Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot

„Měli jsme slušný úvod, jeden z nejlepších za poslední dobu. Byli jsme odvážní, sebevědomí, nebáli jsme se hrát, pohybovali jsme se ve správných prostorech, presovali,“ vypočítával Krejčí pozitiva, než se zamračil: „V závěru prvního poločasu a pak i ve druhém jsme už málo drželi míč, zůstávali moc nízko a chyběla nám síla.“
Hlavně ve druhé půli jste byli pasivní až příliš. Proč?
Musíme si všichni sednout a říct si do očí, co je problém. Jestli je to otázka sebevědomí, odvahy, sil, jak přistupujeme k tréninkovému cyklu, jestli je všechno správně. A případně věci nastavit tak, aby se to už nestávalo.
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Měli jsme získat tři body. Ale dokud žijeme, budeme bojovat, burcuje Hložek
Jak na to?
Vidíme, že to jde, že odvahu máme, ale pak nás něco sevře. Nevím, jestli se projeví třeba únava... Máme po sezoně, byla dlouhá, teď už nic nedoženeme. Musíme být trochu chytří, abychom měli síly po celou dobu zápasu. Sami jsme si ukázali na začátcích poločasů, jak můžeme hrát. Musíme všechno rozebrat a přijít na to, kde je příčina toho, co se nepovedlo. Nesmí se to opakovat. Velká škoda, ale žijeme.
To ano, ale má v sobě tenhle tým dost odvahy, aby porazil Mexiko? Na stadionu Azteca, kde bude domácí hnát osmdesát tisíc lidí?
Kdo nevěří, nemá tady co dělat. První patnáctiminutovka nám ukázala, že na téhle úrovni hrát můžeme. Jestli tam bude osmdesát tisíc Mexičanů? Bude to jen větší hukot.
Neležel ale klíč k postupu v utkání s Jihoafričany?
Teď už ne. Jediná šance je porazit Mexiko, takhle k tomu musíme přistoupit, taková je realita. Musíme ji přijmout a ne si říkat: Hm, kdybychom teď vyhráli, bylo by to o něco jednodušší. To už je jedno. Musíme pracovat s věcmi tak, jak jsou.
Když balon narazil do Šulcovy ruky, věděl jste hned, že se bude kopat penalta?
Na kameře jsem to ještě neviděl, jen na hřišti. Ptal jsem se paní rozhodčí, jestli ruka nebyla u těla, říkala, že video to kontrolovalo a že nařídí penaltu. Teď se na to v šatně ještě podívám, víc nedokážu říct.
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Jak se tým popasoval s pěti změnami v sestavě?
Velký respekt přede všemi. Ti, kteří nastoupili, i ti, kteří naskočili později, pracovali jako profíci. Vzali to, přijali roli. Turnaj je dlouhý, jeden zápas hraje jeden, další zase někdo jiný, to je v pořádku. Proti Mexiku třeba budeme potřebovat zase něco trochu jiného. Ale přístup, který jsme chtěli mít, tam byl. Věřím, že s takovým nastavením půjdeme i do dalšího zápasu.