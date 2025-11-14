Ve věku 26 let, 10 měsíců a 24 dní se Mbappé stal nejmladším hráčem v historii fotbalu se 400 brankami na kontě, uvedl novinář Fabrizio Romano.
Útočník Realu Madrid dosáhl milníku doma v Paříži, před fanoušky francouzské reprezentace. Již dříve dosáhl mety 100 a 300 gólů také v zápasech národního týmu, poukázala Opta.
Mbappé překonal Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, dvě ikony v historii fotbalu, co se týče počtu gólů. Messi dosáhl 400 gólů v kariéře ve věku 27 let, 3 měsíců a 3 dní. Ronaldovi bylo 28 let, 11 měsíců a 7 dní.
|
Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou
Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a stali se po Anglii druhým evropským týmem, který se na šampionát kvalifikoval. Mbappé si ke dvěma gólům připsal také asistencí, další branky přidali Michael Olise a Hugo Ekitiké.
Zároveň si ale Mbappé proti Ukrajině obnovil zranění kotníku, kvůli kterému vynechá nedělní závěrečný zápas kvalifikace v Ázerbájdžánu. Francouzský svaz na svém webu oznámil, že reprezentační kapitán odcestoval do Madridu, kde ještě během pátku podstoupí další testy.
Mbappé vstřelil za reprezentaci 55 gólů a potřebuje ještě tři, aby se stal nejlepším střelcem národního týmu všech dob. Zatím je první Olivier Giroud s 57 góly. Mbappé dal dalších 256 branek za PSG, 62 za Real Madrid a 27 za Monako.
Pařížský rodák si ve 20 podzimních zápasech za Real a národní tým připsal již 28 bodů za branky a asistence. „Je na něm vidět, jakou má formu. Jeho výkony nám usnadňují naše povinnosti a soupeři to mají naopak těžké. Měl období, kdy se nemohl prosadit, ale teď dává rozhodující góly. Doufám, že to tak zůstane,“ řekl trenér Didier Deschamps.
Francouzi chyběli na MS naposledy v roce 1994 a v Kataru před čtyřmi lety došli až do finále. Tam i přes Mbappého hattrick prohráli s Argentinou v penaltovém rozstřelu.
Výhře nad Ukrajinou předcházela minuta ticha za oběti pumových útoků před 10 lety. Většina ze 130 lidí tehdy přišla o život v koncertním sále Bataclan, ale jeden člověk zahynul i v blízkosti Parku princů.
„V kontextu dnešního dne jsme rádi, že jsme mohli lidem vykouzlit úsměv na tváři. Rozumím, že se to (účast na MS) už bere jako normální, ale my jsme postupem splnili svůj cíl. Naší povinností je nyní dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ uvedl Deschamps.
Sedmapadesátiletý kouč již začátkem letošního roku oznámil, že po skončení smlouvy po MS odejde od francouzské reprezentace. Kromě prvenství v roce 2018 s ní získal titul mistrů světa také jako hráč.