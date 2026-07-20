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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Raubíř Paredes. Dohrál jen díky sudímu, pak španělské mistry světa napadl

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  10:00
Argentinský záložník Leandro Paredes po finále MS napadl společně s Almadou...

Argentinský záložník Leandro Paredes po finále MS napadl společně s Almadou španělského protivníka Gaviho. Za to viděl druhou žlutou kartu a byl už po závěrečném hvizdu vyloučen. | foto: AP

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
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Před čtyřmi lety ve vyhroceném čtvrtfinále vší silou napálil míč na nizozemskou lavičku, což maskoval za obranný zákrok. V neděli po prohraném ve finále fotbalového mistrovství světa argentinský záložník Leandro Paredes surově napadl dva španělské protivníky. „Prohrát se musí umět,“ kritizoval někdejší anglický útočník Alan Shearer. Španělsko vyhrálo 1:0 po prodloužení.

Jakmile vběhne na hřiště, má krev v očích. Paredes působí, že protivníky netouží porazit jen fotbalově, ale zničit je fyzicky. Nakopat, ublížit, způsobit bolest, snad i zranit.

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Ve finále proti Španělsku šel do hry až po půli, přestože v průběhu turnaje patřil většinou do základní sestavy.

Žlutou kartu dostal už po šesti minutách. Nejdřív mimo míč prudce zezadu vrazil do Rodriho, který zákrok vůbec nečekal. Při následné hádce dvakrát rukama strčil do Olma, což byl pro sudího Slavka Vinčiče signál k napomenutí.

Dál to z jeho strany byl jeden faul za druhým. Jen díky benevolenci slovinského rozhodčího nedostal druhou žlutou kartu. Přitom si stačilo vybrat jeden ze šesti bezohledných zákroků.

Jestli někdo z divokých Argentinců nedokázal udržet emoce, byl to především dvaatřicetiletý středopolař z Boca Juniors. Hrával také v AS Řím, Zenitu Petrohrad, Paris St. Germain a Juventusu, než se loni v létě do Argentiny vrátil.

Žluté karty sbíral pravidelně, ve 455 zápasech na klubové úrovni jich dostal 125, ale jen šestkrát byl vyloučen.

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Červenou kartu viděl i po finále šampionátu. Po závěrečném hvizdu Erica Garcíu prudce udeřil rukou do krku. Uklidňovat ho musel trenér Lionel Scaloni. Poté, když viděl, jak se Gavi dohaduje s Almadou, vrhl se i na něj a chvatem ho poslal k zemi. A ještě mu uštědřil ránu do obličeje.

„Když se umíme radovat po vítězství, musíme umět přijmout i porážku,“ řekl argentinský kouč Scaloni. „Prohru musíme uznat, dali jsme do toho všechno. Když prohrajete, musíte se znovu vzchopit,“ zdůraznil Scaloni.

„Paredes po nich šel. Víme, co pro Argentince fotbal znamená. Víme, jak bolí prohra, ale prohrávat se musí umět. Tohle jsme od Argentinců viděli už mnohokrát. Reakce po závěrečném hvizdu je hrozná, na tohle tady není místo,“ zdůraznil Shearer, s 260 góly historicky nejlepší střelec Premier League.

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„Je to ostuda,“ řekl bývalý anglický reprezentant Gary Neville ve vysílání ITV. „Miluju zápal Argentinců, kteří na hřišti bojují jak o život. Messi je držel fotbalově, ale v posledních několika zápasech to byla od nich ostuda.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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