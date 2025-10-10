Kazachstán si snadno poradil s Lichtenštejnskem, večer hraje Belgie

Kazachstán ve třech předchozích utkáních nedal ani gól, ale s týmem z 204. místa světového žebříčku si poradil. V březnu vyhrál na jeho půdě 2:0 a tentokrát stihl dvě branky už během úvodní půlhodiny.
Hlavní postavou byl Kenžebek, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál Zajnutdinovovi před prázdnou branku. Pro nejlepšího střelce Kazachstánu to byl patnáctý gólový zápis.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale
evropská část
20:45 Gent: Belgie - Severní Makedonie
