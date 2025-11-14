Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Autor: ,
  14:20
Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku v příštím roce a jejich kapitán dosáhl na metu 400 gólů v seniorské kariéře v 537 zápasech.

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči. | foto: AP

Ve věku 26 let, 10 měsíců a 24 dní se Mbappé stal nejmladším hráčem v historii fotbalu se 400 brankami na kontě, uvedl novinář Fabrizio Romano.

Útočník Realu Madrid dosáhl milníku doma v Paříži, před fanoušky francouzské reprezentace. Již dříve dosáhl mety 100 a 300 gólů také v zápasech národního týmu, poukázala Opta.

Mbappé překonal Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, dvě ikony v historii fotbalu, co se týče počtu gólů. Messi dosáhl 400 gólů v kariéře ve věku 27 let, 3 měsíců a 3 dní. Ronaldovi bylo 28 let, 11 měsíců a 7 dní.

Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou

Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a stali se po Anglii druhým evropským týmem, který se na šampionát kvalifikoval. Mbappé si ke dvěma gólům připsal také asistencí, další branky přidali Michael Olise a Hugo Ekitiké.

Zároveň si ale Mbappé proti Ukrajině obnovil zranění kotníku, kvůli kterému vynechá nedělní závěrečný zápas kvalifikace v Ázerbájdžánu. Francouzský svaz na svém webu oznámil, že reprezentační kapitán odcestoval do Madridu, kde ještě během pátku podstoupí další testy.

Mbappé vstřelil za reprezentaci 55 gólů a potřebuje ještě tři, aby se stal nejlepším střelcem národního týmu všech dob. Zatím je první Olivier Giroud s 57 góly. Mbappé dal dalších 256 branek za PSG, 62 za Real Madrid a 27 za Monako.

Pařížský rodák si ve 20 podzimních zápasech za Real a národní tým připsal již 28 bodů za branky a asistence. „Je na něm vidět, jakou má formu. Jeho výkony nám usnadňují naše povinnosti a soupeři to mají naopak těžké. Měl období, kdy se nemohl prosadit, ale teď dává rozhodující góly. Doufám, že to tak zůstane,“ řekl trenér Didier Deschamps.

Francouzi chyběli na MS naposledy v roce 1994 a v Kataru před čtyřmi lety došli až do finále. Tam i přes Mbappého hattrick prohráli s Argentinou v penaltovém rozstřelu.

Výhře nad Ukrajinou předcházela minuta ticha za oběti pumových útoků před 10 lety. Většina ze 130 lidí tehdy přišla o život v koncertním sále Bataclan, ale jeden člověk zahynul i v blízkosti Parku princů.

Kylian Mbappé slaví se spoluhráči z francouzského týmu trefu do ukrajinské sítě.

„V kontextu dnešního dne jsme rádi, že jsme mohli lidem vykouzlit úsměv na tváři. Rozumím, že se to (účast na MS) už bere jako normální, ale my jsme postupem splnili svůj cíl. Naší povinností je nyní dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ uvedl Deschamps.

Sedmapadesátiletý kouč již začátkem letošního roku oznámil, že po skončení smlouvy po MS odejde od francouzské reprezentace. Kromě prvenství v roce 2018 s ní získal titul mistrů světa také jako hráč.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. MaltaFotbal - Skupina G - 14. 11. 2025:Finsko vs. Malta //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 1.35
  • 4.83
  • 10.10
Česko vs. SrbskoFotbal - - 14. 11. 2025:Česko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 2.64
  • 3.47
  • 2.51
Polsko vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 14. 11. 2025:Polsko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 4.68
  • 4.07
  • 1.72
Chorvatsko vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina L - 14. 11. 2025:Chorvatsko vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 1.11
  • 9.93
  • 26.40
Gibraltar vs. Černá HoraFotbal - Skupina L - 14. 11. 2025:Gibraltar vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 12.20
  • 5.94
  • 1.25
Lucembursko vs. NěmeckoFotbal - Skupina A - 14. 11. 2025:Lucembursko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 25.30
  • 11.20
  • 1.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Zabít Rubialese? Kontroverzní fotbalový funkcionář inkasoval vaječnou spršku

Luis Rubiales schytal spršku vajíček, když představoval svou knihu.

Na někdejšího předsedu španělského fotbalového svazu Luise Rubialese, který musel odstoupit kvůli skandálu ohledně políbení hráčky při medailovém ceremoniálu na mistrovství světa 2023, házeli při...

14. listopadu 2025  13:39

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionu korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš...

Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na...

14. listopadu 2025  10:27

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Konečně klidná sezona? Sotva. Fotbalisty Prostějova čeká na jaře opět boj o záchranu druhé ligy, jak to bývá v posledních letech pravidlem. Byť měli Hanáci začátek sezony slušný, po něm přišel útlum....

14. listopadu 2025  10:10

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Tomáš Souček se raduje z gólu v přípravném zápase se San Marinem.

V týdnu vyšlo najevo, jak hluboký význam pro něj ta oslava má. Dvakrát se otočí kolem dokola, rozpřáhne ruce a s přivřenýma očima si uvědomí, že navzdory problémům se spánkem a depresemi, které musel...

14. listopadu 2025  8:28

Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou

Kylian Mbappé slaví se spoluhráči z francouzského týmu trefu do ukrajinské sítě.

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a...

13. listopadu 2025  20:56,  aktualizováno  23:41

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Být v pohodě, dali bychom San Marinu více gólů, řekl Sadílek. Odhalily se nedostatky

Michal Sadílek ve skluzu.

Sám moc dobře věděl, že výkon fotbalových reprezentantů se San Marinem byl zklamáním. „Očekávali jsme vyšší výhru,“ kývl záložník Michal Sadílek po bídném vítězství 1:0 v přípravném utkání s...

13. listopadu 2025  22:30

Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.

Chtěli rozdávat radost, aspoň trochu si udobřit fanoušky, pro které plánovali pohledně vyhrát. Jenže proti San Marinu, poslednímu týmu světového žebříčku, se čeští fotbalisté nepředvedli. „Musíme být...

13. listopadu 2025  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.