Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Češi v pondělí zakončí kvalifikační boje zápasem v Olomouci proti Gibraltaru. Beznadějně poslední tým skupiny prohrál na svém hřišti 1:2 s Černou Horou a nebodoval ani v 53. utkání v rámci kvalifikací na evropské a světové šampionáty.
Svěřenci dočasného kouče Jaroslava Köstla nemohou přijít o účast v play off, stále však bojují o místo ve druhém losovacím koši a výhodu semifinále baráže v domácím prostředí.
Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí
Faeřané před měsícem překvapivě porazili doma 2:1 český výběr a v Rijece dělali problémy i Chorvatsku, které je v úvodním vzájemném duelu v září zdolalo jen 1:0. Hosty poslal do vedení po čtvrthodině tečovanou střelou Turi.
Vzápětí srovnal po závaru Gvardiol a v 57. minutě dokonal obrat důrazný Musa, bývalý hráč Slavie, Liberce nebo Žižkova. Pojistku přidal Vlašič.
Chorvaté mají šestibodový náskok na český tým. Mezi světovou elitou, která bude poprvé čítat 48 mužstev, si zahrají počtvrté za sebou. Příští rok tak mohou zkompletovat medailovou sbírku, před sedmi lety získali stříbro.
Vyrovnaná je situace v čele skupiny A, v níž jsou odskočené dva týmy se shodným bodovým ziskem.
Slovensko, za které nastoupil sparťan Haraslín, díky Bobčekově zásahu z nastaveného času zdolalo doma 1:0 Severní Irsko a v posledním kole si zahraje v Německu o přímý postup. Favorit skupiny uspěl 2:0 v Lucembursku, oba góly dal útočník Woltemade.
Postup na šampionát se nepodařilo stvrdit Nizozemcům, i remíza 1:1 v Polsku je ale velmi přiblížila cíli. Na gól domácího Kamiňského odpověděl krátce po pauze Depay, s osmi trefami druhý nejlepší střelec evropské kvalifikace.
Nizozemci mají v čele skupiny G tříbodový náskok před dnešním soupeřem a výrazně lepší skóre, na závěr proti Litvě jim stačí i remíza.
Oba týmy mají jistou nejméně baráž. Ve druhém utkání skupiny Finsko překvapivě podlehlo doma 0:1 Maltě. Porážce nezabránili ani sparťanský záložník Kairinen a pravý bek Pardubic Mahuta.
Skupina L
23. Gvardiol
57. Musa
70. Vlašić
16. Turi
Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Marco Pašalić (61. Fruk), Modrić (C) (62. Vlašić), Mario Pašalić (46. Šutalo), Perišić (71. Oršić) – P. Sučić, Musa (74. Matanović), Kramarić.
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Joensen, Turi (68. Bjartalíd), Andreasen, Davidsen (C) (85. Klettskard) – Frederiksberg (77. Justinussen), M. Olsen (68. Knudsen), Sörensen (77. M. Agnarsson).
Ivušić, Pandur – Ćaleta-Car, F. Ivanović, Jakić, Moro, Pongračić.
Mörk, á Reynatröd – Benjaminsen, Dam, J. Edmundsson, Öregaard, A. Svensson.
44. Turi, 83. Bjartalíd
Rozhodčí: Aghayev – Zeynalov, Amirali (AZE)
20. Jessop
33. Adžić
42. Krstović
Hankins – Jolley, Ronan (81. Bartolo), Lopes, Jessop (57. Richards) – Torrilla (C) (56. Bent), Annesley (74. Olivero), Mauro – Pozo, Borge (57. Morgan), J. Scanlon.
Nikić – Marušić (C), Tući, Šipčić (77. Rubežić), Radunović (46. Perović) – Janković (74. Brnović), Adžić (66. Lončar), Bulatović, M. Vukotić – Osmajić, Krstović (74. Djukanović).
Banda, Lopez – Del Rio, Perera, McClafferty, Vinet, Mouelhi.
Popović, D. Petković – Milič, Šimun, Vešović, Camaj, Kostić.
45+3. Borge, 45+4. Annesley
80. Tući
Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou (vš. GRE)
|1.
|Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2.
|Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4.
|Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5.
|Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0
Skupina A
90+1. Bobček
Dúbravka – Gyömbér (88. Bobček), Škriniar (C), Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Rigo (84. Bénes) – D. Ďuriš (69. L. Sauer), Strelec (88. Boženík), Haraslín (84. Tupta).
Peacock-Farrell – McConville, Ballard, McNair (73. Magennis) – Hume (90+7. Brown), Bradley (C), Saville, Devenny – Lyons, Price – D. Charles (46. J. Reid, 78. Donley).
Rodák, Takáč – Vavro, Pekarík, Mesík, Hrošovský, Schranz.
Hazard, Southwood – Devlin, Marshall, Smyth, McDonnell, Lewis, Kelly.
73. Gyömbér
23. Ballard, 57. Hume, 90+8. Saville
90+9. Ballard
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)
49. Woltemade
69. Woltemade
Moris – Jans (C), Korać, Carlson, Bohnert (46. M. Martins) – O. Thill (71. Moreira), C. Martins (79. Curci), Olesen (79. Embalo), Barreiro – Sinani, Dardari (88. S. Thill).
Baumann – Baku, Anton, Tah (C) (79. Thiaw), Raum – A. Pavlović, Goretzka (54. Nmecha) – Sané (79. Leweling), Wirtz, Gnabry (66. Schade) – Woltemade.
Pereira Cardoso, Fox – Avdusinovic, Muratovic, E. Veiga, Selimovic, Džogović.
Nübel, Dahmen – Kimmich, Ouédraogo, Burkardt, El Mala, Schlotterbeck, Brown.
40. Bohnert, 55. Strasser (trenér), 60. Korać, 68. Sinani
31. Goretzka, 55. Tah
Rozhodčí: Brooks – Bennett, Betts (ENG)
|1.
|Německo
|5
|4
|0
|1
|10:3
|12
|2.
|Slovensko
|5
|4
|0
|1
|6:2
|12
|3.
|Severní Irsko
|5
|2
|0
|3
|6:6
|6
|4.
|Lucembursko
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0
Skupina G
43. Kamiński
47. Depay
Grabara – Cash (81. Wszołek), Kędziora, Ziółkowski, Kiwior – Skóraś, S. Szymański (13. Kapustka), Zieliński, Zalewski (81. Grosicki) – Lewandowski (C) (90+2. Buksa), Kamiński (90+2. Rózga).
Verbruggen – Geertruida (74. van Hecke), J. Timber, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (89. Schouten), Kluivert (74. Reijnders), de Jong – Malen, Depay (89. Emegha), Gakpo.
Kochalski, Drągowski – Szcześniak, Świderski, Kozłowski, Bereszyński.
Roefs, Flekken – Aké, de Ligt, Simons, Lang, Q. Timber, Valente.
17. Zieliński, 67. Ziółkowski
90+6. van Hecke
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (ITA).
Počet diváků: 56826
82. Grech
Sinisalo – Lähteenmäki, Koski, Tenho – Mahuta (73. Jukkola), Kairinen, Markhiyev (73. Skyttä), Antman (78. Keskinen) – Walta – Pohjanpalo (C) (61. Lod), Källman (78. Pukki).
Bonello – Z. Muscat (79. Mentz), Shaw, Pepe (88. J. Borg), Corbalan – Guillaumier (C), Satariano – J. Mbong (65. Overend), P. Mbong (79. Grech), Chouaref – Cardona (88. Zammit).
Hrádecký, Bergström – Niska, R. Ivanov, Suhonen, Pyythiá.
Debono, Al-Tumi – Carragher, Paiber, Beerman, Yankam, Buhagiar.
Rozhodčí: Weinberger – Kolbitsch, Obritzberger (vš. AUT)
|1.
|Nizozemsko
|7
|5
|2
|0
|23:4
|17
|2.
|Polsko
|7
|4
|2
|1
|11:5
|14
|3.
|Finsko
|8
|3
|1
|4
|8:14
|10
|4.
|Malta
|7
|1
|2
|4
|2:16
|5
|5.
|Litva
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3