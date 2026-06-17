Nejen ty české zajímalo, jak hráči vnímají zásadní zápas, který ve čtvrtek v Atlantě odehrají proti Jihoafrické republice. Výhra hodně pomůže. Remíza toho moc nevyřeší. A v případě porážky už hrozí i kritický scénář: konec v turnaji po dvou utkáních.
Cítíte, že jste zahnaní do kouta?
Je to úhel pohledu. Situaci si dobře uvědomujeme, ale bavíme se o tom jinak. Víme, že to musíme zvládnout, že je to důležité. Nevidím to tak, že bychom byli zahnaní do kouta. Uděláme všechno, abychom zvítězili, a víme, jakou to má důležitost pro zbytek turnaje.
Jak se na Jihoafričany chystáte?
Uvědomujeme si, jakému soupeři budeme čelit. Připravujeme se celý týden, u videa i na hřišti. Nebude to snadné, známe jejich silné i slabé stránky. A taky víme, co nám chybělo v prvním zápase.
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Proti Koreji jste hráli ve vysoké nadmořské výšce, teď jste naopak nízko. Bude to znát?
Už jsme se o tom bavili hodně. Balon ve vyšší nadmořské výšce létá jinak, na odhad jsme si pár minut zvykali. Dlouhé nákopy různě plavaly, na to měla výška vliv. Pak už to bylo individuální. Ke konci jsme byli možná unavenější, ale těžko říct, jestli to bylo zrovna tím. Teď máme podmínky podobné jako v Evropě, takže nemá cenu to řešit.
Největší jihoafrickou hvězdu, útočníka Fostera, znáte jako soupeře z Premier League. Jak moc bude hrozit?
Hráli jsme proti sobě, uvědomuju si, jak moc je to silový hráč. Připravovali jsme se poctivě, ale nejen na něj. Mají silný tým, na plno jejich hráčů si musíme dát pozor a eliminovat jejich přednosti.
A také dostat do hry vašeho střelce Schicka. Bude to klíč k úspěchu?
Klíčem bude, aby celkově náš styl směrem dopředu byl víc sebevědomý, víc v pohybu, v prostorech, kde jsme nejsilnější. Abychom dostali do hry ty správné hráče, kteří dokážou dát finální balon. Je to takový mix všeho. Víme, jakou má Patrik sílu, ale musíme se celkově dostávat častěji do dobrých pozic a být nebezpeční.
Jak zápas ovlivní, že má výkop v pravé poledne? Nezvyk, ne?
Je to o úpravě režimu, jídla, spánku, regenerace. Žádný problém, už všichni hrajeme fotbal dlouho a tohle zvládneme.
Jak důležitá teď bude vaše kapitánská role? Stoupá její význam s blížícím se osudovým zápasem?
Každý má svou roli. Neberu to tak, že by najednou bylo potřeba něco víc, je to spíš o konzistentní práci. Připravovat se neustále, průběžně.
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Zápas budou řídit ženské rozhodčí. Nová zkušenost?
Asi jsem to ještě nezažil, ale nevidím v tom žádný problém. Základ je kvalita výkonu, ať už píská kdokoli. Pokud mají dostatečnou kvalitu a cit, jsem jedině pro. Přeju rozhodčím, ať se jim zápas podaří. Pokud je to pro někoho téma, třeba tu diskuzi posunou o nějakou úroveň dál.
Co říkáte na to, jak si zatím vedou na turnaji nováčci a papírově slabší týmy? Třeba Kapverdy senzačně obraly Španělsko.
Ukazuje se, jak se po celém světě zvedá kvalita fotbalu. Týmy, které byly dřív za outsidery, dokážou sbírat skvělé výsledky, což je jen dobře. Zvedá to celkovou úroveň. Pro řadu týmů je to motivace.
Co před zápasem s Jihoafričany vzkážete fanouškům?
Že děkujeme za podporu v Mexiku a že si uvědomujeme, že ji budeme mít i tady. A na dálku taky doma v Česku. Víme, že nám lidi budou věřit, my jim to můžeme vrátit jen výkonem a výsledkem. Budeme se jejich důvěru snažit splatit.