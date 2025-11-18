Slováci i po výprasku slyšeli chválu a potlesk. Jsem na fanoušky hrdý, řekl kouč

  13:25
Po senzační domácí výhře ze začátku září až do posledního skupinového zápasu živili naději na první místo a přímý postup na mistrovství světa. Napodruhé už ale slovenští fotbalisté proti Německu neuspěli. A nejen to, rovnou schytali debakl 0:6, což je jejich historicky nejvyšší porážka v soutěžním zápase. „Ani mně se ještě nepodařilo prohrát takhle vysokým rozdílem. Mrzí mě to,“ smutnil trenér Francesco Calzona.
Zklamaní slovenští fotbalisté po porážce 0:6 na půdě Německa.

Zklamaní slovenští fotbalisté po porážce 0:6 na půdě Německa. | foto: Reuters

Němečtí fotbalisté po drtivé výhře nad Slovenskem.
DĚKOVAČKA. Němečtí fotbalisté oslavují postup na mistrovstvísvěta.
Němečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.
Leroy Sané překonává Martina Dúbravku.
Slováci jeli do Lipska s tím, že pokud zvítězí, budou ve skupině A první. Jenže už po prvním poločase prohrávali 0:4.

„Byl to pro nás těžký zápas. Soupeř na nás vletěl od první minuty. Za stavu 1:0 jsme ještě dokázali nějak reagovat a měli pár šancí, ale gól na 2:0 nám podrazil nohy. Myslím, že s tímhle Německem by měl problém každý,“ hodnotil Calzona.

Ve druhé půli pak Němci přidali ještě dvě branky.

„Nebylo to z naší strany dobré. Takřka jsme neměli balon a nedokázali se dostat do hry. Byl to možná první zápas kvalifikace, ve kterém Němci naplno ukázali svoji kvalitu,“ přidal obránce Adam Obert.

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

Porážku 0:6 zažila slovenská reprezentace v samostatné historii do pondělního večera dvakrát, pokaždé se však jednalo o přátelské zápasy. V roce 2017 se Švédskem a v roce 1995 s Argentinou.

„Nastoupili jsme s hráči, kteří nebyli v ideálním rozpoložení. Abyste mohli v takhle náročném zápase, musíte být připravení na víc než sto procent a naopak soupeř by musel podat poloviční výkon. A rozhoduje i kvalita. Německo vyměnilo od září deset hráčů, což ukazuje, jaký je rozdíl mezi námi a nimi,“ pokračoval Calzona.

V září to byl pořádný šok.

„Dvaja naši Dávidovia skolili nemeckého Goliáša!“ vítězoslavně hlásil komentátor slovenského televizního přenosu – góly při výhře 2:0 totiž vstřelili Dávid Hancko a David Strelec.

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

A Slováci si rázem mohli dělat zálusk na první příčku.

„Nemůžeme uvažovat tak, že jsme na úrovni Německa, i když se samozřejmě může stát, že jednou za čas vyhrajete. Ale mnohem častěji se stává, že s takovým soupeřem prohrajete,“ zdůraznil však Calzona. „Byl jsem si dobře vědomý jejich kvalit a když jsme je porazili v Bratislavě, nebyl jsem přesvědčený, že jsme na jejich úrovni.

Hned po senzační výhře nad Německem Slováci porazili Lucembursko pouze těsně 1:0 a pak v říjnu padli v Severním Irsku 0:2. A tak měli před posledním zápasem stejně jako Němci 12 bodů.

A druhý vzájemný střet soupeř s přehledem ovládl.

Němečtí fotbalisté po drtivé výhře nad Slovenskem.

„Slovensko hrálo zejména v prvním zápase velmi dobře a celkově mají dobrý přístup k fotbalu,“ pronesl nicméně pochvalně německý kouč Julian Nagelsmann. „Jejich kvalita mě nepřekvapila, ale fotbal je občas nepředvídatelný. V prvním zápase by málokdo tipoval výsledek 2:0, ale byl zasloužený. Tentokrát by zase málokdo tipoval výsledek 6:0, ale také byl zasloužený.“

„Myslím, že jsme dokázali maximum, na které jsme v této kvalifikaci měli,“ pravil Calzona smířlivě.

Mimochodem, celý slovenský tým poté předstoupil před hostující kotel, kde si navzdory výprasku vyslechl hlasitý potlesk. Srovnejte si to například s vypjatou dohrou utkání Česka proti Gibraltaru, v němž přitom Češi zvítězili 6:0.

„Je úžasné, když vám fanoušci po takovém zápase dokážou zatleskat. Pro mě osobně to je něco, na co jsem hrdý. Myslím, že jak já, tak hráči mají dobrý vztah s fanoušky, kteří Slovensko milují a cestují i na venkovní zápasy,“ pochvaloval si Calzona.

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Doufá však, že nejbližší zápas venkovní nebude.

Slováci míří z druhého místa do baráže a v úterý budou fandit Rakousku, aby porazilo Bosnu a Hercegovinu. To by pro Calzonovy svěřence znamenalo udržení druhého koše a jistotu semifinále v domácím prostředí. V takovém případě by jim hrozila právě Bosna a Hercegovina, Irsko, Albánie a Kosovo.

„Jsou to týmy, které jsou na podobné úrovni jako my. Pokud nebudeme v ideálním stavu, můžeme se dostat do problémů. Dnes máte v Evropě množství skvěle takticky vybavených týmů, kteří disponují kvalitními hráči,“ zamyslel se Calzona.

„Nebál bych se ale říct, že soupeř, který je dostane v baráži, nebude nadšený,“ uzavřel Nagelsmann.

