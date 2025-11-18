Do play off o šampionát se z Evropy dostalo 12 týmů z druhých míst v jednotlivých skupinách a čtveřice nejlepších vítězů z Ligy národů, která neuspěla v klasické kvalifikaci. Baráž se hraje dvoukolově na semifinále a finále a vždy pouze na jedno utkání.
Český celek měl už po pondělním drtivém vítězství 6:0 nad Gibraltarem jistotu druhého koše a tím i výhodu semifinále v domácím prostředí. V úterý se dozvěděl, které čtyři varianty mu mohou připadnout.
Vítězové soubojů z druhého a třetího koše se ve finále utkají s postupujícím z duelů mezi prvním a čtvrtým košem. Pořadatele zápasů na rozdíl od semifinále určí los.
V nejlepším koši jsou papírově nejsilnější celky v čele s mistry Evropy z roku 2021 Italy. Doplňují je Turecko, Ukrajina a nakonec i překvapivě Dánsko, které nečekanou porážkou ve Skotsku ztratilo první místo ve skupině a tím přímý postup.
Pro nasazení do košů je rozhodující listopadový žebříček reprezentací, který by FIFA měla oznámit ve středu. Neoficiální výpočet provedl specializovaný statistický účet Football Meets Data.
Česko se nakonec nebude moci utkat se Slovenskem, bývalý federální partner se těsně vešel do druhého koše. Národní celek nebude moci narazit ani na Polsko a Wales, který si zajistil lepší výchozí postavení díky drtivé výhře nad Severní Makedonií.
Play off o šampionát v příštím roce v Americe se uskuteční na konci března. Česká reprezentace si od rozdělení federace dosud zahrála na mistrovství světa jen jednou, a to v roce 2006.
Rozdělení do košů
Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.
Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.
Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko