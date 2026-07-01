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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trenére, nejsi v tom sám. V Mbappého oslavě bylo víc než jen radost z gólu

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  7:52
Kylian Mbappe oslavuje trefu proti Švédsku s trenérem Didierem Deschampem.

Kylian Mbappe oslavuje trefu proti Švédsku s trenérem Didierem Deschampem. | foto: Reuters

Francouz Kylian Mbappé slaví vítězství a dva góly v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola střílí gól v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola střílí gól v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola střílí gól v zápase proti Švédsku
23 fotografií
Kylian Mbappé se v euforii rozběhl k lavičce náhradníků a skočil do náruče kouče francouzských fotbalistů Didiera Deschampse. „To byla moje první myšlenka. To je prostě naše DNA. Trenér si prošel těžkým obdobím a my jsme v tom s ním. Všichni společně,“ prohlásil Mbappé po postupu do osmifinále mistrovství světa přes Švédsko (3:0).

Po rozehraném přímém kopu se Mbappé snadno vyhnul bránícímu švédskému útočníkovi Gyökeresovi, rychle švihl pravačkou a poslal míč ke vzdálenější tyči.

Poté běžel k trenérovi a strhl i ostatní spoluhráče. Deschampsovi totiž během turnaje zemřela matka a on během základních skupin odcestoval ze Spojených států domů. Vrátil se až před osmifinále proti Švédsku.

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„Je to velmi těžké, ale bohužel tímhle si jednou projdeme každý. Jsou důležitější věci než fotbal. On potřebuje vědět, a teď už to díky gestu celého týmu ví, že s námi nikdy nebude sám,“ pronesl Mbappé v rozhovoru pro televizi M6.

Francouz Kylian Mbappé slaví vítězství a dva góly v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola střílí gól v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola střílí gól v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola střílí gól v zápase proti Švédsku
Francouz Bradley Barcola (uprostřed) slaví se spoluhráči gól v zápase proti Švédsku
23 fotografií

„Kylianovo gesto se mě samozřejmě hluboce dotklo. Je to náš kapitán a ostatní jdou za ním, jsme jednotní,“ říkal Deschamps na tiskové konferenci.

„Když jsem teď u týmu pár dní nebyl, možná to bylo lepší pro kluky i pro mě. Všechno zvládli. Od chvíle, kdy jsem se vrátil, věděli, že jsem s nimi. Týmový duch zápasy sice úplně nevyhrává, ale může je prohrát. Ti, kteří tolik nehrají, mohou být zklamaní, frustrovaní, ale zásadní je kolektivní síla.“

Prvním gólem krátce před poločasem Francie konečně zlomila odpor soupeře a vedla 1:0. Po pauze se trefil Barcola a znovu Mbappé. Když pět minut před koncem za rozhodnutého stavu střídal, při příchodu k lavičce se Deschamps kapitánovi symbolicky poklonil.

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Pro Mbappého to byl třetí dvougólový večer na šampionátu v Americe.

Se šesti brankami ve střelecké tabulce dohnal rivala Lionela Messiho. Argentinského kapitána, jenž je o dvanáct let starší, stíhá i v historickém pořadí kanonýrů mistrovství světa. S osmnácti góly zaostává už jen o jednu branku.

Ale už teď má jiné prvenství, dal nejvíc gólů ve vyřazovací fázi šampionátů, s trefami číslo devět a deset se utrhl osmigólovým Brazilcům Leonidasovi a Ronaldovi, sedm jich má Mbappého krajan Fontaine a Pelé, nejslavnější ze slavných.

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Ale rekordy teď Mbappého nezajímají. „Víme, co musíme udělat. A to nejen já, ale celý tým. Hráli jsme dobře, i když začátek byl od nás takový nesmělý, nedali jsme pár šancí, ale pak jsme se do toho dostali. Od první branky jsme hru kontrolovali,“ řekl sedmadvacetiletý útočník.

Francie od začátku patří k adeptům na finále, po dosavadních výkonech je vůbec největším favoritem turnaje. V osmifinále jde na Paraguay, která senzačně vyřadila Němce.

„Hned teď po zápase se soustředíme už na Paraguay. Ukázali, že je musíme brát vážně, když porazili Německo. Na mistrovství světa nejsou žádné snadné zápasy,“ zdůraznil Mbappé.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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