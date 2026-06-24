Krejčí: Radost z fotbalu máme všichni. Co jsme si vyříkali? Pardon, tam vás nepustím

„Ti dva jsou legendy, motivují nás. Příběhy, které mají za sebou, jsou neskutečné,“ pokýval Krejčí hlavou. „To je i náš hnací motor – týmově se jim přiblížit a dosáhnout něčeho, na co můžeme být pyšní a na co budeme jednou vzpomínat.“
To znamená přinejmenším postoupit ze skupiny. A aby se to národnímu týmu povedlo, potřebuje ve čtvrtek nad ránem porazit domácího favorita. I když to vypadá jako hodně složitá mise, Krejčí působil během tiskovky naprosto uvolněně. Co chvíli mu zahrál na tváři pobavený úsměv, ani náznak nervozity.
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Proti zemi, která vymyslela prapředka fotbalu. Recept na postup? Ať je vše jinak
„Nečekáme rozhodně nic jednoduchého. Mexiko ukázalo sílu, týmovou i individuální. Na to se připravujeme. Víme, co nás čeká, podle toho k tomu přistoupíme. Těším se.“
Na největší zápas kariéry?
Jednoznačně. A nejen v mojí kariéře. Všichni víme, na jakém jsme turnaji, o co hrajeme.
Jak jste trávili poslední dny?
Po zápase jsme měli den volna, pak jeden regenerační. Připravovali jsme se jako na každý zápas, na hřišti i u videa. Víme, že výsledky a výkony nebyly takové, jaké jsme chtěli. Taky víme, co nás čeká a k čemu směřujeme. Teď je zodpovědností každého z nás předvést takový výkon, aby nás dovedl k tomu, co potřebujeme. Jednoznačně věřím, že Mexiko můžeme porazit. Proto tady jsme, to je náš cíl. Jen na to se soustředíme.
Trochu to připomíná baráž, kdy taky šlo o všechno.
Ano, jsme v podobné situaci. Baráž byla dobrá zkušenost, kterou určitě můžeme přenést do zápasu s Mexikem.
Jak budete jako kapitán tým motivovat?
To není vůbec potřeba. Každý, kdo tu je, si uvědomuje velikost turnaje i zápasu. Vedeme neustálé debaty o tom, co to pro nás znamená, že jsme se sem dostali. Ujišťujeme se v tom, čeho chceme dosáhnout a kam se chceme dostat. Je to dostatečná motivace pro všechny, už dávno nastavená. Že bychom si říkali ještě něco extra navíc? Odhodlání cítím ze všech, věřím, že ho cítíte i vy.
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Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot
Po minulém zápase s Jihoafrickou republikou jste říkal, že si musíte sednout a plno věcí si vyříkat. K čemu jste došli?
Konverzace se vedou neustále po celou dobu turnaje. Věřte mi, že je pro nás strašně důležité, abychom uspěli. Ale o čem přesně se spolu bavíme? Nezlobte se, tam vás určitě nepustím.
Nechyběla vám v předchozích zápasech i radost z fotbalu? Trochu to tak vypadalo.
To je hodně široká otázka. Pro nás všechny je to první velký šampionát, působí na nás spousta vjemů. Jestli je to tlak, strach nebo něco jiného? Na každého zkrátka něco působí. Je to normální, musíte si tím projít a nabrat zkušenosti, abyste je využili v dalších zápasech. Pak se přidá i radost a větší uvolnění.
Přidá se už proti Mexiku?
Nebojte se, radost z fotbalu máme všichni. Milujeme ten pocit, že můžeme reprezentovat národ. A když k tomu přijdou i výhry, posune nás to zase úplně jinam. To je realita, ve které se teď nacházíme. Je na nás, abychom to právě takhle otočili.