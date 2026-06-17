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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

U stadionu haló kvůli streamerovi. Uvnitř Krejčí vzkázal: Víme, co minule chybělo

David Čermák
  21:55
Od našeho zpravodaje v USA - Když se přesouval z tréninku na tiskovou konferenci, před úchvatným stadionem v Atlantě probíhaly mohutné policejní manévry. To kvůli streamerovi Kai Cenatovi, který měl zrovna ve vedlejší aréně představení, jež přitáhlo davy lidí i spoustu televizních štábů. Plná ovšem byla i místnost, v níž Ladislav Krejčí, kapitán fotbalové reprezentace, odpovídal před dalším utkáním na mistrovství světa na dotazy novinářů.
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hovoří na tiskové...

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hovoří na tiskové konferenci před zápasem s JAR na MS ve fotbale. | foto: Ronald Wittek / EPAProfimedia.cz

Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.
Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.
Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.
Kapitán Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před...
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Nejen ty české zajímalo, jak hráči vnímají zásadní zápas, který ve čtvrtek v Atlantě odehrají proti Jihoafrické republice. Výhra hodně pomůže. Remíza toho moc nevyřeší. A v případě porážky už hrozí i kritický scénář: konec v turnaji po dvou utkáních.

Cítíte, že jste zahnaní do kouta?
Je to úhel pohledu. Situaci si dobře uvědomujeme, ale bavíme se o tom jinak. Víme, že to musíme zvládnout, že je to důležité. Nevidím to tak, že bychom byli zahnaní do kouta. Uděláme všechno, abychom zvítězili, a víme, jakou to má důležitost pro zbytek turnaje.

Jak se na Jihoafričany chystáte?
Uvědomujeme si, jakému soupeři budeme čelit. Připravujeme se celý týden, u videa i na hřišti. Nebude to snadné, známe jejich silné i slabé stránky. A taky víme, co nám chybělo v prvním zápase.

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Proti Koreji jste hráli ve vysoké nadmořské výšce, teď jste naopak nízko. Bude to znát?
Už jsme se o tom bavili hodně. Balon ve vyšší nadmořské výšce létá jinak, na odhad jsme si pár minut zvykali. Dlouhé nákopy různě plavaly, na to měla výška vliv. Pak už to bylo individuální. Ke konci jsme byli možná unavenější, ale těžko říct, jestli to bylo zrovna tím. Teď máme podmínky podobné jako v Evropě, takže nemá cenu to řešit.

Největší jihoafrickou hvězdu, útočníka Fostera, znáte jako soupeře z Premier League. Jak moc bude hrozit?
Hráli jsme proti sobě, uvědomuju si, jak moc je to silový hráč. Připravovali jsme se poctivě, ale nejen na něj. Mají silný tým, na plno jejich hráčů si musíme dát pozor a eliminovat jejich přednosti.

Útočník Lyle Foster z Jihoafrické republiky během utkání s Mexikem.

A také dostat do hry vašeho střelce Schicka. Bude to klíč k úspěchu?
Klíčem bude, aby celkově náš styl směrem dopředu byl víc sebevědomý, víc v pohybu, v prostorech, kde jsme nejsilnější. Abychom dostali do hry ty správné hráče, kteří dokážou dát finální balon. Je to takový mix všeho. Víme, jakou má Patrik sílu, ale musíme se celkově dostávat častěji do dobrých pozic a být nebezpeční.

Jak zápas ovlivní, že má výkop v pravé poledne? Nezvyk, ne?
Je to o úpravě režimu, jídla, spánku, regenerace. Žádný problém, už všichni hrajeme fotbal dlouho a tohle zvládneme.

Jak důležitá teď bude vaše kapitánská role? Stoupá její význam s blížícím se osudovým zápasem?
Každý má svou roli. Neberu to tak, že by najednou bylo potřeba něco víc, je to spíš o konzistentní práci. Připravovat se neustále, průběžně.

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Zápas budou řídit ženské rozhodčí. Nová zkušenost?
Asi jsem to ještě nezažil, ale nevidím v tom žádný problém. Základ je kvalita výkonu, ať už píská kdokoli. Pokud mají dostatečnou kvalitu a cit, jsem jedině pro. Přeju rozhodčím, ať se jim zápas podaří. Pokud je to pro někoho téma, třeba tu diskuzi posunou o nějakou úroveň dál.

Co říkáte na to, jak si zatím vedou na turnaji nováčci a papírově slabší týmy? Třeba Kapverdy senzačně obraly Španělsko.
Ukazuje se, jak se po celém světě zvedá kvalita fotbalu. Týmy, které byly dřív za outsidery, dokážou sbírat skvělé výsledky, což je jen dobře. Zvedá to celkovou úroveň. Pro řadu týmů je to motivace.

Co před zápasem s Jihoafričany vzkážete fanouškům?
Že děkujeme za podporu v Mexiku a že si uvědomujeme, že ji budeme mít i tady. A na dálku taky doma v Česku. Víme, že nám lidi budou věřit, my jim to můžeme vrátit jen výkonem a výsledkem. Budeme se jejich důvěru snažit splatit.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
2. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
3. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
4. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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