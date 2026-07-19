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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Rekord je hezký, ale radši bych hrál v neděli. A Messi gól určitě dá, říká Mbappé

Autor:
  2:06
Nespokojený Kylian Mbappé z Francie po první půli v utkání o bronz proti Anglii.

Nespokojený Kylian Mbappé z Francie po první půli v utkání o bronz proti Anglii. | foto: AP

Jude Bellingham z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
Anglický realizační tým pózuje s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
Angličané pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
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Když Lionel Messi v nedělním finále proti Španělsku nedá gól, Kylian Mbappé zůstane nejlepším střelcem světových šampionátů všech dob. Dvěma trefami v zápase o třetí příčku proti Anglii (4:6) dosáhl na číslo dvaadvacet, argentinský fenomén je na jedenadvaceti brankách. „Je to sice hezké, ale já bych ty góly vyměnil za to, abych mohl hrát v neděli,“ řekl francouzský útočník.

Mbappého bilance na mistrovstvích světa je unikátní. Tři turnaje, dvaadvacet zápasů, dvaadvacet gólů. A to mu je teprve sedmadvacet.

Minimálně jeden, možná dva šampionátu ještě dá. To Messi se v nedělním finále rozloučí, je o dvanáct let starší než Mbappé.

„Leo dává góly pořád a určitě se trefí i ve finále,“ pronesl Mbappé v televizním rozhovoru pro M6 pro porážce v zápase o bronz.

Kylian Mbappé na MS

2018: 7 zápasů, 4 góly

2022: 7 zápasů, 8 gólů

2026: 8 zápasů, 10 gólů

„Já se hlavně snažím pomáhat týmu. Je pravda, že když na mistrovství světa vstřelíte tolik gólů, je to výjimečné. Zapíšu se do historie, ale dnes na to nemyslím.“

Francie v zápase o třetí příčku prohrála poločas 0:4, ale po pauze dotahovala. Na 3:4, na 4:5, ale nakonec padla 4:6. „Chtěli jsme vyhrát a tím poděkovat trenérovi Deschampsovi za všechno, co pro národní mužstvo udělal. Bohužel se to nepovedlo, jsme zklamaní,“ řekl Mbappé.

Deschamps vedl národní mužstvo čtrnáct let, v roce 2018 dovedl tým ke zlatu, o čtyři roky později ke stříbru. V sobotu v Miami se s reprezentací rozloučil.

„Chtěli jsme pro něj tu medaili vybojovat. Ale v prvním poločase jsme ho zklamali. To jsme nechtěli. Ale tahle porážka jeho odkaz nemůže pošpinit,“ zdůraznil Mbappé.

On je blízko k tomu, aby získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Dal deset branek, Messi jich má osm.

S deseti vstřelenými góly se stal prvním hráčem, který na tuto metu dosáhl od dob německého útočníka Gerda Müllera v roce 1970.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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