Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

Češi mají po bezbrankové remíze s Chorvatskem už jen minimální šanci, že by po skončení kvalifikaci byli první v tabulce a vyhnuli se baráži.
Faerské ostrovy – Česko ONLINE
Utkání od 18 hodin sledujeme minutu po minutě
Přesto zápas v Tórshavnu, který má výkop v 18 hodin, nechtějí podcenit.
„Vím, že to bude velmi náročný zápas a výkon na devadesát procent nebude stačit. I maličké podcenění a trocha prostoru znamená nebezpečí. Musíme si dávat na zbytečné chyby bacha,“ upozorňoval trenér Hašek.
Z toho vyplývá, že nejspíš vsadí z velké části na osvědčená jména, což koresponduje i s výsledky tradiční ankety iDNES.cz.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
Čtenáři by nesahali do obrany, která proti Chorvatsku fungovala velmi dobře.
V bráně tedy chtějí vidět Matěje Kováře (783 hlasů) a před ním Vladimíra Coufala (798), Martina Vitíka (837), Ladislava Krejčího (975) a Jaroslava Zeleného (652). Vitík mimochodem před čtvrtečním utkáním skončil v anketě až za Robinem Hranáčem, díky povedenému výkonu ale tentokrát získal čtvrtý nejvyšší počet hlasů.
Jinak se ale čtenářské požadavky na sestavu příliš nezměnily.
Sestava čtenářů na zápas proti Faerským ostrovům
Dle počtu hlasů, rozestavení 4-2-3-1
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený – Červ, Provod – Karabec, Šulc, Černý – Vydra
Opět by místo kapitána Tomáše Součka postavili vedle Lukáše Červa (571) někoho ofenzivnějšího. Nabízí se Lukáš Provod (826), slušný počet hlasů získal i Michal Beran (281), jenž by také vnesl do hry více kreativity.
Vsadí Hašek na jednoho z nich?
O kreativitu by se mohl starat i Adam Karabec (904), jenž proti Chorvatsku nedostal ani minutu a z útočných hráčů teď obdržel nejvíc hlasů. Vedle něj ním chtějí vidět Pavla Šulce (897), místo Vasila Kušeje by pak nasadili Václava Černého (330 ku 414).
Z hrotových útočníků uspěl Matěj Vydra (815), jenž dostal více hlasů než Tomáš Chorý (363) a Jan Chramosta (369) dohromady. Ve hře je také varianta se dvěma hroťáky, což Češi praktikovali ve druhém poločase proti Chorvatsku.
Pokud by mimochodem nastoupil Jan Chramosta, byl by to pro něj debut v dospělé reprezentaci a shodou okolností přesně v den jeho pětatřicátých narozenin.
Dostane šanci? A na koho dalšího nakonec Hašek ukáže?