Fakta a systém evropské kvalifikace:
- Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
- Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
- Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
- Los rozdělil 54 zemí do 12 skupin – šesti pětičlenných (začínají v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínají v září 2025).
- Čeští fotbalisté jsou v pětičlenné skupině L.
|
Velká hra o Ameriku. Mistrovství světa jako cíl i sen, každá ztráta může být malér
- Vítěz každé skupiny postoupí přímo na mistrovství světa 2026.
- Týmy na druhých místech půjdou do baráže.
- Do baráže postoupí také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa. A to je velmi dobrá zpráva pro český tým, který v Lize národů svojí skupinu vyhrál.
- Barážový pavouk bude rozdělen na čtyři části, hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým, ve finále se o domácím celku bude losovat.
Čeští fotbalisté a jejich soupeři ve skupině L:
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Remízy
|Prohry
|Skóre
|Body
|1.
|Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2.
|Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4.
|Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0
Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|sobota 22. března, 20:45
|Česko – Faerské ostrovy
|2:1
|úterý 25. března, 20:45
|Gibraltar – Česko
|0:4
|pátek 6. června, 20:45
|Česko – Černá Hora
|2:0
|pondělí 9. června, 20:45
|Chorvatsko – Česko
|5:1
|pátek 5. září, 20:45
|Černá Hora – Česko
|0:2
|čtvrtek 9. října, 20:45
|Česko – Chorvatsko
|0:0
|neděle 12. října, 18:00
|Faerské ostrovy – Česko
|2:1
|pondělí 17. listopadu, 20:45
|Česko – Gibraltar
Nominace na zápasy s Chorvatskem a Faerskými ostrovy
|BRANKÁŘI
|JMÉNO
|MUŽSTVO
|NAROZEN
|Z
|G
|Vítězslav Jaroš
|Ajax
|23. července 2001
|2
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|17. května 2001
|14
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia
|27. dubna 1996
|14
|0
|OBRÁNCI
|Martin Cedidla
|Jablonec
|22. listopadu 2001
|1
|0
|Vladimír Coufal
|TSG Hoffenheim
|22. srpna 1992
|55
|1
|David Zima
|Slavia
|8. listopadu 2000
|24
|1
|Václav Jemelka
|Plzeň
|23. června 1995
|11
|0
|Ladislav Krejčí
|Wolverhampton
|20. dubna 1999
|21
|3
|David Jurásek
|Besiktas
|7. srpna 2000
|13
|1
|Martin Vitík
|Boloňa
|21. ledna 2003
|6
|0
|Jaroslav Zelený
|Sparta
|20. srpna 1992
|17
|0
|Robin Hranáč
|TSG Hoffenheim
|29. ledna 2000
|9
|0
|ZÁLOŽNÍCI
|Václav Černý
|Wolfsburg
|17. října 1997
|28
|8
|Lukáš Červ
|Plzeň
|10. dubna 2001
|10
|2
|Alex Král
|Union Berlín
|19. května 1998
|48
|2
|Lukáš Provod
|Slavia
|23. říjen 1996
|33
|3
|Michal Sadílek
|Slavia
|31. května 1999
|29
|1
|Tomáš Souček
|West Ham
|27. února 1995
|83
|15
|Michal Beran
|Jablonec
|22. srpna 2000
|1
|0
|Pavel Šulc
|Olympique Lyon
|29. prosince 2000
|16
|4
|Ondřej Lingr
|Houston Dynamo
|2. července 2003
|24
|1
|Adam Karabec
|Olympique Lyon
|7. října 1998
|1
|0
|ÚTOČNÍCI
|Matěj Vydra
|Plzeň
|1. května 1992
|46
|7
|Tomáš Chorý
|Slavia
|26. ledna 1995
|16
|5
|Vasil Kušej
|Slavia
|24. května 2000
|5
|0
Kde sledovat české zápasy v kvalifikaci na MS 2026:
Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport, duel s Černou Horou je i v nabídce platformy Oneplay. Ostatní vybrané zápasy budou vysílat stanice Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
|
Všichni čeští soupeři, co o nich víte? Gibraltar je poslední neznámou z Evropy
Jak si čeští fotbalisté vedli v minulosti?
Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.
|Rok
|Pořadatel MS
|Česko v kvalifikaci
|Česko na MS
|1998
|Francie
|3. místo
|nepostoupilo
|2002
|Jižní Korea a Japonsko
|2. místo – baráž
|nepostoupilo
|2006
|Německo
|2. místo – baráž
|konec ve skupině (3. místo)
|2010
|Jižní Afrika
|3. místo
|nepostoupilo
|2014
|Brazílie
|3. místo
|nepostoupilo
|2018
|Rusko
|3. místo
|nepostoupilo
|2022
|Katar
|3. místo – baráž
|nepostoupilo
|2026
|USA, Kanada a Mexiko
|?
|?
Jak vypadají ostatní kvalifikační skupiny:
Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.
Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.
Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.
Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.
Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.
Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.
Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.
Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.
Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.
Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.
Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.
Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.