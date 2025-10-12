Chorvaté v roli favorita nezklamali. Depay posunul rekord, Řecko je pryč ze hry o MS

Chorvatsko i v kombinované sestavě podle očekávání proti Gibraltaru dominovalo, v koncovce se ale dlouho trápilo. V prvním poločase se prosadil pouze hlavou Fruk. Po změně stran Majer neproměnil penaltu a další branku přidal až v 78. minutě Sučič. V šesté minutě nastavení skóroval po rohu ještě Erlič a stanovil výsledek na 3:0.
Bronzový tým z minulého mistrovství světa inkasoval v kvalifikaci stále jen jednou, a to při domácím triumfu 5:1 nad českým výběrem. Oproti němu má zápas k dobru a výrazně lepší skóre, k jistotě první příčky mu stačí jediný bod.
Výhru Nizozemska nad Finskem ve skupině G řídil útočník Depay, jenž nejprve přihrál na góly Malenovi a Van Dijkovi a v závěru první půle sám proměnil penaltu. Depay má na kontě v kvalifikaci sedm branek, lepší je jen norský kanonýr Haaland (12).
Nizozemský stoper Virgil van Dijk slaví se spoluhráči svůj gól.
Chorvat Lovro Majer střílí na bránu Gibraltaru.
Pro Depaye šlo celkově o 54. soutěžní branku v dresu své země. V historických tabulkách tak vede už o čtyři trefy před někdejším kanonýrem Robinem van Persiem.
V závěru zápas uzavřel skóre Gakpo. Nizozemci zopakovali výsledek ze čtvrtečního duelu s Maltou a v tabulce mají náskok tří bodů na druhé Polsko, které v neděli po gólech Szymanského a Lewandowského porazilo venku Litvu 0:2.
Zafeiris bude bez šampionátu, dál jdou Dánové
Částečně rozuzlená je pak čtyřčlenná skupina C. Po výhře Skotska nad Běloruskem (2:1) a Dánska nad Řeckem (3:1) je jasné, že právě Skotsko a Dánsko mají jisté první dvě místa ve skupině. Oba celky nasbíraly za čtyři zápasy deset bodů, Řecko a Bělorusko shodně tři.
Skotsko poslal do vedení po čtvrthodině hry Adams, jenž se uvolnil na hranici vápna a zakončil křížnou střelou. V 84. minutě se prosadil v pokutovém území McTominay a Bělorusko zkorigovalo stav až v nastavení zásluhou Kučka.
Dánsko započalo svůj dominantní výkon nad Řeckem už v první půli. Po gólech Hojlunda, Andersena a Damsgaarda vedli seveřané již ve 41. minutě o tři branky. Po hodině hry snížil na konečných 1:3 Tzolis. Slávista Zafeiris odehrál celý zápas, s vidinou světového šampionátu se ale definitivně rozloučil.
Ve skupině H zvítězil Kypr 4:0 na hřišti San Marina, Rumunsko ve stejné skupině gólem v závěru srazilo dosud stoprocentní Rakousko a po výhře 1:0 může dál živit naděje na účast na světovém šampionátu.
Skupina C
17. Adams
84. McTominay
90+6. Kučko
Gunn – Ralston (72. Tierney), Hendry (72. Souttar), McKenna, Robertson (C) – McLean, Gilmour (88. L. Miller) – Gannon-Doak (90+1. Bowie), McTominay, McGinn – Adams (88. Dykes).
Lapouchov – Pigas (56. Melničenko), Parchomenko (90. Děmčenko), Martynovič (C), Zabelin – Malaševič (83. Kučko), Ebong, Gromyko (83. Korzun), Jablonskij (90. Karpovič), Pečenin – Barkovskij.
Gordon, Kelly – Barron, Hanley, Hirst, Max Johnston.
Bělov, Pavljučenko – Kalinin, R. Lisakovič, Mascaró, Mjakiš, Mjalkovskyj.
68. Pečenin, 82. Ebong
Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Neacsu (ROU)
21. Højlund
40. Andersen
41. Damsgaard
63. Tzolis
Schmeichel (C) – A. Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle – Froholdt (90+2. O'Riley), Nørgaard, Hjulmand – Isaksen (76. Dorgu), Damsgaard (70. Eriksen) – Højlund (70. Biereth).
Vlachodimos – Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas – Bakasetas (C) (64. Masouras), Kourbelis (64. Pavlidis), Zafeiris – Karetsas (64. Konstantelias), Tzolis – Ioannidis (64. Siopis).
Hermansen, Jörgensen – Dreyer, Frendrup, Gaaei, Høgsberg, Roerslev, Wind.
Mandas, Tzolakis – Douvikas, Giannoulis, Chatzidiakos, Mantalos, Mouzakitis, Vagiannidis.
64. Schmeichel
63. Ioannidis, 73. Zafeiris, 90+3. Rota
Tabulka:
|1.
|Dánsko
|4
|3
|1
|0
|12:1
|10
|2.
|Skotsko
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|3.
|Řecko
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|4.
|Bělorusko
|4
|0
|0
|4
|2:15
|0
Skupina G
8. Malen
17. van Dijk
38. Depay
84. Gakpo
Verbruggen – Dumfries, J. Timber (62. van Hecke, 71. Aké), van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (46. Reijnders), de Jong – Kluivert – Malen (79. Simons), Depay (62. Weghorst), Gakpo.
Joronen (C) – Alho (60. Peltola), Staahl, Tenho, Koski, Lähteenmäki – Antman (69. Källman), Kairinen, Väänänen (60. Lod), Keskinen (69. Pohjanpalo) – Walta (80. Skyttä).
Roefs, Flekken – de Vrij, Frimpong, Schouten, Hartman, Koopmeiners.
Sinisalo, Bergström – Pikkarainen, Pukki, Svanbäck, Uronen, Terho.
86. Koski, 90. Peltola
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SVN)
15. S. Szymański
64. Lewandowski
Švedkauskas – Širvys, Armalas, Girdvainis (85. G. Paulauskas), Tutyškinas – Golubickas (66. Kalinauskas), Sirgėdas (66. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas – Černych (C) (73. Jankauskas), Slivka (85. Petkevičius).
Skorupski – Wiśniewski (82. Ziółkowski), Bednarek, Kiwior – Cash (90. Wszołek), Slisz, Zieliński, Skóraś – S. Szymański (82. Świderski), Lewandowski (C), Kamiński (90+4. Grosicki).
Bartkus, Sarkauskas – Lekiatas, Beneta, Antanavičius, Upstas.
Grabara, Tobiasz – Kędziora, Piotrowski, Kapustka, Pyrka, Kozłowski, Piątek.
77. Slivka, 78. Girdvainis
44. Slisz, 77. Wiśniewski
Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek (CZE)
Tabulka:
|1.
|Nizozemsko
|6
|5
|1
|0
|22:3
|16
|2.
|Polsko
|6
|4
|1
|1
|10:4
|13
|3.
|Finsko
|7
|3
|1
|3
|8:13
|10
|4.
|Litva
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3
|5.
|Malta
|6
|0
|2
|4
|1:16
|2
Skupina H
90+5. Ghiță
Radu – Rațiu, Popescu (72. Ghiță), Burcă, Chipciu – Hagi (C), M. Marin, Dragomir – Man, Bîrligea (88. Munteanu), Mihăilă.
A. Schlager – Posch, Alaba (C), Lienhart, Mwene (65. Prass) – Laimer, Seiwald – R. Schmid (86. Schöpf), Baumgartner (65. Grillitsch), Sabitzer – Gregoritsch (86. Florucz).
Târnovanu, Sava – Ciobotariu, Screciu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut, Eissat, Baiaram.
Polster, Pentz – Friedl, Danso, Arnautović, Querfeld, Grüll, Wurmbrand.
53. Burcă, 67. Mihăilă
7. Baumgartner, 40. R. Schmid, 56. Mwene, 81. Alaba
Rozhodčí: D. Massa – F. Meli, S. Alassio (všichni ITA)
9. Loizou
59. Andreou
67. Kastanos
79. Kakoullis
Colombo – Sammaritani (46. Matteoni), Cevoli (77. Valentini), Rossi, Riccardi – Golinucci (C), L. Capicchioni (61. M. Casadei), Zannoni – Contadini (9. Berardi), Lazzari (61. Sensoli) – Nanni.
Mall – Shikkis, Andreou, Laifis, Pileas (54. Correia) – Artymatas (C) (54. Kyriakou), Charalampous (63. Kyprianou), Kastanos (73. Koutsakos) – Loizou, Tzionis – Pittas (63. Kakoullis).
Zavoli, Amici – Vitaioli, Tosi, G. Capicchioni, Giacopetti, Mularoni.
Kyriakou, Michail – Panagiotou, Satsias, Kousoulos, Malekkidis, Angelopoulos.
45+3. L. Capicchioni, 51. Lazzari
41. Pileas, 45+3. Pittas
Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (AZE)
Tabulka:
|1.
|Rakousko
|6
|5
|0
|1
|19:3
|15
|2.
|Bosna a Hercegovina
|6
|4
|1
|1
|13:5
|13
|3.
|Rumunsko
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|4.
|Kypr
|7
|2
|2
|3
|11:9
|8
|5.
|San Marino
|7
|0
|0
|7
|1:32
|0
Skupina L
30. Fruk
78. L. Sučić
90+6. Erlić
Kotarski – Marco Pašalić, Pongračić (60. Gvardiol), Erlić, Bradarić – Moro (46. L. Sučić), Kovačić (C) (69. Modrić) – Majer, Baturina (69. Perišić), Fruk – F. Ivanović (69. Kramarić).
Hankins – Annesley (88. Mouelhi), Lopes, Jolley, Ronan – Richards, Bent, Valarino – J. Scanlon (90+3. Jessop), Perera (66. Clinton), De Barr (C) (90+3. Del Rio).
Livaković, Ivušić – Smolčić, Budimir, Mario Pašalić, P. Sučić, Jakić.
Banda, Huart – Borge, Ronco, Mauro, De Haro, Vinet.
Rozhodčí: Derevinskyj – Matyaš, Myronov (vš. UKR)
67. Sörensen
81. M. Agnarsson
78. Karabec
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Danielsen, Hendriksson (55. Andreasen), Turi (85. Mneney), Davidsen (C) – Frederiksberg (80. Bjartalíd), J. Edmundsson (55. M. Olsen), Sörensen (80. M. Agnarsson).
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ (60. Beran), Souček (C) – Černý (87. Chramosta), Šulc (70. Provod), Kušej (46. Karabec) – Vydra (46. Chorý).
Mörk, á Reynatröd – A. Svensson, Klettskard, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen.
Jedlička, Horníček – Hranáč, Sadílek, Lingr, Jurásek, Král.
53. A. Edmundsson, 60. Davidsen, 86. Danielsen
32. Krejčí
Rozhodčí: Colombo – Baccini, Imperiale (ITA).
Počet diváků: 2980
Tabulka:
|1.
|Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2.
|Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4.
|Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5.
|Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0