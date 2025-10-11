Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

Haaland má po šesti kvalifikačních zápasech na kontě 12 branek a je suverénně nejlepším střelcem evropské části bojů o světový šampionát.
Proti Izraeli mohl otevřít skóre už v páté minutě, kdy kopal penaltu, ale gólman Perec ji chytil. Kvůli předčasnému vběhnutí izraelských hráčů do vápna dostal norský kanonýr možnost pokutový kop opakovat, tentokrát poslal míč na druhou stranu, gólman však jeho úmysl znovu vystihl.
Izraelci po zářijové porážce 4:5 s Itálií inkasovali podruhé za sebou pět gólů a v tabulce jsou o skóre třetí právě za týmem z Apeninského poloostrova, který má dva zápasy k dobru.
Zápasu předcházely protesty kvůli válce v Pásmu Gazy. Před sídlem parlamentu i stadionem v Oslu se sešly stovky propalestinských demonstrantů. Utkání proto provázela zpřísněná bezpečnostní opatření.
Maďarsko se po vítězství 2:0 nad Arménií posunulo na druhé místo skupiny F za Portugalsko. O premiérové výhře ve skupině rozhodli útočníci z maďarské ligy. Po přestávce se trefil Lukács a v nastaveném čase střídající Gruber.
Andorra vybojovala v šestém kvalifikačním utkání první bod. S Lotyšskem remizoval 174. tým žebříčku FIFA v Rize 2:2. V předchozích pěti zápasech Andořané nedokázali dát ani jeden gól a na posledním místě skupiny K mají skóre 2:12.
Outsidera poslal v 33. minutě překvapivě do vedení dvaatřicetiletý obránce San Nicolás, který se v 94. reprezentačním zápase trefil poprvé. Domácí skóre otočili po brankách Zelenkovse a Gutkovskise z penalty. O remíze rozhodl rovněž premiérovým reprezentačním gólem další andorrský bek Olivera.
V kvalifikačním zápase dokázala Andorra bodovat poprvé od předloňského září, kdy v boji o mistrovství Evropy remizovala bez branek s Běloruskem.
56. Lukács
90+4. Gruber
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (90. M. Dárdai) – Schäfer, Styles (75. Vitális) – Bolla (75. Osváth), A. Tóth (63. Z. Nagy), Szoboszlai (C) – Lukács (63. Gruber).
Avagjan – Hovhannisjan, S. Muradjan, Aruťunjan (86. Miranjan), Pilojan – Bičachčjan (59. Serobjan), Iwu (79. K. Muradjan), Spercjan – Barseghjan (C) (79. Ranos), Zelarayán (59. Šaghojan), Tiknizjan.
Demjén, Szappanos – Balogh, Mocsi, Barna Tóth, Molnár, Ötvös.
Čančarević, Beglarjan – Mkrtčjan, Nalbanďan, N. Grigorjan, Davidjan, Simonjan.
14. Aruťunjan
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (ENG)
18. Khalaily (vla.)
27. Haaland
28. Nachmias (vla.)
63. Haaland
72. Haaland
Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (76. Bjørkan) – Bobb (76. Dønnum), Berge, Berg (76. Aasgaard) – Sørloth (76. Strand Larsen), Haaland (C), Nusa (85. Schjelderup).
Daniel Peretz – Dasa (C) (71. Mizrahi), E. Peretz, Nachmias (32. Baltaxa), Blorian, Revivo – Biton (71. Baribo), Gloukh (87. Turgeman), Abú Fání (46. Noy), Solomon – Khalaily.
Dyngeland, Selvik – Hanche-Olsen, Myhre, Pedersen, Helland, Arnstad.
O. Glazer, Tzur – Azulay, Gandelman, Gropper, Šua, Turiel.
89. Turgeman
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)
Počet diváků: 19363
41. Zelenkovs
55. Gutkovskis
33. San Nicolás
78. Olivera
Zviedris – Savaļnieks, Jurkovskis (46. Veips), Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks – Zelenkovs (87. Pulis), Saveljevs (46. Vapne), Varslavāns – Gutkovskis, Šits (46. Ikaunieks).
Álvarez – San Nicolás, Llovera, C. García, Olivera – Cervós, Guillén, M. Vales (C) (69. Teixeira), Borra (75. R. Fernández) – Rosas (69. G. López), Rodrigo (87. Dacu).
Matrevics, Orols – Dašķevičs, Grabovskis, Jagodinskis, Meļņiks, Regža, Toņiševs.
A. Ruiz, Pires – Marc García, Martínez, Pomares, Rubio, E. Vales, de las Heras.
68. Savaļnieks
25. Guillén, 84. C. García
90+2. Guillén
Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (vš. BUL)
Mitov – Popov, Božinov, Hristov, H. Petrov – Čočev, Stojanov, A. Krajev – Kirilov, Despodov (C), M. Petkov.
Çakır – Z. Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu – Çalhanoğlu (C), Güler, Orkun Kökçü – Aydın, Aktürkoğlu, Yıldız.
Šejtanov, Vucov – Černev, Grujev, Dimitrov, Dimitrov, Krastev, Minčev, Turicov, L. Petkov, Velkovski, Šopov.
Günok, Bayındır – Söyüncü, Özcan, Gül, Elmalı, Akaydin, Yüksek, Kahveci, Müldür, Akgün, Uzun.
Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Almeida (POR).
D. Costa – Dalot, Inácio, Dias, Mendes – B. Fernandes, R. Neves, Vitinha – B. Silva, Ronaldo (C), Neto.
Kelleher – Nathan Collins (C), O'Shea, O'Brien – Manning, Molumby, J. Cullen, Ebosele, Coleman – E. Ferguson, Ogbene.
Sá, R. Silva – Conceição, Gonçalves, Leão, Nunes, Palhinha, Semedo, A. Silva, Trincão, R. Veiga, Ramos.
Bazunu, Travers – Azaz, Dunne, Idah, Michael Johnston, McAteer, Parrott, Smallbone, J. Taylor, Egan, Ferry.
Rozhodčí: Kružliak (SVK) – Hancko (SVK), Pozor (SVK)
Rozhodčí: S. Gözübüyük – E. Zeinstra, P. Inia (všichni NED)
Simón (C) – Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Torres, Oyarzabal, Pino.
Mamardašvili – Kakabadze, Kašia (C), Gogličidze, Gočoleišvili – Kiteišvili, Mekvabišvili, Kočorašvili – Dvali, Mikautadze, Kvaracchelia.
Raya, Remiro – Baena, Barrios, De Frutos, A. García, Grimaldo, J. Rodríguez, Aghehowa, Vivian.
Gugešašvili, Kereselidze – Azarovi, Davitašvili, Gagnidze, Gelašvili, Guliašvili, Kvernadze, Lobžanidze, Mamučašvili, Citaišvili, Zivzivadze.
Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Kazlauskas (LTU)
Petrović – Milosavljević, Veljković, S. Pavlović – Živković, Stanković, N. Maksimović, Kostić – Samardžić – Vlahović, A. Mitrović (C).
Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti (C), Mitaj – Laçi, K. Asllani, Shehu – Broja, Manaj, Uzuni.
Rajković, Rosić – Dragojević, Eraković, I. Ilić, Jović, Kostov, S. Mitrović, Simić, Ugrešić, Zukić, Randjelović.
Dajsinani, Simoni – Aliji, Asani, N. Bajrami, Balliu, Berisha, Cake, Daku, Hoxha, Mihaj, Y. Ramadani.
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROM)