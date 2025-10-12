Chorvaté v roli favorita nezklamali. Depay posunul rekord, Řecko je pryč ze hry o MS

  23:11
Druhý šok v „české“ skupině L o postup na mistrovství světa nepřišel. Chorvatští fotbalisté na rozdíl od Česka, které padlo na Faerských ostrovech 1:2, zvládli roli favoritů a Gibraltar zdolali 3.0. Téměř jistě si tak Chorvaté zajistili první místo v kvalifikační skupině. Vidinu nejhůř druhé příčky mají i Nizozemci, kteří ve skupině G porazili Finsko 4:0. Skotsko ve skupině C přehrálo Bělorusko a Dánsko porazilo Řecko.
Toni Fruk z Chorvatska razantní hlavičkou otevřel skóre proti Gibraltaru.

foto: Reuters

Dánský útočník Rasmus Höjlund slaví se spoluhráči svůj gól proti Řecku.
Kapitán Chorvatska Mateo Kovacič během akrobatického zpracování.
Skotský záložník Scott McTominay slaví vstřelený gól.
Chorvat Lovro Majer střílí na bránu Gibraltaru.
Chorvatsko i v kombinované sestavě podle očekávání proti Gibraltaru dominovalo, v koncovce se ale dlouho trápilo. V prvním poločase se prosadil pouze hlavou Fruk. Po změně stran Majer neproměnil penaltu a další branku přidal až v 78. minutě Sučič. V šesté minutě nastavení skóroval po rohu ještě Erlič a stanovil výsledek na 3:0.

Bronzový tým z minulého mistrovství světa inkasoval v kvalifikaci stále jen jednou, a to při domácím triumfu 5:1 nad českým výběrem. Oproti němu má zápas k dobru a výrazně lepší skóre, k jistotě první příčky mu stačí jediný bod.

Výhru Nizozemska nad Finskem ve skupině G řídil útočník Depay, jenž nejprve přihrál na góly Malenovi a Van Dijkovi a v závěru první půle sám proměnil penaltu. Depay má na kontě v kvalifikaci sedm branek, lepší je jen norský kanonýr Haaland (12).

Chorvat Lovro Majer střílí na bránu Gibraltaru.

Pro Depaye šlo celkově o 54. soutěžní branku v dresu své země. V historických tabulkách tak vede už o čtyři trefy před někdejším kanonýrem Robinem van Persiem.

V závěru zápas uzavřel skóre Gakpo. Nizozemci zopakovali výsledek ze čtvrtečního duelu s Maltou a v tabulce mají náskok tří bodů na druhé Polsko, které v neděli po gólech Szymanského a Lewandowského porazilo venku Litvu 0:2.

Zafeiris bude bez šampionátu, dál jdou Dánové

Částečně rozuzlená je pak čtyřčlenná skupina C. Po výhře Skotska nad Běloruskem (2:1) a Dánska nad Řeckem (3:1) je jasné, že právě Skotsko a Dánsko mají jisté první dvě místa ve skupině. Oba celky nasbíraly za čtyři zápasy deset bodů, Řecko a Bělorusko shodně tři.

Skotsko poslal do vedení po čtvrthodině hry Adams, jenž se uvolnil na hranici vápna a zakončil křížnou střelou. V 84. minutě se prosadil v pokutovém území McTominay a Bělorusko zkorigovalo stav až v nastavení zásluhou Kučka.

Dánsko započalo svůj dominantní výkon nad Řeckem už v první půli. Po gólech Hojlunda, Andersena a Damsgaarda vedli seveřané již ve 41. minutě o tři branky. Po hodině hry snížil na konečných 1:3 Tzolis. Slávista Zafeiris odehrál celý zápas, s vidinou světového šampionátu se ale definitivně rozloučil.

Dánský útočník Rasmus Höjlund překonává Odyssease Vlachodimose v bráně Řecka.

Ve skupině H zvítězil Kypr 4:0 na hřišti San Marina, Rumunsko ve stejné skupině gólem v závěru srazilo dosud stoprocentní Rakousko a po výhře 1:0 může dál živit naděje na účast na světovém šampionátu.

Skupina C

Kvalifikace MS
Skupina C 12. 10. 2025 18:00
Skotsko Skotsko : Bělorusko Bělorusko 2:1 (1:0)
Góly:
17. Adams
84. McTominay
Góly:
90+6. Kučko
Sestavy:
Gunn – Ralston (72. Tierney), Hendry (72. Souttar), McKenna, Robertson (C) – McLean, Gilmour (88. L. Miller) – Gannon-Doak (90+1. Bowie), McTominay, McGinn – Adams (88. Dykes).
Sestavy:
Lapouchov – Pigas (56. Melničenko), Parchomenko (90. Děmčenko), Martynovič (C), Zabelin – Malaševič (83. Kučko), Ebong, Gromyko (83. Korzun), Jablonskij (90. Karpovič), Pečenin – Barkovskij.
Náhradníci:
Gordon, Kelly – Barron, Hanley, Hirst, Max Johnston.
Náhradníci:
Bělov, Pavljučenko – Kalinin, R. Lisakovič, Mascaró, Mjakiš, Mjalkovskyj.
Žluté karty:
Žluté karty:
68. Pečenin, 82. Ebong

Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Neacsu (ROU)

Kvalifikace MS
Skupina C 12. 10. 2025 20:45
Dánsko Dánsko : Řecko Řecko 3:1 (3:0)
Góly:
21. Højlund
40. Andersen
41. Damsgaard
Góly:
63. Tzolis
Sestavy:
Schmeichel (C) – A. Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle – Froholdt (90+2. O'Riley), Nørgaard, Hjulmand – Isaksen (76. Dorgu), Damsgaard (70. Eriksen) – Højlund (70. Biereth).
Sestavy:
Vlachodimos – Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas – Bakasetas (C) (64. Masouras), Kourbelis (64. Pavlidis), Zafeiris – Karetsas (64. Konstantelias), Tzolis – Ioannidis (64. Siopis).
Náhradníci:
Hermansen, Jörgensen – Dreyer, Frendrup, Gaaei, Høgsberg, Roerslev, Wind.
Náhradníci:
Mandas, Tzolakis – Douvikas, Giannoulis, Chatzidiakos, Mantalos, Mouzakitis, Vagiannidis.
Žluté karty:
64. Schmeichel
Žluté karty:
63. Ioannidis, 73. Zafeiris, 90+3. Rota

Tabulka:

1.Dánsko431012:110
2.Skotsko43107:210
3.Řecko41037:103
4.Bělorusko40042:150

Skupina G

Kvalifikace MS
Skupina G 12. 10. 2025 18:00
Nizozemsko Nizozemsko : Finsko Finsko 4:0 (3:0)
Góly:
8. Malen
17. van Dijk
38. Depay
84. Gakpo
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, J. Timber (62. van Hecke, 71. Aké), van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (46. Reijnders), de Jong – Kluivert – Malen (79. Simons), Depay (62. Weghorst), Gakpo.
Sestavy:
Joronen (C) – Alho (60. Peltola), Staahl, Tenho, Koski, Lähteenmäki – Antman (69. Källman), Kairinen, Väänänen (60. Lod), Keskinen (69. Pohjanpalo) – Walta (80. Skyttä).
Náhradníci:
Roefs, Flekken – de Vrij, Frimpong, Schouten, Hartman, Koopmeiners.
Náhradníci:
Sinisalo, Bergström – Pikkarainen, Pukki, Svanbäck, Uronen, Terho.
Žluté karty:
Žluté karty:
86. Koski, 90. Peltola

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SVN)

Kvalifikace MS
Skupina G 12. 10. 2025 20:45
Litva Litva : Polsko Polsko 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
15. S. Szymański
64. Lewandowski
Sestavy:
Švedkauskas – Širvys, Armalas, Girdvainis (85. G. Paulauskas), Tutyškinas – Golubickas (66. Kalinauskas), Sirgėdas (66. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas – Černych (C) (73. Jankauskas), Slivka (85. Petkevičius).
Sestavy:
Skorupski – Wiśniewski (82. Ziółkowski), Bednarek, Kiwior – Cash (90. Wszołek), Slisz, Zieliński, Skóraś – S. Szymański (82. Świderski), Lewandowski (C), Kamiński (90+4. Grosicki).
Náhradníci:
Bartkus, Sarkauskas – Lekiatas, Beneta, Antanavičius, Upstas.
Náhradníci:
Grabara, Tobiasz – Kędziora, Piotrowski, Kapustka, Pyrka, Kozłowski, Piątek.
Žluté karty:
77. Slivka, 78. Girdvainis
Žluté karty:
44. Slisz, 77. Wiśniewski

Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek (CZE)

Tabulka:

1.Nizozemsko651022:316
2.Polsko641110:413
3.Finsko73138:1310
4.Litva70346:113
5.Malta60241:162

Skupina H

Kvalifikace MS
Skupina H 12. 10. 2025 20:45
Rumunsko Rumunsko : Rakousko Rakousko 1:0 (0:0)
Góly:
90+5. Ghiță
Góly:
Sestavy:
Radu – Rațiu, Popescu (72. Ghiță), Burcă, Chipciu – Hagi (C), M. Marin, Dragomir – Man, Bîrligea (88. Munteanu), Mihăilă.
Sestavy:
A. Schlager – Posch, Alaba (C), Lienhart, Mwene (65. Prass) – Laimer, Seiwald – R. Schmid (86. Schöpf), Baumgartner (65. Grillitsch), Sabitzer – Gregoritsch (86. Florucz).
Náhradníci:
Târnovanu, Sava – Ciobotariu, Screciu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut, Eissat, Baiaram.
Náhradníci:
Polster, Pentz – Friedl, Danso, Arnautović, Querfeld, Grüll, Wurmbrand.
Žluté karty:
53. Burcă, 67. Mihăilă
Žluté karty:
7. Baumgartner, 40. R. Schmid, 56. Mwene, 81. Alaba

Rozhodčí: D. Massa – F. Meli, S. Alassio (všichni ITA)

Kvalifikace MS
Skupina H 12. 10. 2025 15:00
San Marino San Marino : Kypr Kypr 0:4 (0:1)
Góly:
Góly:
9. Loizou
59. Andreou
67. Kastanos
79. Kakoullis
Sestavy:
Colombo – Sammaritani (46. Matteoni), Cevoli (77. Valentini), Rossi, Riccardi – Golinucci (C), L. Capicchioni (61. M. Casadei), Zannoni – Contadini (9. Berardi), Lazzari (61. Sensoli) – Nanni.
Sestavy:
Mall – Shikkis, Andreou, Laifis, Pileas (54. Correia) – Artymatas (C) (54. Kyriakou), Charalampous (63. Kyprianou), Kastanos (73. Koutsakos) – Loizou, Tzionis – Pittas (63. Kakoullis).
Náhradníci:
Zavoli, Amici – Vitaioli, Tosi, G. Capicchioni, Giacopetti, Mularoni.
Náhradníci:
Kyriakou, Michail – Panagiotou, Satsias, Kousoulos, Malekkidis, Angelopoulos.
Žluté karty:
45+3. L. Capicchioni, 51. Lazzari
Žluté karty:
41. Pileas, 45+3. Pittas

Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (AZE)

Tabulka:

1.Rakousko650119:315
2.Bosna a Hercegovina641113:513
3.Rumunsko631211:610
4.Kypr722311:98
5.San Marino70071:320

Skupina L

Kvalifikace MS
Skupina L 12. 10. 2025 20:45
Chorvatsko Chorvatsko : Gibraltar Gibraltar 3:0 (1:0)
Góly:
30. Fruk
78. L. Sučić
90+6. Erlić
Góly:
Sestavy:
Kotarski – Marco Pašalić, Pongračić (60. Gvardiol), Erlić, Bradarić – Moro (46. L. Sučić), Kovačić (C) (69. Modrić) – Majer, Baturina (69. Perišić), Fruk – F. Ivanović (69. Kramarić).
Sestavy:
Hankins – Annesley (88. Mouelhi), Lopes, Jolley, Ronan – Richards, Bent, Valarino – J. Scanlon (90+3. Jessop), Perera (66. Clinton), De Barr (C) (90+3. Del Rio).
Náhradníci:
Livaković, Ivušić – Smolčić, Budimir, Mario Pašalić, P. Sučić, Jakić.
Náhradníci:
Banda, Huart – Borge, Ronco, Mauro, De Haro, Vinet.

Rozhodčí: Derevinskyj – Matyaš, Myronov (vš. UKR)

Kvalifikace MS
Skupina L 12. 10. 2025 18:00
Faerské ostrovy Faerské ostrovy : Česko Česko 2:1 (0:0)
Góly:
67. Sörensen
81. M. Agnarsson
Góly:
78. Karabec
Sestavy:
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Danielsen, Hendriksson (55. Andreasen), Turi (85. Mneney), Davidsen (C) – Frederiksberg (80. Bjartalíd), J. Edmundsson (55. M. Olsen), Sörensen (80. M. Agnarsson).
Sestavy:
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ (60. Beran), Souček (C) – Černý (87. Chramosta), Šulc (70. Provod), Kušej (46. Karabec) – Vydra (46. Chorý).
Náhradníci:
Mörk, á Reynatröd – A. Svensson, Klettskard, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen.
Náhradníci:
Jedlička, Horníček – Hranáč, Sadílek, Lingr, Jurásek, Král.
Žluté karty:
53. A. Edmundsson, 60. Davidsen, 86. Danielsen
Žluté karty:
32. Krejčí

Rozhodčí: Colombo – Baccini, Imperiale (ITA).

Počet diváků: 2980

Tabulka:

1.Chorvatsko651020:116
2.Česko741212:813
3.Faerské ostrovy740310:612
4.Černá Hora62044:136
5.Gibraltar60062:200
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
4. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

