Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Po pěti týdnech se už za volantem na Ostrovech nebojí. A na hřišti tuplem ne. Rychle se prosadil do základní sestavy, získal týmovou sošku pro hráče měsíce září a nyní je zpátky v reprezentaci, takže vlka, symbol nového klubu, na jeho hrudi na pár dnů vystřídal lvíček.
Už ve čtvrtek pokračuje kvalifikace o mistrovství světa s Chorvatskem, o víkendu se letí na Faery. Prostě další a další výzvy. „Za poslední měsíc jsem se ještě nezastavil, ale nestěžuju si. Plno vjemů, zápasů, zařizování, zkušeností. Zkrátka fofr, který mě baví.“
A bude pokračovat, protože v Anglii si po nabitém podzimu neodfrknete ani o Vánocích, kdy Premier League nezastavuje. Jste připravený?
Věřte mi, že zrovna kvůli tomu jsem sám v sobě sváděl takový menší vnitřní boj. Pro mě byl vánoční čas kvůli rodině i přátelům v Brně vždycky svatý. Plno tradic, které tentokrát vynechám, což mě mrzí. Ale vím, pro co to dělám.
Cítil jsem, že udržet pozornost ve Španělsku, kde jste obklopený trochu jinou energií, občas může být těžké.