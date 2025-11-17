Letenku podle očekávání potvrdili také Nizozemci, když v Amsterdamu zdolali Litvu 4:0. Chorvati už jako jistí účastníci závěrečného turnaje zakončili kvalifikaci výhrou 3:2 v Černé Hoře, přestože prohrávali už 0:2.
Bez ohledu na úterní závěr český tým skončí ve druhém koši a bude mít v prvním barážovém kole 26. března výhodu domácího prostředí. Soupeř pravděpodobně vzejde ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo.
18. Woltemade
29. Gnabry
36. Sané
41. Sané
67. Baku
79. Ouédraogo
Baumann – Kimmich (C) (64. Baku), Tah, Schlotterbeck (64. Thiaw), Raum (72. Brown) – Goretzka, A. Pavlović (46. Nmecha) – Sané, Gnabry, Wirtz (77. Ouédraogo) – Woltemade.
Dúbravka – Gyömbér (46. Schranz), Škriniar (C), Obert, Hancko – Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda (46. Šatka) – D. Ďuriš (82. Pekarík), Strelec (67. Bobček), L. Sauer.
Nübel, Dahmen – Anton, Leweling, Burkardt, Adeyemi, Schade.
Rodák, Takáč – Vavro, Boženík, Bénes, Hrošovský, Haraslín.
70. Thiaw, 70. Tah
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)
44. Donley
Hazard – McConville, McNair, Brown – Bradley (C) (46. Devlin), Lyons (53. Smyth), McDonnell (67. Magennis), Galbraith, Lewis (83. Kelly) – Price, Donley (67. Marshall).
Moris – M. Martins (87. Džogović), Korać, Carlson, Jans (C) – Olesen (67. Moreira) – O. Thill (80. Muratovic), C. Martins, Barreiro, Dardari (67. Avdusinovic) – Sinani.
Clarke, Southwood – D. Charles, Devenny, R. Johnson, McCausland, Toal.
Fox, Pereira Cardoso – Curci, Embalo, Mustafić, Selimovic, S. Thill, E. Veiga.
81. McConville, 90+1. Hazard, 90+2. McNair
43. Moris, 56. Korać, 85. Sinani, 90+3. Moreira, 90+7. Barreiro
Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)
3. Osmajić
17. Krstović
37. Perišić
72. Jakić
87. Vlašić
Nikić – Vešović (77. Šipčić), Tući, Rubežić (46. Perović), Marušić – Janković, Bulatović (77. Brnović), Lončar (62. Adžić), Osmajić – Krstović, Jovetić /C/ (62. M. Vukotić).
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car (46. Pongračić), Gvardiol (46. Stanišić) – Mario Pašalić, Moro – Ivanović (55. Kramarić), Vlašić, Perišić /C/ (78. Modrić) – Matanović (59. Musa).
Popović, Petković – Milič, Radunović, Šimun, Kostić, Đukanović.
Pandur – Marco Pašalić, Oršić, Sučić, Fruk, Erlić.
31. Lončar, 36. Rubežić, 70. Adžić
29. Mario Pašalić
Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)
16. Reijnders
58. Gakpo
60. Simons
62. Malen
Verbruggen – J. Timber (63. Geertruida), de Ligt, van Dijk (C), Aké – Reijnders, Simons (78. Valente), de Jong (63. Q. Timber) – Malen, Depay (63. Emegha), Gakpo (78. Lang).
Gertmonas – Armalas, Širvys (46. Beneta), Utkus, Tutyškinas, Lasickas (84. Upstas) – Vorobjovas, Gineitis, Sirgėdas (46. Golubickas) – Kalinauskas (81. Burba), Černych (C) (59. G. Paulauskas).
Roefs, Flekken – Gravenberch, van de Ven, Schouten.
Švedkauskas, Bartkus – Olberkis, Micevičius, Šimkus, Lekiatas, Dubickas.
23. Širvys, 84. G. Paulauskas
Rozhodčí: Godinho (POR) – Teixeira (POR), Almeida (POR)
36. Cardona
68. Teuma
32. Lewandowski
59. Wszołek
85. Zieliński
Bonello – Z. Muscat (54. Corbalan), Shaw, Mentz (87. Buhagiar), Camenzuli – Guillaumier (C), Satariano – J. Mbong (46. Overend), Teuma (77. Pepe), Chouaref – Cardona (77. P. Mbong).
Drągowski – Wszołek (78. Grosicki), Wiśniewski (78. Bereszyński), Kędziora, Kiwior, Skóraś – Kamiński (90+2. Rózga), Slisz (78. Kapustka), Zieliński, Zalewski (46. Świderski) – Lewandowski.
Al-Tumi, Debono – Beerman, J. Borg, Grech, Paiber, Zammit.
Grabara, Kochalski – Buksa, Cash, Kozłowski, Szcześniak, Ziółkowski.
45+3. Teuma, 49. Satariano
5. Wiśniewski, 18. Zalewski
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj