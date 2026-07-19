Rekord je hezký, ale radši bych hrál v neděli. A Messi gól určitě dá, říká Mbappé

Mbappého bilance na mistrovstvích světa je unikátní. Tři turnaje, dvaadvacet zápasů, dvaadvacet gólů. A to mu je teprve sedmadvacet.
Minimálně jeden, možná dva šampionátu ještě dá. To Messi se v nedělním finále rozloučí, je o dvanáct let starší než Mbappé.
„Leo dává góly pořád a určitě se trefí i ve finále,“ pronesl Mbappé v televizním rozhovoru pro M6 pro porážce v zápase o bronz.
Kylian Mbappé na MS
2018: 7 zápasů, 4 góly
2022: 7 zápasů, 8 gólů
2026: 8 zápasů, 10 gólů
„Já se hlavně snažím pomáhat týmu. Je pravda, že když na mistrovství světa vstřelíte tolik gólů, je to výjimečné. Zapíšu se do historie, ale dnes na to nemyslím.“
Francie v zápase o třetí příčku prohrála poločas 0:4, ale po pauze dotahovala. Na 3:4, na 4:5, ale nakonec padla 4:6. „Chtěli jsme vyhrát a tím poděkovat trenérovi Deschampsovi za všechno, co pro národní mužstvo udělal. Bohužel se to nepovedlo, jsme zklamaní,“ řekl Mbappé.
Deschamps vedl národní mužstvo čtrnáct let, v roce 2018 dovedl tým ke zlatu, o čtyři roky později ke stříbru. V sobotu v Miami se s reprezentací rozloučil.
„Chtěli jsme pro něj tu medaili vybojovat. Ale v prvním poločase jsme ho zklamali. To jsme nechtěli. Ale tahle porážka jeho odkaz nemůže pošpinit,“ zdůraznil Mbappé.
On je blízko k tomu, aby získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Dal deset branek, Messi jich má osm.
S deseti vstřelenými góly se stal prvním hráčem, který na tuto metu dosáhl od dob německého útočníka Gerda Müllera v roce 1970.