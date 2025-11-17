Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro čtvrteční losování baráže.
Leroy Sané (vpravo) oslavuje svou trefu proti Slovensku, s gratulací běží...

Leroy Sané (vpravo) oslavuje svou trefu proti Slovensku, s gratulací běží Joshua Kimmich. | foto: AP

Němečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.
Xavi Simons se raduje zbranky proti Litvě.
Leroy Sané překonává Martina Dúbravku.
Serge Gnabry střílí na branku Slovenska.
8 fotografií

Letenku podle očekávání potvrdili také Nizozemci, když v Amsterdamu zdolali Litvu 4:0. Chorvati už jako jistí účastníci závěrečného turnaje zakončili kvalifikaci výhrou 3:2 v Černé Hoře, přestože prohrávali už 0:2.

Bez ohledu na úterní závěr český tým skončí ve druhém koši a bude mít v prvním barážovém kole 26. března výhodu domácího prostředí. Soupeř pravděpodobně vzejde ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Kvalifikace MS
Skupina A 17. 11. 2025 20:45
Německo Německo : Slovensko Slovensko 6:0 (4:0)
Góly:
18. Woltemade
29. Gnabry
36. Sané
41. Sané
67. Baku
79. Ouédraogo
Góly:
Sestavy:
Baumann – Kimmich (C) (64. Baku), Tah, Schlotterbeck (64. Thiaw), Raum (72. Brown) – Goretzka, A. Pavlović (46. Nmecha) – Sané, Gnabry, Wirtz (77. Ouédraogo) – Woltemade.
Sestavy:
Dúbravka – Gyömbér (46. Schranz), Škriniar (C), Obert, Hancko – Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda (46. Šatka) – D. Ďuriš (82. Pekarík), Strelec (67. Bobček), L. Sauer.
Náhradníci:
Nübel, Dahmen – Anton, Leweling, Burkardt, Adeyemi, Schade.
Náhradníci:
Rodák, Takáč – Vavro, Boženík, Bénes, Hrošovský, Haraslín.
Žluté karty:
70. Thiaw, 70. Tah
Žluté karty:

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)

Kvalifikace MS
Skupina A 17. 11. 2025 20:45
Severní Irsko Severní Irsko : Lucembursko Lucembursko 1:0 (1:0)
Góly:
44. Donley
Góly:
Sestavy:
Hazard – McConville, McNair, Brown – Bradley (C) (46. Devlin), Lyons (53. Smyth), McDonnell (67. Magennis), Galbraith, Lewis (83. Kelly) – Price, Donley (67. Marshall).
Sestavy:
Moris – M. Martins (87. Džogović), Korać, Carlson, Jans (C) – Olesen (67. Moreira) – O. Thill (80. Muratovic), C. Martins, Barreiro, Dardari (67. Avdusinovic) – Sinani.
Náhradníci:
Clarke, Southwood – D. Charles, Devenny, R. Johnson, McCausland, Toal.
Náhradníci:
Fox, Pereira Cardoso – Curci, Embalo, Mustafić, Selimovic, S. Thill, E. Veiga.
Žluté karty:
81. McConville, 90+1. Hazard, 90+2. McNair
Žluté karty:
43. Moris, 56. Korać, 85. Sinani, 90+3. Moreira, 90+7. Barreiro

Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)

Kvalifikace MS
Skupina L 17. 11. 2025 20:45
Černá Hora Černá Hora : Chorvatsko Chorvatsko 2:3 (2:1)
Góly:
3. Osmajić
17. Krstović
Góly:
37. Perišić
72. Jakić
87. Vlašić
Sestavy:
Nikić – Vešović (77. Šipčić), Tući, Rubežić (46. Perović), Marušić – Janković, Bulatović (77. Brnović), Lončar (62. Adžić), Osmajić – Krstović, Jovetić /C/ (62. M. Vukotić).
Sestavy:
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car (46. Pongračić), Gvardiol (46. Stanišić) – Mario Pašalić, Moro – Ivanović (55. Kramarić), Vlašić, Perišić /C/ (78. Modrić) – Matanović (59. Musa).
Náhradníci:
Popović, Petković – Milič, Radunović, Šimun, Kostić, Đukanović.
Náhradníci:
Pandur – Marco Pašalić, Oršić, Sučić, Fruk, Erlić.
Žluté karty:
31. Lončar, 36. Rubežić, 70. Adžić
Žluté karty:
29. Mario Pašalić

Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)

Kvalifikace MS
Skupina G 17. 11. 2025 20:45
Nizozemsko Nizozemsko : Litva Litva 4:0 (1:0)
Góly:
16. Reijnders
58. Gakpo
60. Simons
62. Malen
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – J. Timber (63. Geertruida), de Ligt, van Dijk (C), Aké – Reijnders, Simons (78. Valente), de Jong (63. Q. Timber) – Malen, Depay (63. Emegha), Gakpo (78. Lang).
Sestavy:
Gertmonas – Armalas, Širvys (46. Beneta), Utkus, Tutyškinas, Lasickas (84. Upstas) – Vorobjovas, Gineitis, Sirgėdas (46. Golubickas) – Kalinauskas (81. Burba), Černych (C) (59. G. Paulauskas).
Náhradníci:
Roefs, Flekken – Gravenberch, van de Ven, Schouten.
Náhradníci:
Švedkauskas, Bartkus – Olberkis, Micevičius, Šimkus, Lekiatas, Dubickas.
Žluté karty:
Žluté karty:
23. Širvys, 84. G. Paulauskas

Rozhodčí: Godinho (POR) – Teixeira (POR), Almeida (POR)

Kvalifikace MS
Skupina G 17. 11. 2025 20:45
Malta Malta : Polsko Polsko 2:3 (1:1)
Góly:
36. Cardona
68. Teuma
Góly:
32. Lewandowski
59. Wszołek
85. Zieliński
Sestavy:
Bonello – Z. Muscat (54. Corbalan), Shaw, Mentz (87. Buhagiar), Camenzuli – Guillaumier (C), Satariano – J. Mbong (46. Overend), Teuma (77. Pepe), Chouaref – Cardona (77. P. Mbong).
Sestavy:
Drągowski – Wszołek (78. Grosicki), Wiśniewski (78. Bereszyński), Kędziora, Kiwior, Skóraś – Kamiński (90+2. Rózga), Slisz (78. Kapustka), Zieliński, Zalewski (46. Świderski) – Lewandowski.
Náhradníci:
Al-Tumi, Debono – Beerman, J. Borg, Grech, Paiber, Zammit.
Náhradníci:
Grabara, Kochalski – Buksa, Cash, Kozłowski, Szcześniak, Ziółkowski.
Žluté karty:
45+3. Teuma, 49. Satariano
Žluté karty:
5. Wiśniewski, 18. Zalewski

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
4. LucemburskoLucembursko 5 0 0 5 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 5 4 1 0 13:1 13
2. KosovoKosovo 5 3 1 1 5:4 10
3. SlovinskoSlovinsko 5 0 3 2 2:7 3
4. ŠvédskoŠvédsko 5 0 1 4 3:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 5 3 2 0 14:3 11
2. SkotskoSkotsko 5 3 1 1 9:5 10
3. ŘeckoŘecko 5 2 0 3 10:12 6
4. BěloruskoBělorusko 5 0 1 4 4:17 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 5 5 0 0 19:0 15
2. TureckoTurecko 5 4 0 1 15:10 12
3. GruzieGruzie 5 1 0 4 6:13 3
4. BulharskoBulharsko 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 7 5 2 0 23:4 17
2. PolskoPolsko 7 4 2 1 11:5 14
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 7 1 2 4 2:16 5
5. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a HercegovinaBosna 7 5 1 1 16:6 16
3. RumunskoRumunsko 7 3 1 3 12:9 10
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 7 4 3 0 22:7 15
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 7 4 1 2 14:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 7 0 0 7 0:24 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

