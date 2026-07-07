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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kdo si myslíš, že jsi? Omluv se. Madam Celeste hrozí Mbappému žalobou

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  14:30
Francouzský útočník Kyllian Mbappé po závěrečném hvizdu ignoruje pozdrav...

Francouzský útočník Kyllian Mbappé po závěrečném hvizdu ignoruje pozdrav paraguayského brankáře Orlanda Gilla. | foto: Reuters

Paraguayský brankář Orlando Gill po závěrečném hvizdu osmifinále MS proti...
Paraguayský brankář Orlando Gill po závěrečném hvizdu osmifinále MS proti...
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...
Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Paraguayi proměňuje pokutový kop.
21 fotografií
Paraguayská senátorka Celeste Amarillová pokračuje ve „válce“ proti francouzskému kapitánovi Kylianu Mbappému. „Kdo jsi, abys mě nazval nedůstojnou a opovrženíhodnou, když mě vůbec neznáš? Vezmi to zpátky a omluv se. Jinak bych mohla zahájit právní kroky kvůli genderovému násilí,“ reagovala na fotbalistovo vyjádření.

Nechutný zápas osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguayí (1:0) zná konečný výsledek od sobotní půlnoci, ve veřejném prostoru se ale ještě pořád dohrává.

„Ten hlupák se ani nenaučil psát. Místo mateřského mléka pil z kokosu a nejvzdělanějšími tvory, které kdy slyšel, byli šimpanzi,“ napsala Amarillová na svůj účet na sociální síti X.

Na rasistické urážky senátorky reagoval Kylian Mbappé ostrým výpadem, jako při francouzském protiútoku na hřišti.

„Jste opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce. Kvůli vaší bezohlednosti a bezostyšnému rasismu celý svět zapomněl na historický výkon a úsilí, které vaši hráči během tohoto mistrovství světa předvedli, a místo toho se soustředí na nekompetentní ženu, která o své zemi vytváří ten nejhorší možný obraz,“ odpověděl jí Mbappé.

Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla

Senátorčin výlev v prohlášení odsoudila i paraguayská vláda. „Litujeme a odmítáme prohlášení senátorky Celeste Amarillové, které bylo namířeno proti kapitánovi francouzského národního mužstva Kylianu Mbappému a které je v rozporu s hodnotami a principy, jež inspirují k mírovému soužití a respektu k lidské důstojnosti, jež naše země prosazuje.“

Tím to ovšem neskončilo. Když se další den senátorka probudila, napsala Mbappému otevřený dopis. Ve francouzštině. Carte ouverte á Mbappé.

„Je to problém mezi mnou a tebou. Proti Francii jsem nikdy nic neřekla. Naopak. Studoval jsem na francouzské škole. Společně jsme zpívali Marseillaisu a ctili francouzskou vlajku vedle té naší. Mluvím francouzsky, miluju Francii. Vánoční svátky jsem s rodinou strávila v Courchevelu, Nový rok jsme vítali v Saint Tropez. Problém jsi ty,“ uvedla svůj dopis.

Na trávníku Paraguayci vyrukovali na soupeře se zákeřnou hrou, kterou slabý uzbecký sudí Tantašev i chilský videoasistent Juan Lara tolerovali. Francouzi schytali nefér zákroků, úderů, kopanců, spoustu z nich i bez míče. Nejvíc Mbappé, především od drsného chlapíka Cacerese.

Když zápas skončil, Mbappé, který utkání gólem z penalty rozhodl, mířil k tribuně za bránou za francouzskými fanoušky. Cestou ignoroval nataženou ruku na pozdrav od brankáře Orlanda Gilla, který pak po něm hodil míčem.

„Naštvala mě tvoje arogance a pohrdání. Řekl jsi, když si budete muset ušpinit ruce, tak to uděláte. Tou špínou jsi myslel paraguayský tým. A ten představuje nás všechny. Mlčeli jsme, vydrželi jsme to,“ píše senátorka.

„Během zápasu byla tvoje arogance zjevná stejně jako tvé pohrdání každým paraguayským hráčem. Jako by si byl něco víc. Použil si i hrubou nadávku. A nakonec to gesto k brankáři. Respekt po zápase mezi soupeři je téměř posvátný, ve válce i v míru, při porážce i po vítězství. Přesto jsi mu odmítl podat ruku a zakřičel mu přímo do tváře. V jediném okamžiku jsi prokázal pohrdání, aroganci a špatné chování. Bolelo to mě i celou zemi. Ve Francii by jsi se za to měl zodpovídat.“

Paraguayský brankář Orlando Gill po závěrečném hvizdu osmifinále MS proti...
Paraguayský brankář Orlando Gill po závěrečném hvizdu osmifinále MS proti...

Ve svém otevřeném dopise se senátorka Amarillová vrátila i ke svému prvnímu příspěvku. „Kvůli tvému chování se ve mně vařila krev. Okamžitě jsem litovala, že jsem reagovala stejnými urážkami. Snížila jsem se k chování, kterým opovrhuju. A tak jsem příspěvek smazala. Chápu, že tě moje slova urazila, protože ponížení bolí.“

„Teď požaduju, abys i ty vzal své prohlášení zpátky a omluvil se mi. Nebudu tolerovat tvé násilí vůči ženám. Neznáš mě. Nemáš ponětí, kdo jsem, a nemáš právo říkat, že jsem opovrženíhodná žena, nedůstojná úřadu, který zastávám. Jsem senátorkou paraguayského národa, zvolenou lidem. Předtím jsem byla národní poslankyní, také zvolenou lidem. Tisíce paraguayských mužů a žen pro mě hlasovali. Mojí povinností je mluvit jménem paraguayského lidu, říkat to, co nemohou říct oni, a bránit svou zemi vlastním životem, pokud bude třeba.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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