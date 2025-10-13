Na MS míří další nováček. Africkou kvalifikaci zvládli fotbalisté Kapverd

Autor: ,
  20:50
Fotbalisté Kapverd si poprvé zahrají na mistrovství světa. Tým z malého ostrovního státu si zajistil účast na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 díky vítězství 3:0 nad Svazijskem v pondělním posledním kole africké kvalifikace.

El Hassen Houeibib z Mauretánie a Jamiro Monteiro z Kapverd v souboji o míč. | foto: AP

Kapverdy jsou po Uzbekistánu a Jordánsku třetím jistým debutantem na mistrovství světa, jehož se poprvé zúčastní 48 mužstev.

Modří žraloci udělali rozhodující krok k postupu zářijovým vítězstvím nad favorizovaným Kamerunem, který za sebou nakonec nechali v tabulce skupiny D s náskokem čtyř bodů.

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Co do počtu obyvatel budou Kapverdy druhým nejmenším účastníkem MS v historii po Islandu, jenž debutoval v roce 2018 v Rusku. Na sopečných ostrovech na západním pobřeží Afriky žije necelých 600 tisíc lidí, méně než lidí s kapverdskými kořeny v zahraničí.

Ani jeden z fotbalistů národního týmu nepůsobí v domácí soutěži a zhruba polovina z nich se narodila v jiných zemích. Největším úspěchem reprezentace dosud byla čtvrtfinále mistrovství Afriky v letech 2013 a 2024.

Po postupu Kapverd je i s pořadateli známých 22 účastníků rozšířeného šampionátu. Z Afriky to jsou také Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko a Ghana, kontinent má k dispozici ještě tři místa.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Wales vs. BelgieFotbal - Skupina J - 13. 10. 2025:Wales vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 11.00
  • 5.40
  • 1.27
S. Makedonie vs. KazachstánFotbal - Skupina J - 13. 10. 2025:S. Makedonie vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.75
  • 3.10
  • 6.60
Švédsko vs. KosovoFotbal - Skupina B - 13. 10. 2025:Švédsko vs. Kosovo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.33
  • 4.60
  • 10.00
Slovinsko vs. ŠvýcarskoFotbal - Skupina B - 13. 10. 2025:Slovinsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.00
  • 3.10
  • 1.80
Slovensko vs. LucemburskoFotbal - Skupina A - 13. 10. 2025:Slovensko vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 2.90
  • 4.60
Sev. Irsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina A - 13. 10. 2025:Sev. Irsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.20
  • 3.80
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Na MS míří další nováček. Africkou kvalifikaci zvládli fotbalisté Kapverd

Fotbalisté Kapverd si poprvé zahrají na mistrovství světa. Tým z malého ostrovního státu si zajistil účast na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 díky vítězství 3:0 nad Svazijskem v...

13. října 2025  20:50

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14

Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven

Sháněl lístky, aby přijel v neděli jako divák na utkání s Hradcem Králové. Jenže vše je jinak. Tomáš Galásek sice střetnutí fotbalistů Baníku Ostrava s Východočechy nezmešká, avšak dění na trávníku...

13. října 2025  19:35

Druhý nejhorší výkon pod Haškem. V očích čtenářů obstál na Faerech jen Karabec

Ostuda. Fiasko. Blamáž. Trapas. Pojmenování pro porážku českých fotbalistů na Faerských Ostrovech (1:2) byste našli nespočet. Nepřekvapí proto, že ani čtenáři iDNES.cz nebyli v tradičním známkování...

13. října 2025  18:08

Fotbalisté musí na Faerech zůstat. Nedvěd a spol. jednali, o Haškovi rozhodnou doma

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Cestu, která se vůbec nepovedla, si čeští fotbalisté ještě nedobrovolně prodlouží. Z Faerských ostrovů, kde v neděli trapně prohráli 1:2, se kvůli špatnému počasí nemohli během pondělí vydat domů....

13. října 2025  15:10,  aktualizováno  17:38

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

13. října 2025  14:06

Historický moment proti bezzubému soupeři. Jak Faery oslavují výhru nad Čechy

Moc takových chvilek evropský fotbalový trpaslík nezažil. I proto je prostor k oslavě: „Jestli to proti Černé Hoře (4:0) byla zábava, vítězství nad Českem (2:1) je jednoznačně historická chvíle.“...

13. října 2025  11:30

Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Těžko soudit, který výsledek byl v historii české fotbalové reprezentace ten nejhorší. Výbuch a porážka v Lucemburku před stříbrným Eurem 1996? Dvojí zakopnutí na Maltě nebo snad nečekaný náraz na...

13. října 2025

Kapitán Souček: Zklamání, Faery jsme měli zvládnout. Překvapila ho odezva fanoušků

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Několikrát zmínil slůvko zklamání, taky ocenil sílu soupeře i české fanoušky, kteří se za týmem na Faerské ostrovy složitě plahočili a pak ještě reprezentanty odměnili potleskem. „Čekal jsem od kotle...

13. října 2025  9:30

Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Než o poločase odkráčel do kabiny, zavolal si asistenty Köstla a Veselého. Na schůdkách pod tribunou se s nimi Ivan Hašek, kouč fotbalové reprezentace, dlouze radil. Co s tím? Jak na ně? Zapeklitou...

13. října 2025  7:55

Kudus nasměroval Ghanu na MS, Mali přehrálo Madagaskar. Na mále má Nigérie

Fotbalisté Ghany si zajistili účast na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní domácí výhře 1:0 na Komorami se kvalifikovali jako pátý africký tým. Vyhráli skupinu I a v závěrečném kole si...

12. října 2025  23:17

Chorvaté v roli favorita nezklamali. Depay posunul rekord, Řecko je pryč ze hry o MS

Druhý šok v „české“ skupině L o postup na mistrovství světa nepřišel. Chorvatští fotbalisté na rozdíl od Česka, které padlo na Faerských ostrovech 1:2, zvládli roli favoritů a Gibraltar zdolali 3.0....

12. října 2025  23:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.