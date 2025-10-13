Slováci porazili Lucembursko. Belgie v kvalifikaci MS přestřílela Wales

  23:26
Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli 0:2. Favority poslal do vedení po změně stran stoper Adam Obert. Druhou branku přidal v 72. minutě útočník Ivan Schranz, který skóroval po minutě na hřišti.
Němci zvítězili na hřišti Severního Irska 1:0 a upevnili si vedení ve skupině. O jedinou branku se postaral Woltemade, který se trefil ramenem po centru z rohu. Severní Irsko prohrálo na domácí půdě po dvou letech a Německu podlehlo podesáté za sebou.

Švýcarsko jako vedoucí tým skupiny B remizovalo 0:0 ve Slovinsku a poprvé v kvalifikaci ztratilo body. V zápase si příliš mnoho šancí nevypracovalo a na branku soupeře poprvé vystřelilo až v 82. minutě. Švýcaři mají na druhé Kosovo náskok tři body. Slovinsko na premiérovou výhru v kvalifikaci nadále čeká. Ve čtvrtém zápase uhrálo třetí remízu.

Bez vítězství jsou v téže skupině i Švédové, kteří doma prohráli s Kosovem 0:1 a v tabulce jsou na posledním čtvrtém místě. Kosovo navázalo na poslední vzájemný duel ze září, který ovládlo 2:0. Výhru tentokrát jedinou brankou zajistil útočník Hoffenheimu Asllani.

Kosovský útočník Fisnik Asllani (uprostřed) kontroluje, že jeho střela míří do švédské brány.

Islandský brankář Elias Rafn Olafsson zastavuje francouzskou střelu.

Fotbalisté Francie bez zraněného Kyliana Mbappého, jenž kvůli zdravotním problémům střídal už v předchozím zápase s Ázerbájdžánem, remizovali na Islandu 2:2. Po prvním poločase prohrávali, ale výsledek se jim podařilo otočit po brankách v rozmezí pěti minut Nkunkua a Matety. Islanďané však po dvou minutách vyrovnali a skóre už se nezměnilo. Francouzi i tak vedou skupinu s náskokem tří bodů na druhou Ukrajinu, která porazila 2:1 Ázerbájdžán.

Na první místo skupiny J se posunula Belgie, která zvítězila ve Walesu 4:2. Svěřenci trenéra Rudiho Garcii odčinili předchozí remízové zaváhání proti Severní Makedonii, kterou vystřídali v čele tabulky. Dvakrát se z penalty trefil De Bruyne, jenž rozhodl i předchozí vzájemných duel v červnu. Záložník Neapole vstřelil Walesu šest branek v posledních šesti vzájemných zápasech.

Severní Makedonie proti Kazachstánu nepotvrdila roli favorita a jen remizovala 1:1. Přesto v kvalifikaci zůstala neporažená a na třetí Wales má náskok tří bodů.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale

evropská část:

Skupina A:
Belfast: Severní Irsko - Německo 0:1 (0:1)
Branka: 31. Woltemade

Trnava: Slovensko - Lucembursko 2:0 (0:0)
Branky: 55. Obert, 72. Schranz

Tabulka skupiny A

Tým Z V R P S B
1. Německo 4 3 0 1 8:3 9
2. Slovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. Lucembursko 4 0 0 4 1:10 0

Skupina B:
Göteborg: Švédsko - Kosovo 0:1 (0:1)
Branka: 32. Asllani

Lublaň: Slovinsko - Švýcarsko 0:0

Tabulka skupiny B

Tým Z V R P S B
1. Švýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. Kosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. Slovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. Švédsko 4 0 1 3 2:7 1

Skupina D:
Reykjavík: Island - Francie 2:2 (1:0)
Branky: 39. Pálsson, 70. Hlynsson - 63. Nkunku, 68. Mateta

Krakov: Ukrajina - Ázerbájdžán 2:1 (1:1)
Branky: 30. Huculjak, 64. Malinovskyj - 45.+3 vlastní Mykolenko

Tabulka

Tým Z V R P S B
1. Francie 4 3 1 0 9:3 10
2. Ukrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. Island 4 1 1 2 11:9 4
4. Ázerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

Skupina J:
Cardiff: Wales - Belgie 2:4 (1:2)
Branky: 8. Rodon, 89. Broadhead - 18. a 76. obě z pen. De Bruyne, 24. Meunier, 90. Trossard

Skopje: Severní Makedonie - Kazachstán 1:1 (0:0)
Branky: 74. Bardhi - 54. Karaman

Tabulka skupiny J

Tým Z V R P S B
1. Belgie 6 4 2 0 21:6 14
2. Severní Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. Wales 6 3 1 2 13:10 10
4. Kazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. Lichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

