po půli, přestože v průběhu turnaje patřil většinou do základní sestavy.
Žlutou kartu dostal už po šesti minutách. Nejdřív mimo míč prudce zezadu vrazil do Rodriho, který zákrok vůbec nečekal. Při následné hádce dvakrát rukama strčil do Olma, což byl pro sudího Slavka Vinčiče signál k napomenutí.
🚨🥊 Full scenes after final whistle.@MickyJnr__ 🎥 pic.twitter.com/ZXCvAFkHwy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Dál to z jeho strany byl jeden faul za druhým. Jen díky benevolenci slovinského rozhodčího nedostal druhou žlutou kartu. Přitom si stačilo vybrat jeden ze šesti bezohledných zákroků.
Jestli někdo z divokých Argentinců nedokázal udržet emoce, byl to především dvaatřicetiletý středopolař z Boca Juniors. Hrával také v AS Řím, Zenitu Petrohrad, Paris St. Germain a Juventusu, než se loni v létě do Argentiny vrátil.
Žluté karty sbíral pravidelně, ve 455 zápasech na klubové úrovni jich dostal 125, ale jen šestkrát byl vyloučen.
|
Trpěli jsme, ale to my rádi, smál se kouč Španělska. Je mi ctí vést tenhle tým
Červenou kartu viděl i po finále šampionátu. Po závěrečném hvizdu Erica Garcíu prudce udeřil rukou do krku. Uklidňovat ho musel trenér Lionel Scaloni. Poté, když viděl, jak se Gavi dohaduje s Almadou, vrhl se i na něj a chvatem ho poslal k zemi. A ještě mu uštědřil ránu do obličeje.
„Když se umíme radovat po vítězství, musíme umět přijmout i porážku,“ řekl argentinský kouč Scaloni. „Prohru musíme uznat, dali jsme do toho všechno. Když prohrajete, musíte se znovu vzchopit,“ zdůraznil Scaloni.
Paredesova frustrace po závěrečném hvizdu! 😬#NovaSport | #NovaAction | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kQdQyB0Oss— Nova Sport (@novasport_cz) July 19, 2026
„Paredes po nich šel. Víme, co pro Argentince fotbal znamená. Víme, jak bolí prohra, ale prohrávat se musí umět. Tohle jsme od Argentinců viděli už mnohokrát. Reakce po závěrečném hvizdu je hrozná, na tohle tady není místo,“ zdůraznil Shearer, s 260 góly historicky nejlepší střelec Premier League.
|
Je tohle sbohem, Leo? Messi slzel a trenér doufá: Snad jsou na něj všichni hrdí
„Je to ostuda,“ řekl bývalý anglický reprezentant Gary Neville ve vysílání ITV. „Miluju zápal Argentinců, kteří na hřišti bojují jak o život. Messi je držel fotbalově, ale v posledních několika zápasech to byla od nich ostuda.“