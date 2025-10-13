Slováci porazili Lucembursko. Belgie v kvalifikaci MS přestřílela Wales

Němci zvítězili na hřišti Severního Irska 1:0 a upevnili si vedení ve skupině. O jedinou branku se postaral Woltemade, který se trefil ramenem po centru z rohu. Severní Irsko prohrálo na domácí půdě po dvou letech a Německu podlehlo podesáté za sebou.
Švýcarsko jako vedoucí tým skupiny B remizovalo 0:0 ve Slovinsku a poprvé v kvalifikaci ztratilo body. V zápase si příliš mnoho šancí nevypracovalo a na branku soupeře poprvé vystřelilo až v 82. minutě. Švýcaři mají na druhé Kosovo náskok tři body. Slovinsko na premiérovou výhru v kvalifikaci nadále čeká. Ve čtvrtém zápase uhrálo třetí remízu.
Bez vítězství jsou v téže skupině i Švédové, kteří doma prohráli s Kosovem 0:1 a v tabulce jsou na posledním čtvrtém místě. Kosovo navázalo na poslední vzájemný duel ze září, který ovládlo 2:0. Výhru tentokrát jedinou brankou zajistil útočník Hoffenheimu Asllani.
Fotbalisté Francie bez zraněného Kyliana Mbappého, jenž kvůli zdravotním problémům střídal už v předchozím zápase s Ázerbájdžánem, remizovali na Islandu 2:2. Po prvním poločase prohrávali, ale výsledek se jim podařilo otočit po brankách v rozmezí pěti minut Nkunkua a Matety. Islanďané však po dvou minutách vyrovnali a skóre už se nezměnilo. Francouzi i tak vedou skupinu s náskokem tří bodů na druhou Ukrajinu, která porazila 2:1 Ázerbájdžán.
Na první místo skupiny J se posunula Belgie, která zvítězila ve Walesu 4:2. Svěřenci trenéra Rudiho Garcii odčinili předchozí remízové zaváhání proti Severní Makedonii, kterou vystřídali v čele tabulky. Dvakrát se z penalty trefil De Bruyne, jenž rozhodl i předchozí vzájemných duel v červnu. Záložník Neapole vstřelil Walesu šest branek v posledních šesti vzájemných zápasech.
Severní Makedonie proti Kazachstánu nepotvrdila roli favorita a jen remizovala 1:1. Přesto v kvalifikaci zůstala neporažená a na třetí Wales má náskok tří bodů.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale
evropská část:
Skupina A:
Trnava: Slovensko - Lucembursko 2:0 (0:0)
Tabulka skupiny A
Skupina B:
Lublaň: Slovinsko - Švýcarsko 0:0
Tabulka skupiny B
Skupina D:
Krakov: Ukrajina - Ázerbájdžán 2:1 (1:1)
Tabulka
Skupina J:
Skopje: Severní Makedonie - Kazachstán 1:1 (0:0)
Tabulka skupiny J