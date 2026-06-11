Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Autentický kapitán. Krejčí: Chci být spontánní, pořád se poznávám. O čem sní?

Premium

Fotogalerie 23

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku - 2:2. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Čihák
David Čermák
,
Od našich zpravodajů v Mexiku - Modrou kapitánskou pásku, s níž v baráži dovedl Česko na mistrovství světa, v březnu zase vrátil kustodovi. „Nevím, jestli mi před zápasem s Koreou připraví tu samou. A ani to neřeším,“ poví Ladislav Krejčí a ihned naváže: „Jak pluju kariérou a vůbec celým životem, pověrčivý jsem míň a míň.“

Až v pátek nad ránem povede reprezentaci v Guadalajaře do prvního zápasu na světovém šampionátu po dvaceti letech, nebude si dávat pozor, jestli na hřiště vkročí pravou nebo levou. „Dávno jsem přišel na to, že je to blbost. Nechci se spoléhat na vnější věci, ale pouze sám na sebe,“ tvrdí.

Když se pár dnů před prvním zápasem v hotelu usadí do béžového ušáku, snad každou svou odpověď dlouze promýšlí. Mluví rozvážně a klidně. „Mnohem víc se mi rozšiřují obzory,“ přesvědčuje. „Hlavně poslední dva roky pro mě byly velmi intenzivní: odešel jsem z českého prostředí, poznal jiný pohled na fotbal i chování kolem. Všechno se snažím vstřebávat a zrcadlit do svého života.“

Ale teď ho čeká turnaj turnajů.

Vážně jste si pásku po úspěšné baráži nechtěl schovat? Třeba jako talisman?
Kdepak. Nechal jsem si pouze sparťanskou, ale to souviselo s uzavřením jedné důležité kapitoly. Tady páska patří celému týmu, po mně ji zase navlékne někdo další.

Nejvíc mi imponují ti, kteří ve svém oboru něčeho dosáhli a stejně jsou pořád sví a pokorní k druhým. Od nich se snažím čerpat.

Ladislav Krejčí

Tento článek je součástí iDNES Premium

Mimořádná nabídka

  • Expertní testy, které vám reálně ušetří peníze
  • Hloubkové analýzy a kompletní archiv
  • Čtení všech článků bez omezení

První měsíc za 19 Kč

Předplatit
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Hokej hrál v Koreji, která teď syna čeká na MS. Skupina není lehká, míní Zima starší

Aleš Zima působil jako profesionální hokejista v Jižní Koreji. Teď bude synovi...

V pátek na šternberském gymnáziu učí až od desíti, takže budík zvonící před čtvrtou ranní ho příliš...

Masér Poustka: Básničky baví i Koubka. Hlášku ‚Hoši, vole!‘ si nechám patentovat

Praha 31. 5. 2026 Fotbal mezinárodní přípravný zápas Česko - Kosovo. Eduard...

Šampionát v Severní Americe bude pro Eduarda Poustku už devátou velkou akcí u fotbalové...

MS 1962: Novináři vyprovokovali brutalitu. Sudí chtěl utéct, pak vynalezl karty

Anglický sudí Ken Aston posílá italského fotbalistu Ferriniho ze hřiště ve...

Než se rozběhl šot se zásadními momenty zápasu, David Coleman, reportér BBC, diváky předem varoval:...

Nedvěd exkluzivně. V čem je Koubek jako Brückner? A co nesnáší na české povaze?

Pavel Nedvěd, nový generální manažer českých fotbalových reprezentací, pózuje v...

Od našich zpravodajů v USA Jen na chvíli mu v Americe dělala společnost partnerka, zpěvačka Dara Rolins. Pavel Nedvěd, manažer...

MS 1950: Brazilská Hirošima. Soupeř se pomočil strachy a z brankáře byl vyvrhel

Uruguayský hrdina Ghiggia dává gól ve finále MS 1950 na zaplněném stadionu...

Od našeho zpravodaje v USA Dávno už byl v důchodu, ale na ulici si na něj ukazovali pořád stejně: „Jen se podívejte, tenhle...

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i Češi. Národní tým si na světovém šampionátu...

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.

Od našeho zpravodaje v USA Sedmdesát minut spíš trápení a marné bušení. Po dvou gólech v závěru je tu však výsledek, který před startem fotbalového mistrovství světa reprezentaci povzbudí. Češi porazili Guatemalu 3:1, z...

Autentický kapitán. Krejčí: Chci být spontánní, pořád se poznávám. O čem sní?

Premium
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku -...

Od našich zpravodajů v Mexiku Modrou kapitánskou pásku, s níž v baráži dovedl Česko na mistrovství světa, v březnu zase vrátil kustodovi. „Nevím, jestli mi před zápasem s Koreou připraví tu samou. A ani to neřeším,“ poví Ladislav...

11. června 2026

Obří zájem o Korejce. Son: Já proti Schickovi? Nehrajeme jeden na jednoho

Tisková konference korejského týmu před zápasem s Českem. Za stolem také...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Jen co se ti dva objevili ve dveřích, v totálně narvaném sále se zvednul les rukou. Cvakaly fotoaparáty, blikaly displeje. A fukary klimatizace na stropě nestíhaly ochlazovat vydýchaný zvuk. Stovky...

10. června 2026  23:34

Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily

Asistent trenéra Zdeněk Houštecký, majitel klubu Pavel Tykač, předseda...

Pražská Slavia je podle informací iDNES.cz blízko dokončení dalšího přestupu. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů blízkých oběma klubům se na základním rámci dohody domluvili liberecký majitel...

10. června 2026  22:08,  aktualizováno  22:36

Bienvenidos! Češi? A Procházku znáte? V Guadalajaře je i Masarykův obchoďák

Policista dohlíží na FIFA Fan Fest v Guadalajarě.

Od našich zpravodajů v Mexiku Vstoupíte do letištní haly a praští vás do očí barevně polepené sloupy s emblémy šampionátu. Hned se vás ujme armáda dobrovolníků, kteří neumí anglicky, ale rukama nohama vysvětlují, jak nenaletět...

10. června 2026  21:18

Hokej hrál v Koreji, která teď syna čeká na MS. Skupina není lehká, míní Zima starší

Premium
Aleš Zima působil jako profesionální hokejista v Jižní Koreji. Teď bude synovi...

V pátek na šternberském gymnáziu učí až od desíti, takže budík zvonící před čtvrtou ranní ho příliš nerozhodí. „Maturanti už jsou pryč, takže si pak ještě chvilku dáchnu,“ usměje se Aleš Zima. Že by...

10. června 2026

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i Češi. Národní tým si na světovém šampionátu...

10. června 2026  19:40

Česko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Čeští fotbalisté si po dvaceti letech zahrají na mistrovství světa. V základní skupině odehrají dvě utkání v Mexiku a jedno v USA. Jejich program, výsledky, soupisku, historickou bilanci na MS i...

10. června 2026  19:30

Táta a dcera v jednom týmu, v Česku poprvé v dějinách: Chlapi byli gentlemani

Fotbalový brankář Martin Černý z Chotusic a jeho dcera Veronika. Jako první v...

Když se sejde táta a syn v jednom fotbalovém týmu, je to událost, ale když spolu nastoupí táta s dcerou, to už je na zápis do dějin. V brance Martin Černý, v útoku Veronika Černá. K historickému...

10. června 2026  17:56

Česko - Jižní Korea: Kde sledovat MS ve fotbale v TV

Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou.

Událost nadšeně očekávaná českými fanoušky se rychle blíží. Fotbalisté nastoupí po dvaceti letech k utkání na mistrovství světa. Prvním soupeřem národního týmu ve skupině A bude Jižní Korea. V našem...

10. června 2026  17:29

Chaos a frustrace. Jak zoufalým Skotům ruší Američané cesty na šampionát

Skotští fanoušci během přípravného utkání s Bolivií na stadionu v New Jersey.

Čekali ještě déle než Češi, celých 28 let, než se jejich tým opět probojoval na fotbalové mistrovství světa. Jenže stovkám skotských fanoušků, této pověstné Tartan Army, se zčistajasna naplnění...

10. června 2026

Mexiko na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Mexičtí fotbalisté se radují z páté branky v přípravném utkání proti Srbsku.

Mexiko na mistrovství světa ve fotbale 2026 nastupuje jako spolupořadatel a turnaj rovnou zahájí. Do šampionátu vstoupí 11. června proti Jihoafrické republice na slavném Aztéckém stadionu. Ve skupině...

10. června 2026

Potvrzeno. Trenér Skuhravý zamířil ze Slovácka na lavičku Baníku

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Místo toho zamířil do Ostravy, kde nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil...

10. června 2026  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.