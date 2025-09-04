Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Autor:
  8:49aktualizováno  12. října 20:26
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i koho trenér Ivan Hašek nominoval na nejbližší zápasy. Po trapasu na Faerských ostrovech je čeká poslední duel - doma proti Gibraltaru.
Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii. | foto: Reuters

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek.
Čeští fotbalisté zpívají státní hymnu před zápasem Ligy národů proti Gruzii.
Čeští fotbalisté zpívají státní hymnu před zápasem Ligy národů proti Gruzii.
Gruzínský kapitán Guram Kašija sleduje, jak brankář Giorgi Mamardašvili v...
16 fotografií

Fakta a systém evropské kvalifikace:

  • Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
  • Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
  • Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
  • Los rozdělil 54 zemí do 12 skupinšesti pětičlenných (začínají v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínají v září 2025).
  • Čeští fotbalisté jsou v pětičlenné skupině L.

Velká hra o Ameriku. Mistrovství světa jako cíl i sen, každá ztráta může být malér
  • Vítěz každé skupiny postoupí přímo na mistrovství světa 2026.
  • Týmy na druhých místech půjdou do baráže.
  • Do baráže postoupí také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa. A to je velmi dobrá zpráva pro český tým, který v Lize národů svojí skupinu vyhrál.
  • Barážový pavouk bude rozdělen na čtyři části, hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým, ve finále se o domácím celku bude losovat.

Čeští fotbalisté a jejich soupeři ve skupině L:

PořadíTýmZápasyVýhryRemízyProhrySkóreBody
1.Chorvatsko541017:113
2.Česko741212:813
3.Faerské ostrovy740310:612
4.Černá Hora62044:136
5.Gibraltar50052:170

Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:

Datum a časZápasVýsledek
sobota 22. března, 20:45Česko – Faerské ostrovy2:1
úterý 25. března, 20:45Gibraltar – Česko0:4
pátek 6. června, 20:45Česko – Černá Hora2:0
pondělí 9. června, 20:45Chorvatsko – Česko5:1
pátek 5. září, 20:45Černá Hora – Česko0:2
čtvrtek 9. října, 20:45Česko – Chorvatsko0:0
neděle 12. října, 18:00Faerské ostrovy – Česko2:1
pondělí 17. listopadu, 20:45Česko – Gibraltar

Nominace na zápasy s Chorvatskem a Faerskými ostrovy

Nominace fotbalové reprezentace na zápasy s Chorvatskem a na Faerských Ostrovech
BRANKÁŘI
JMÉNOMUŽSTVONAROZENZG
Vítězslav JarošAjax23. července 200120
Matěj KovářPSV Eindhoven17. května 2001140
Jindřich StaněkSlavia27. dubna 1996140
OBRÁNCI
Martin CedidlaJablonec22. listopadu 200110
Vladimír CoufalTSG Hoffenheim22. srpna 1992551
David ZimaSlavia8. listopadu 2000241
Václav JemelkaPlzeň23. června 1995110
Ladislav KrejčíWolverhampton20. dubna 1999213
David JurásekBesiktas7. srpna 2000131
Martin VitíkBoloňa21. ledna 200360
Jaroslav ZelenýSparta20. srpna 1992170
Robin HranáčTSG Hoffenheim29. ledna 200090
ZÁLOŽNÍCI
Václav ČernýWolfsburg17. října 1997288
Lukáš ČervPlzeň10. dubna 2001102
Alex KrálUnion Berlín19. května 1998482
Lukáš ProvodSlavia23. říjen 1996333
Michal SadílekSlavia31. května 1999291
Tomáš SoučekWest Ham27. února 19958315
Michal BeranJablonec22. srpna 200010
Pavel ŠulcOlympique Lyon29. prosince 2000164
Ondřej LingrHouston Dynamo2. července 2003241
Adam KarabecOlympique Lyon7. října 199810
ÚTOČNÍCI
Matěj VydraPlzeň1. května 1992467
Tomáš ChorýSlavia26. ledna 1995165
Vasil KušejSlavia24. května 200050

Kde sledovat české zápasy v kvalifikaci na MS 2026:

Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport, duel s Černou Horou je i v nabídce platformy Oneplay. Ostatní vybrané zápasy budou vysílat stanice Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Všichni čeští soupeři, co o nich víte? Gibraltar je poslední neznámou z Evropy

Jak si čeští fotbalisté vedli v minulosti?

Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.

RokPořadatel MSČesko v kvalifikaciČesko na MS
1998Francie3. místonepostoupilo
2002Jižní Korea a Japonsko2. místo – barážnepostoupilo
2006Německo2. místo – barážkonec ve skupině (3. místo)
2010Jižní Afrika3. místonepostoupilo
2014Brazílie3. místonepostoupilo
2018Rusko3. místonepostoupilo
2022Katar3. místo – barážnepostoupilo
2026USA, Kanada a Mexiko??

Jak vypadají ostatní kvalifikační skupiny:

Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.

Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.

Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.

Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.

Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.

Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.

Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.

Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.

Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.

Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.

Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.

Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Velké Hamry vs. Teplice BFotbal - 10. kolo - 12. 10. 2025:Velké Hamry vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Litva vs. PolskoFotbal - Skupina G - 12. 10. 2025:Litva vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
12. 10. 20:45
  • 10.40
  • 5.36
  • 1.31
Rumunsko vs. RakouskoFotbal - Skupina H - 12. 10. 2025:Rumunsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
12. 10. 20:45
  • 4.88
  • 4.08
  • 1.68
Chorvatsko vs. GibraltarFotbal - Skupina L - 12. 10. 2025:Chorvatsko vs. Gibraltar //www.idnes.cz/sport
12. 10. 20:45
  • -
  • 60.00
  • 60.00
Dánsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina C - 12. 10. 2025:Dánsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
12. 10. 20:45
  • 1.67
  • 3.63
  • 5.80
Wales vs. BelgieFotbal - Skupina J - 13. 10. 2025:Wales vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
13. 10. 20:45
  • 4.34
  • 3.82
  • 1.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
4. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Faerské o. - Česko 2:1, trapas s trpaslíkem a Hašek je na odstřel. Rozhodl Agnarsson

Aktualizujeme

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  12.10 20:26

Faerské o. - Česko 2:1, trapas s trpaslíkem a Hašek je na odstřel. Rozhodl Agnarsson

Aktualizujeme

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

12. října 2025  16:38,  aktualizováno  19:55

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů na Faerských ostrovech?

Čeští fotbalisté ve svém předposledním utkání v kvalifikaci o postup na MS podlehli na Faerských ostrovech 1:2. Po bezradném a bezzubém projevu. Jak byste hráče individuálně hodnotili?

12. října 2025  19:50

Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.

12. října 2025  19:41

Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

V zápase s fotbalovým trpaslíkem z Faerských ostrovů by neriskovali a sestavou přehnaně nemíchali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českého národního týmu Ivanu Haškovi, ať vsadí na...

12. října 2025  15:19

Hašek: Na umělku se nesmíme vymlouvat. Že jsem tu dal gól? Díky za připomenutí

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Vybavil si, že na Faerských ostrovech před dvaatřiceti lety v národním dresu nastoupil. Ale že se hned ve čtvrté minutě prosadil? A ještě hlavou, což při jeho vzrůstu byla rarita? Na to už si Ivan...

12. října 2025  7:46

Chvilka v Manchesteru City a celé Faery na nohou. Z ovčích ostrovů do top ligy? Rarita!

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Jsou pouze dva. Faerští hrdinové, kteří aspoň douškem ochutnali z navoněné fotbalové číše. Dva unikátní příběhy. Dvě mimořádné cesty. Odvážní synové ovčích ostrovů, kteří se z drsných podmínek...

12. října 2025

Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký...

11. října 2025  20:39,  aktualizováno  23:30

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Na stadionu se Češi těsně minuli s domácími fotbalisty, kteří si to po vlastním tréninku v černých teplákovkách s kelímky černé kávy zvesela štrádovali směrem k centru. I oni nejspíš chtěli využít...

11. října 2025  19:35

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Otřesný fotbal, soptil trenér Slováků po prohře v kvalifikaci. A Haraslín platí sushi

Ještě v dobré náladě uzavřeli sázku. Že prý kdo prohraje, platí tomu druhému objednávku v sushi restauraci v centru města. Smůlu má křídelník Lukáš Haraslín, který pozve sparťanského asistenta...

11. října 2025  13:36

Vsadit na jistotu, nebo vyzkoušet čerstvé tváře. Jak byste složili sestavu na Faery?

Čeští fotbalisté dál bojují o místenku na světovém šampionátu. Přímý postup se jim po domácí remíze 0:0 s Chorvatskem vzdálil, uhájit však přinejhorším potřebují nasazení v baráži, do které by se...

11. října 2025  12:02

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.