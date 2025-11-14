Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Autor: ,
  22:52aktualizováno  23:05
Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje přímo na závěrečný turnaj. O první místo ve skupině A ještě zabojuje Slovensko, které gólem v nastavení zdolalo Severní Iry 1:0 a má stejně jako Německo 12 bodů.
Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům. | foto: AP

Chorvatský záložník Luka Modrič (vlevo) rozehrává akci v utkání s Faerskými...
Slovenští fotbalisté oslavují s fanoušky výhru nad Severním Irskem.
Slovenský kouč Francesco Calzona (vlevo) po výhře nad Severním Irskem.
Zklamaní fotbalisté Severního Irska po porážce se Slovenskem.
15 fotografií

Češi v pondělí zakončí kvalifikační boje zápasem v Olomouci proti Gibraltaru. Beznadějně poslední tým skupiny prohrál na svém hřišti 1:2 s Černou Horou a nebodoval ani v 53. utkání v rámci kvalifikací na evropské a světové šampionáty.

Svěřenci dočasného kouče Jaroslava Köstla nemohou přijít o účast v play off, stále však bojují o místo ve druhém losovacím koši a výhodu semifinále baráže v domácím prostředí.

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Faeřané před měsícem překvapivě porazili doma 2:1 český výběr a v Rijece dělali problémy i Chorvatsku, které je v úvodním vzájemném duelu v září zdolalo jen 1:0. Hosty poslal do vedení po čtvrthodině tečovanou střelou Turi.

Vzápětí srovnal po závaru Gvardiol a v 57. minutě dokonal obrat důrazný Musa, bývalý hráč Slavie, Liberce nebo Žižkova. Pojistku přidal Vlašič.

Chorvatský záložník Luka Modrič (vlevo) rozehrává akci v utkání s Faerskými ostrovy.

Chorvaté mají šestibodový náskok na český tým. Mezi světovou elitou, která bude poprvé čítat 48 mužstev, si zahrají počtvrté za sebou. Příští rok tak mohou zkompletovat medailovou sbírku, před sedmi lety získali stříbro.

Vyrovnaná je situace v čele skupiny A, v níž jsou odskočené dva týmy se shodným bodovým ziskem.

Slovensko, za které nastoupil sparťan Haraslín, díky Bobčekově zásahu z nastaveného času zdolalo doma 1:0 Severní Irsko a v posledním kole si zahraje v Německu o přímý postup. Favorit skupiny uspěl 2:0 v Lucembursku, oba góly dal útočník Woltemade.

Slovenští fotbalisté jásají po vítězné trefě Tomáše Bobčeka v utkání se Severním Irskem.

Postup na šampionát se nepodařilo stvrdit Nizozemcům, i remíza 1:1 v Polsku je ale velmi přiblížila cíli. Na gól domácího Kamiňského odpověděl krátce po pauze Depay, s osmi trefami druhý nejlepší střelec evropské kvalifikace.

Nizozemci mají v čele skupiny G tříbodový náskok před dnešním soupeřem a výrazně lepší skóre, na závěr proti Litvě jim stačí i remíza.

Oba týmy mají jistou nejméně baráž. Ve druhém utkání skupiny Finsko překvapivě podlehlo doma 0:1 Maltě. Porážce nezabránili ani sparťanský záložník Kairinen a pravý bek Pardubic Mahuta.

Skupina L

Kvalifikace MS
Skupina L 14. 11. 2025 20:45
Chorvatsko Chorvatsko : Faerské ostrovy Faerské ostrovy 3:1 (1:1)
Góly:
23. Gvardiol
57. Musa
70. Vlašić
Góly:
16. Turi
Sestavy:
Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Marco Pašalić (61. Fruk), Modrić (C) (62. Vlašić), Mario Pašalić (46. Šutalo), Perišić (71. Oršić) – P. Sučić, Musa (74. Matanović), Kramarić.
Sestavy:
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Joensen, Turi (68. Bjartalíd), Andreasen, Davidsen (C) (85. Klettskard) – Frederiksberg (77. Justinussen), M. Olsen (68. Knudsen), Sörensen (77. M. Agnarsson).
Náhradníci:
Ivušić, Pandur – Ćaleta-Car, F. Ivanović, Jakić, Moro, Pongračić.
Náhradníci:
Mörk, á Reynatröd – Benjaminsen, Dam, J. Edmundsson, Öregaard, A. Svensson.
Žluté karty:
Žluté karty:
44. Turi, 83. Bjartalíd

Rozhodčí: Aghayev – Zeynalov, Amirali (AZE)

Kvalifikace MS
Skupina L 14. 11. 2025 20:45
Gibraltar Gibraltar : Černá Hora Černá Hora 1:2 (1:2)
Góly:
20. Jessop
Góly:
33. Adžić
42. Krstović
Sestavy:
Hankins – Jolley, Ronan (81. Bartolo), Lopes, Jessop (57. Richards) – Torrilla (C) (56. Bent), Annesley (74. Olivero), Mauro – Pozo, Borge (57. Morgan), J. Scanlon.
Sestavy:
Nikić – Marušić (C), Tući, Šipčić (77. Rubežić), Radunović (46. Perović) – Janković (74. Brnović), Adžić (66. Lončar), Bulatović, M. Vukotić – Osmajić, Krstović (74. Djukanović).
Náhradníci:
Banda, Lopez – Del Rio, Perera, McClafferty, Vinet, Mouelhi.
Náhradníci:
Popović, D. Petković – Milič, Šimun, Vešović, Camaj, Kostić.
Žluté karty:
45+3. Borge, 45+4. Annesley
Žluté karty:
80. Tući

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou (vš. GRE)

1.Chorvatsko761023:219
2.Česko741212:813
3.Faerské ostrovy840411:912
4.Černá Hora73046:149
5.Gibraltar70073:220

Skupina A

Kvalifikace MS
Skupina A 14. 11. 2025 20:45
Slovensko Slovensko : Severní Irsko Severní Irsko 1:0 (0:0)
Góly:
90+1. Bobček
Góly:
Sestavy:
Dúbravka – Gyömbér (88. Bobček), Škriniar (C), Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Rigo (84. Bénes) – D. Ďuriš (69. L. Sauer), Strelec (88. Boženík), Haraslín (84. Tupta).
Sestavy:
Peacock-Farrell – McConville, Ballard, McNair (73. Magennis) – Hume (90+7. Brown), Bradley (C), Saville, Devenny – Lyons, Price – D. Charles (46. J. Reid, 78. Donley).
Náhradníci:
Rodák, Takáč – Vavro, Pekarík, Mesík, Hrošovský, Schranz.
Náhradníci:
Hazard, Southwood – Devlin, Marshall, Smyth, McDonnell, Lewis, Kelly.
Žluté karty:
73. Gyömbér
Žluté karty:
23. Ballard, 57. Hume, 90+8. Saville
Červené karty:
Červené karty:
90+9. Ballard

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)

Kvalifikace MS
Skupina A 14. 11. 2025 20:45
Lucembursko Lucembursko : Německo Německo 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
49. Woltemade
69. Woltemade
Sestavy:
Moris – Jans (C), Korać, Carlson, Bohnert (46. M. Martins) – O. Thill (71. Moreira), C. Martins (79. Curci), Olesen (79. Embalo), Barreiro – Sinani, Dardari (88. S. Thill).
Sestavy:
Baumann – Baku, Anton, Tah (C) (79. Thiaw), Raum – A. Pavlović, Goretzka (54. Nmecha) – Sané (79. Leweling), Wirtz, Gnabry (66. Schade) – Woltemade.
Náhradníci:
Pereira Cardoso, Fox – Avdusinovic, Muratovic, E. Veiga, Selimovic, Džogović.
Náhradníci:
Nübel, Dahmen – Kimmich, Ouédraogo, Burkardt, El Mala, Schlotterbeck, Brown.
Žluté karty:
40. Bohnert, 55. Strasser (trenér), 60. Korać, 68. Sinani
Žluté karty:
31. Goretzka, 55. Tah

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Betts (ENG)

1.Německo540110:312
2.Slovensko54016:212
3.Severní Irsko52036:66
4.Lucembursko50051:120

Skupina G

Kvalifikace MS
Skupina G 14. 11. 2025 20:45
Polsko Polsko : Nizozemsko Nizozemsko 1:1 (1:0)
Góly:
43. Kamiński
Góly:
47. Depay
Sestavy:
Grabara – Cash (81. Wszołek), Kędziora, Ziółkowski, Kiwior – Skóraś, S. Szymański (13. Kapustka), Zieliński, Zalewski (81. Grosicki) – Lewandowski (C) (90+2. Buksa), Kamiński (90+2. Rózga).
Sestavy:
Verbruggen – Geertruida (74. van Hecke), J. Timber, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (89. Schouten), Kluivert (74. Reijnders), de Jong – Malen, Depay (89. Emegha), Gakpo.
Náhradníci:
Kochalski, Drągowski – Szcześniak, Świderski, Kozłowski, Bereszyński.
Náhradníci:
Roefs, Flekken – Aké, de Ligt, Simons, Lang, Q. Timber, Valente.
Žluté karty:
17. Zieliński, 67. Ziółkowski
Žluté karty:
90+6. van Hecke

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (ITA).

Počet diváků: 56826

Kvalifikace MS
Skupina G 14. 11. 2025 18:00
Finsko Finsko : Malta Malta 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
82. Grech
Sestavy:
Sinisalo – Lähteenmäki, Koski, Tenho – Mahuta (73. Jukkola), Kairinen, Markhiyev (73. Skyttä), Antman (78. Keskinen) – Walta – Pohjanpalo (C) (61. Lod), Källman (78. Pukki).
Sestavy:
Bonello – Z. Muscat (79. Mentz), Shaw, Pepe (88. J. Borg), Corbalan – Guillaumier (C), Satariano – J. Mbong (65. Overend), P. Mbong (79. Grech), Chouaref – Cardona (88. Zammit).
Náhradníci:
Hrádecký, Bergström – Niska, R. Ivanov, Suhonen, Pyythiá.
Náhradníci:
Debono, Al-Tumi – Carragher, Paiber, Beerman, Yankam, Buhagiar.

Rozhodčí: Weinberger – Kolbitsch, Obritzberger (vš. AUT)

1.Nizozemsko752023:417
2.Polsko742111:514
3.Finsko83148:1410
4.Malta71242:165
5.Litva70346:113
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Neratovice vs. Velké HamryFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Neratovice vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Pardubice B vs. Ml. Boleslav BFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Pardubice B vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.90
  • 3.48
  • 2.82
Aritma vs. HostouňFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Aritma vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.29
  • 3.39
  • 2.30
Petřín Plzeň vs. Příbram BFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2025:Petřín Plzeň vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.10
  • 3.48
  • 2.48
Frýdek-Místek vs. Start BrnoFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Frýdek-Místek vs. Start Brno //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Třinec vs. HodonínFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Třinec vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SlovenskoSlovensko 5 4 0 1 6:2 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
4. LucemburskoLucembursko 5 0 0 5 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 5 4 1 0 13:3 13
2. IslandIsland 5 2 1 2 13:9 7
3. UkrajinaUkrajina 5 2 1 2 8:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 5 3 1 1 11:6 10
2. MaďarskoMaďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. IrskoIrsko 5 2 1 2 6:5 7
4. ArménieArménie 5 1 0 4 2:10 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 7 5 2 0 23:4 17
2. PolskoPolsko 7 4 2 1 11:5 14
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 7 1 2 4 2:16 5
5. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 7 7 0 0 33:4 21
2. ItálieItálie 7 6 0 1 20:8 18
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 7 0 1 6 4:28 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 7 7 0 0 20:0 21
2. AlbánieAlbánie 7 4 2 1 7:3 14
3. SrbskoSrbsko 7 3 1 3 7:9 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 7 6 1 0 23:2 19
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 7 3 0 4 6:14 9
5. GibraltarGibraltar 7 0 0 7 3:22 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

14. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:05

Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Yannick Eduardo v souboji.

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli doma v přípravném utkání se Srbskem 1:2. Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, jediný gól „Lvíčat“ dal z penalty střídající Yannick Eduardo. Pro Čechy šlo o generálku...

14. listopadu 2025  20:23,  aktualizováno  21:16

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...

14. listopadu 2025  14:39

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Zabít Rubialese? Kontroverzní fotbalový funkcionář inkasoval vaječnou spršku

Luis Rubiales schytal spršku vajíček, když představoval svou knihu.

Na někdejšího předsedu španělského fotbalového svazu Luise Rubialese, který musel odstoupit kvůli skandálu ohledně políbení hráčky při medailovém ceremoniálu na mistrovství světa 2023, házeli při...

14. listopadu 2025  13:39

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

Advantage Consulting, s.r.o.
OBSLUHA CNC SOUSTRUHU (28 - 50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 28 000 - 50 000 Kč

Dalších 31 886 volných pozic

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionu korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš...

Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na...

14. listopadu 2025  10:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.