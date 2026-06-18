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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot

David Čermák
  21:47
Od našeho zpravodaje v USA - V ruce držel masivní stříbrnou trofej pro hráče zápasu, ale nijak ho netěšila. Když kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí dorazil po zápase s Jihoafrickou republikou mezi novináře, věděl, že si tým remízou 1:1 hodně zkomplikoval naději na postup. Aby prošel do šestnáctifinále mistrovství světa, potřebuje porazit Mexiko, které v posledním utkání skupiny požene bláznivé domácí prostředí.
Ladislav Krejčí po zápase s JAR.

Ladislav Krejčí po zápase s JAR. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zklamaný kapitán českého týmu Ladislav Krejčí po remíze s Jihoafrickou...
Pavel Coufal (vpravo) v diskuzi s Ladislavem Krejčím.
Fanoušci české reprezentace tleskají týmu po utkání s JAR.
Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.
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„Měli jsme slušný úvod, jeden z nejlepších za poslední dobu. Byli jsme odvážní, sebevědomí, nebáli jsme se hrát, pohybovali jsme se ve správných prostorech, presovali,“ vypočítával Krejčí pozitiva, než se zamračil: „V závěru prvního poločasu a pak i ve druhém jsme už málo drželi míč, zůstávali moc nízko a chyběla nám síla.“

Hlavně ve druhé půli jste byli pasivní až příliš. Proč?
Musíme si všichni sednout a říct si do očí, co je problém. Jestli je to otázka sebevědomí, odvahy, sil, jak přistupujeme k tréninkovému cyklu, jestli je všechno správně. A případně věci nastavit tak, aby se to už nestávalo.

Měli jsme získat tři body. Ale dokud žijeme, budeme bojovat, burcuje Hložek

Jak na to?
Vidíme, že to jde, že odvahu máme, ale pak nás něco sevře. Nevím, jestli se projeví třeba únava... Máme po sezoně, byla dlouhá, teď už nic nedoženeme. Musíme být trochu chytří, abychom měli síly po celou dobu zápasu. Sami jsme si ukázali na začátcích poločasů, jak můžeme hrát. Musíme všechno rozebrat a přijít na to, kde je příčina toho, co se nepovedlo. Nesmí se to opakovat. Velká škoda, ale žijeme.

To ano, ale má v sobě tenhle tým dost odvahy, aby porazil Mexiko? Na stadionu Azteca, kde bude domácí hnát osmdesát tisíc lidí?
Kdo nevěří, nemá tady co dělat. První patnáctiminutovka nám ukázala, že na téhle úrovni hrát můžeme. Jestli tam bude osmdesát tisíc Mexičanů? Bude to jen větší hukot.

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Neležel ale klíč k postupu v utkání s Jihoafričany?
Teď už ne. Jediná šance je porazit Mexiko, takhle k tomu musíme přistoupit, taková je realita. Musíme ji přijmout a ne si říkat: Hm, kdybychom teď vyhráli, bylo by to o něco jednodušší. To už je jedno. Musíme pracovat s věcmi tak, jak jsou.

Když balon narazil do Šulcovy ruky, věděl jste hned, že se bude kopat penalta?
Na kameře jsem to ještě neviděl, jen na hřišti. Ptal jsem se paní rozhodčí, jestli ruka nebyla u těla, říkala, že video to kontrolovalo a že nařídí penaltu. Teď se na to v šatně ještě podívám, víc nedokážu říct.

ZNÁMKY: Jak se vám líbili čeští fotbalisté v zápase MS proti Jihoafrické republice?

Jak se tým popasoval s pěti změnami v sestavě?
Velký respekt přede všemi. Ti, kteří nastoupili, i ti, kteří naskočili později, pracovali jako profíci. Vzali to, přijali roli. Turnaj je dlouhý, jeden zápas hraje jeden, další zase někdo jiný, to je v pořádku. Proti Mexiku třeba budeme potřebovat zase něco trochu jiného. Ale přístup, který jsme chtěli mít, tam byl. Věřím, že s takovým nastavením půjdeme i do dalšího zápasu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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