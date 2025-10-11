Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

  20:39
Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký koncert ze zářijového utkání proti Moldavsku, kde se pěti trefami podílel na vítězství 11:1.
Norský kanonýr Erling Haaland slaví svůj gól v utkání proti Izraeli. | foto: AP

Haaland má po šesti kvalifikačních zápasech na kontě 12 branek a je suverénně nejlepším střelcem evropské části bojů o světový šampionát.

Proti Izraeli mohl otevřít skóre už v páté minutě, kdy kopal penaltu, ale gólman Perec ji chytil. Kvůli předčasnému vběhnutí izraelských hráčů do vápna dostal norský kanonýr možnost pokutový kop opakovat, tentokrát poslal míč na druhou stranu, gólman však jeho úmysl znovu vystihl.

Norský kanonýr Erling Haaland slaví svůj gól.

Izraelci po zářijové porážce 4:5 s Itálií inkasovali podruhé za sebou pět gólů a v tabulce jsou o skóre třetí právě za týmem z Apeninského poloostrova, který má dva zápasy k dobru.

Zápasu předcházely protesty kvůli válce v Pásmu Gazy. Před sídlem parlamentu i stadionem v Oslu se sešly stovky propalestinských demonstrantů. Utkání proto provázela zpřísněná bezpečnostní opatření.

Maďarsko se po vítězství 2:0 nad Arménií posunulo na druhé místo skupiny F za Portugalsko. O premiérové výhře ve skupině rozhodli útočníci z maďarské ligy. Po přestávce se trefil Lukács a v nastaveném čase střídající Gruber.

Norský obránce Julian Ryerson (vlevo) se snaží nepustit k míči Manora Solomona z Izraele.

Andorra vybojovala v šestém kvalifikačním utkání první bod. S Lotyšskem remizoval 174. tým žebříčku FIFA v Rize 2:2. V předchozích pěti zápasech Andořané nedokázali dát ani jeden gól a na posledním místě skupiny K mají skóre 2:12.

Outsidera poslal v 33. minutě překvapivě do vedení dvaatřicetiletý obránce San Nicolás, který se v 94. reprezentačním zápase trefil poprvé. Domácí skóre otočili po brankách Zelenkovse a Gutkovskise z penalty. O remíze rozhodl rovněž premiérovým reprezentačním gólem další andorrský bek Olivera.

V kvalifikačním zápase dokázala Andorra bodovat poprvé od předloňského září, kdy v boji o mistrovství Evropy remizovala bez branek s Běloruskem.

Kvalifikace MS
Skupina F 11. 10. 2025 18:00
Maďarsko Maďarsko : Arménie Arménie 2:0 (0:0)
Góly:
56. Lukács
90+4. Gruber
Góly:
Sestavy:
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (90. M. Dárdai) – Schäfer, Styles (75. Vitális) – Bolla (75. Osváth), A. Tóth (63. Z. Nagy), Szoboszlai (C) – Lukács (63. Gruber).
Sestavy:
Avagjan – Hovhannisjan, S. Muradjan, Aruťunjan (86. Miranjan), Pilojan – Bičachčjan (59. Serobjan), Iwu (79. K. Muradjan), Spercjan – Barseghjan (C) (79. Ranos), Zelarayán (59. Šaghojan), Tiknizjan.
Náhradníci:
Demjén, Szappanos – Balogh, Mocsi, Barna Tóth, Molnár, Ötvös.
Náhradníci:
Čančarević, Beglarjan – Mkrtčjan, Nalbanďan, N. Grigorjan, Davidjan, Simonjan.
Žluté karty:
Žluté karty:
14. Aruťunjan

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (ENG)

Kvalifikace MS
Skupina I 11. 10. 2025 18:00
Norsko Norsko : Izrael Izrael 5:0 (3:0)
Góly:
18. Khalaily (vla.)
27. Haaland
28. Nachmias (vla.)
63. Haaland
72. Haaland
Góly:
Sestavy:
Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (76. Bjørkan) – Bobb (76. Dønnum), Berge, Berg (76. Aasgaard) – Sørloth (76. Strand Larsen), Haaland (C), Nusa (85. Schjelderup).
Sestavy:
Daniel Peretz – Dasa (C) (71. Mizrahi), E. Peretz, Nachmias (32. Baltaxa), Blorian, Revivo – Biton (71. Baribo), Gloukh (87. Turgeman), Abú Fání (46. Noy), Solomon – Khalaily.
Náhradníci:
Dyngeland, Selvik – Hanche-Olsen, Myhre, Pedersen, Helland, Arnstad.
Náhradníci:
O. Glazer, Tzur – Azulay, Gandelman, Gropper, Šua, Turiel.
Žluté karty:
Žluté karty:
89. Turgeman

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)

Počet diváků: 19363

Kvalifikace MS
Skupina K 11. 10. 2025 15:00
Lotyšsko Lotyšsko : Andorra Andorra 2:2 (1:1)
Góly:
41. Zelenkovs
55. Gutkovskis
Góly:
33. San Nicolás
78. Olivera
Sestavy:
Zviedris – Savaļnieks, Jurkovskis (46. Veips), Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks – Zelenkovs (87. Pulis), Saveljevs (46. Vapne), Varslavāns – Gutkovskis, Šits (46. Ikaunieks).
Sestavy:
Álvarez – San Nicolás, Llovera, C. García, Olivera – Cervós, Guillén, M. Vales (C) (69. Teixeira), Borra (75. R. Fernández) – Rosas (69. G. López), Rodrigo (87. Dacu).
Náhradníci:
Matrevics, Orols – Dašķevičs, Grabovskis, Jagodinskis, Meļņiks, Regža, Toņiševs.
Náhradníci:
A. Ruiz, Pires – Marc García, Martínez, Pomares, Rubio, E. Vales, de las Heras.
Žluté karty:
68. Savaļnieks
Žluté karty:
25. Guillén, 84. C. García
Červené karty:
Červené karty:
90+2. Guillén

Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (vš. BUL)

Kvalifikace MS
Skupina E 11. 10. 2025 20:45
zápas probíhá
Bulharsko Bulharsko : Turecko Turecko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Mitov – Popov, Božinov, Hristov, H. Petrov – Čočev, Stojanov, A. Krajev – Kirilov, Despodov (C), M. Petkov.
Sestavy:
Çakır – Z. Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu – Çalhanoğlu (C), Güler, Orkun Kökçü – Aydın, Aktürkoğlu, Yıldız.
Náhradníci:
Šejtanov, Vucov – Černev, Grujev, Dimitrov, Dimitrov, Krastev, Minčev, Turicov, L. Petkov, Velkovski, Šopov.
Náhradníci:
Günok, Bayındır – Söyüncü, Özcan, Gül, Elmalı, Akaydin, Yüksek, Kahveci, Müldür, Akgün, Uzun.

Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Almeida (POR).

Kvalifikace MS
Skupina F 11. 10. 2025 20:45
zápas probíhá
Portugalsko Portugalsko : Irsko Irsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Costa – Dalot, Inácio, Dias, Mendes – B. Fernandes, R. Neves, Vitinha – B. Silva, Ronaldo (C), Neto.
Sestavy:
Kelleher – Nathan Collins (C), O'Shea, O'Brien – Manning, Molumby, J. Cullen, Ebosele, Coleman – E. Ferguson, Ogbene.
Náhradníci:
Sá, R. Silva – Conceição, Gonçalves, Leão, Nunes, Palhinha, Semedo, A. Silva, Trincão, R. Veiga, Ramos.
Náhradníci:
Bazunu, Travers – Azaz, Dunne, Idah, Michael Johnston, McAteer, Parrott, Smallbone, J. Taylor, Egan, Ferry.

Rozhodčí: Kružliak (SVK) – Hancko (SVK), Pozor (SVK)

Kvalifikace MS
Skupina I 11. 10. 2025 20:45
Estonsko Estonsko : Itálie Itálie 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Gözübüyük – E. Zeinstra, P. Inia (všichni NED)

Kvalifikace MS
Skupina E 11. 10. 2025 20:45
Španělsko Španělsko : Gruzie Gruzie 0:0 (-:-)
Sestavy:
Simón (C) – Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Torres, Oyarzabal, Pino.
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Kašia (C), Gogličidze, Gočoleišvili – Kiteišvili, Mekvabišvili, Kočorašvili – Dvali, Mikautadze, Kvaracchelia.
Náhradníci:
Raya, Remiro – Baena, Barrios, De Frutos, A. García, Grimaldo, J. Rodríguez, Aghehowa, Vivian.
Náhradníci:
Gugešašvili, Kereselidze – Azarovi, Davitašvili, Gagnidze, Gelašvili, Guliašvili, Kvernadze, Lobžanidze, Mamučašvili, Citaišvili, Zivzivadze.

Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Kazlauskas (LTU)

Kvalifikace MS
Skupina K 11. 10. 2025 20:45
Srbsko Srbsko : Albánie Albánie 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Milosavljević, Veljković, S. Pavlović – Živković, Stanković, N. Maksimović, Kostić – Samardžić – Vlahović, A. Mitrović (C).
Sestavy:
Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti (C), Mitaj – Laçi, K. Asllani, Shehu – Broja, Manaj, Uzuni.
Náhradníci:
Rajković, Rosić – Dragojević, Eraković, I. Ilić, Jović, Kostov, S. Mitrović, Simić, Ugrešić, Zukić, Randjelović.
Náhradníci:
Dajsinani, Simoni – Aliji, Asani, N. Bajrami, Balliu, Berisha, Cake, Daku, Hoxha, Mihaj, Y. Ramadani.

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROM)

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký...

11. října 2025  20:39

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Na stadionu se Češi těsně minuli s domácími fotbalisty, kteří si to po vlastním tréninku v černých teplákovkách s kelímky černé kávy zvesela štrádovali směrem k centru. I oni nejspíš chtěli využít...

11. října 2025  19:35

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Otřesný fotbal, soptil trenér Slováků po prohře v kvalifikaci. A Haraslín platí sushi

Ještě v dobré náladě uzavřeli sázku. Že prý kdo prohraje, platí tomu druhému objednávku v sushi restauraci v centru města. Smůlu má křídelník Lukáš Haraslín, který pozve sparťanského asistenta...

11. října 2025  13:36

Vsadit na jistotu, nebo vyzkoušet čerstvé tváře. Jak byste složili sestavu na Faery?

Čeští fotbalisté dál bojují o místenku na světovém šampionátu. Přímý postup se jim po domácí remíze 0:0 s Chorvatskem vzdálil, uhájit však přinejhorším potřebují nasazení v baráži, do které by se...

11. října 2025  12:02

Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...

11. října 2025  11:22

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

