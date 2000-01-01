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Číslo dvaadvacet stihl za těžko pochopitelných dvaadvacet zápasů, čímž se minimálně do neděle vyhoupl do čela historických tabulek střelců na mistrovství světa. Francouzský útočník Kylian Mbappé dvěma zásahy v utkání o třetí místo znovu potvrdil, že patří k největším fotbalistům planety všech dob.
Autor: Reuters
1. GÓL: Francie - Peru 1:0 (21. 6. 2018), dorážka na 1:0. Záložník Pogba uprostřed pole vybojoval míč, který posunul na kraj vápna na útočníka Girouda. Ten se pokusil nahrávat před bránu, ale jeho pokus zablokoval peruánský obránce. Míč přizvedl do vzduchu ale jen tak, že přeletěl brankáře a do prázdné brány ho dorazil Mbappé. Tomu bylo na šampionátu v Rusku teprve devatenáct, o osm let později se stal nejlepším střelcem historie mistrovství světa.
Autor: AP
2. GÓL: Francie - Argentina 4:3 (30. 6. 2018), levačkou na 3:2. Na další gól si počkal až do osmifinále, kde Francouzi v přestřelce vyřadili Argentinu. Mbappé si počkal až na závěr, kdy dvěma góly rozhodl. Ale nejdřív ten první; ve vápně se dostal k odraženému míči, posunul si ho doleva do volného prostoru a křižnou střelou na zadní tyč překonal brankáře Armaniho.
Autor: AP
3. GÓL: Francie - Argentina 4:3 (30. 6. 2018), pravačkou na 4:2. A záhy se radoval znovu. Dvougólový náskok zařídil zázračný teenager po náběhu zprava, kam mu posunul balon útočník Giroud. Mbappé neváhal, napřáhl a prudce po zemi nekompromisně zakončil. V tu chvíli ho v Kazani obsypal celý tým včetně náhradníků.
Autor: AP
4. GÓL: Francie - Chorvatsko 4:2 (15. 7. 2018), pravačkou na 4:1. Nebojte, pořád jsme na šampionátu v Rusku. A teď už ve finále. Mbappé v něm završil čtyřgólový příděl a stal se mistrem světa v pouhých devatenácti letech. A ta trefa? Za vápnem se nerozpakoval a vyslal skákavý balon, za kterým se brankář Subašič jenom ohlédl. Své první MS tedy Mbappé zakončil s bilancí čtyř gólů.
Autor: AP
5. GÓL: Francie - Austrálie 4:1 (22. 11. 2022), hlavou na 3:1. Na zádech už mu svítilo zlaté číslo coby připomínka na minulý triumf. A hned se pustil do další jízdy. Proti Austrálii si jen tak tak naskočil na centr Dembélého a se štěstím nasměroval balon o tyč do sítě.
Autor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
6. GÓL: Francie - Dánsko 2:1 (26. 11. 2022), pravačkou na 1:0. Sám celý zápas ve skupině rozhodl, ale nejdřív první část. Úvodní gól v podstatě sám vytvořil, když navedl míč do vápna, předal ho do náběhu Théu Hernándezovi, jenž mu ho před bránu zase vrátil a pak zbývalo už jen umístit do sítě.
Autor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
7. GÓL: Francie - Dánsko 2:1 (26. 11. 2022), pravačkou na 2:1. Bylo to drama až do konce. Zápas předtím srovnal stoper Christense, a tak se rozhodlo až v devadesáté minutě. Za obranu si naběhl Coman, ale byl to nakonec až Griezmann, který vyslal dlouhý centr až před bránu, kde ho u tyče dorazil za Schmeichelova záda Mbappé. Obránci se divili a mávali, že se měl pískat ofsajd, ale sedmá Mbappého trefa platila.
Autor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
8. GÓL: Francie - Polsko 3:1 (4. 12. 2022), pravačkou na 2:0. Další dvougólový zápas, který v závěru rozhodl. Tentokrát v osmifinále proti Polsku. Oba góly dal Mbappé z dálky, ten první poté, co převzal míč ve vápně, kde byl úplně sám. Než k němu doběhli obránci, zpracoval si, posunul a vypálil tak prudce, že brankář Szczesny neměl šanci.
Autor: AP
9. GÓL: Francie - Polsko 3:1 (4. 12. 2022), pravačkou na 3:0. A další podobný ze skoro totožného místa. Tentokrát už byl sice v obležení, ale ani to mu nevadilo. Jen si posunul balon trochu dál od nohy, aby měl prostor, a technickou střelou zakončil přímo do vzdálenějšího rohu brány. Čistá práce.
Autor: AP
10. GÓL: Francie - Argentina 3:3, 4:2 na pen. (18. 12. 2022), z penalty na 1:2. Jubilejní gól si schoval až na finále. Byl to jeho zápas. Ale bohužel nakonec smutnil. I se závěrečným rozstřelem slavil vlastně čtyřikrát, titul mistrů světa ale neobhájil. Skóre poprvé korigoval až v 80. minutě, kdy se trefil z penalty.
Autor: AP
11. GÓL: Francie - Argentina 3:3, 4:2 na pen. (18. 12. 2022), pravačkou na 2:2. Podruhé slavil už o minutu později, kdy se nerozpakoval a přiťuknutí od Thurama prostě napral do brány tak prudce, že se gólman Martínez nestačil ani položit.
Autor: AP
12. GÓL: Francie - Argentina 3:3, 4:2 na pen. (18. 12. 2022), z penalty na 3:3. Po Messiho gólu v prodloužení proměnil i druhou penaltu v zápase po ruce Montiela. Pak šel hned jako první i v rozstřelu, kde se také nemýlil. Jenže další střelci, Coman a Tchouaméni, neuspěli. Argentinští střelci se nemýlili. A tak Mbappé na další titul čeká.
Autor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
13. GÓL: Francie - Senegal 3:1 (16. 6. 2026), pravačkou na 1:0. Už jsme v roce 2026 a na první trefu Mbappé dlouho nečekal. V New Jersey otevřel skóre zápasu se Senegalem po chytrém vysunutí od Oliseho, načež křižnou přízemní střelou na zadní zakončil. Trefu oslavil hrou na imaginární flétnu, což předtím slíbil americkému komikovi Jamesi Cordenovi.
Autor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
14. GÓL: Francie - Senegal 3:1 (16. 6. 2026), pravačkou na 3:1. A nebyl by to Mbappé, aby se v utkání netrefil dvakrát. Touhle výstavní ranou z dálky však ohromil. Všiml si vyběhnutého brankáře Mendyho, a tak zkusil vypálit. Prudká střela ho přeletěla a zapadla přímo pod břevno.
Autor: Reuters
15. GÓL: Francie - Irák 3:0 (22. 6. 2026), levačkou na 1:0. Další dvougólový zápas. Mbappé proti Iráku nejprve parádně zpoza vápna zamířil do vzdálenějšího rohu levačkou, což brankář soupeře vůbec neodhadl.
Autor: Reuters
16. GÓL: Francie - Irák 3:0 (22. 6. 2026), pravačkou na 2:0. V zápase měl spousty šancí, třeba i tuhle z bezprostřední blízkosti. Nakonec se radoval poté, co brankář chyboval a před prázdnou bránu Mbappému naservíroval balon Dembélé.
Autor: AP
17. GÓL: Francie - Švédsko 3:0 (30. 6. 2026), pravačkou na 1:0. Stejný průběh, stejný výsledek. Mbappé se proti Švédsku nejprve prosadil v obležení hned pěti soupeřů, když zleva protančil do vápna a pak zakončil kolem všech na zadní tyč.
Autor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
18. GÓL: Francie - Švédsko 3:0 (30. 6. 2026), pravačkou na 3:0. Precizní náběh zúročil průnikovou přihrávkou Olise, díky čemuž se Mbappé ocitl úplně sám před gólmanem Zetterströmem. Měl dost času na to, aby z úhlu zamířil a brankáře obstřelil.
Autor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, ČTK
19. GÓL: Francie - Paraguay 1:0 (4. 7. 2026), z penalty na 1:0. Na gól se v osmifinále dlouho čekalo. Byl to zápas plný soubojů a fotbal byl upozaděn. Nakonec přeci jen Mbappé rozhodl po faulu na Douého.
Autor: AP
20. GÓL: Francie - Maroko 2:0 (9. 7. 2026), pravačkou na 1:0. Opět klíčovým mužem zápasu, když jeden gól dal a druhý připravil. Jubilejní druhou desítku uzavřel první trefou v alternativní sadě dresů. Před vápnem převzal míč a technicky zamířil do opačného rohu brány, kam se gólman Bunú natahoval marně.
Autor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, ČTK
21. GÓL: Francie - Anglie 4:6 (18. 7. 2026), levačkou na 1:4. Po katastrofální první půli si Mbappé v zápase o bronz naběhl na precizní přihrávku Oliseho a levačkou z první snížil, nastartoval sice francouzskou stíhací jízdu, na zvrat to ale nestačilo.
Autor: Reuters
22. GÓL: Francie - Anglie 4:6 (18. 7. 2026), levačkou na 3:4. Rekordní gól s pachutí. Byli blízko, ale Angličané si bronz utéct nenechali. Třetí francouzský gól Mbappé zařídil po ťukesu ve vápně s Olisem. Balon si poté připravil a po zemi zakončil přesně k tyči. Nakonec však stejně jako na mistrovství 2022 v závěrečném zápase smutní, i když tentokrát šlo už pouze o třetí místo. „Rekord je pěkný z hlediska celé kariéry, ale teď o něm moc nepřemýšlím. Rozhodně bych radši hrál ve finále,“ přiznal Mbappé. Vzhledem k tomu, že mu je teprve 27 let, o další trefy na světových šampionátech se zřejmě bát nemusí.
Autor: AP