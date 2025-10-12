ONLINE: Faery - Česko, v útoku Vydra i Černý, v obraně Jemelka. Nechybí Souček

Jiří Čihák
Sledujeme online   16:38
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Čeští fotbalisté hrají předposlední zápas kvalifikaci o mistrovství světa. V Tórshavnu bojují proti outsiderovi z Faerských ostrovů. Utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Český záložník Lukáš Červ (vlevo) a Arni Frederiksberg z Faerských ostrovů | foto: Reuters

Češi ve čtvrtek v klíčovém utkání uhráli bezbrankovou remízu s Chorvatskem, což je staví do jasné pozice – pokud chtějí pomýšlet na první místo v tabulce, musí v závěru kvalifikace sesbírat více bodů než právě Chorvaté, kteří navíc odehráli o zápas méně.

Teď české fotbalisty čeká nevyzpytatelný soupeř z Faerských ostrovů. Trenér Ivan Hašek zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ, Souček – Černý, Šulc, Kušej – Vydra

Oproti utkání s Chorvatskem tak udělal Hašek tři změny. Místo Zeleného hraje Jemelka, Provoda na pravém křídle nahradí Černý a na hrotu nastoupí místo Chorého Vydra.

Když se oba týmy utkaly naposledy, Češi riskovali blamáž. Dlouho vedli o gól, pak ale v závěru srovnal Vatnhamar. Chvíli po něm však na druhé straně skóroval Schick a rozhodl o výhře 2:1.

Chvilka v Manchesteru City a celé Faery na nohou. Z ovčích ostrovů do top ligy? Rarita!

Na domácí půdě umí být Faery ještě nepříjemnějším soupeřem. Chorvaté tam vyhráli pouze 1:0, Černá Hora si naposledy odvezla nečekaný debakl 0:4.

Mimochodem, pokud Faery zvítězí, budou na Haškovy svěřence ztrácet pouhý bod a můžou reálně zabojovat o druhé místo. Češi nicméně k poslednímu zápasu nastoupí v listopadu doma proti Gibraltaru, kde se očekává povinná výhra.

Kvalifikace MS
Skupina L 12. 10. 2025 18:00
Faerské ostrovy Faerské ostrovy : Česko Česko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Danielsen, Hendriksson, Turi, Davidsen (C) – Frederiksberg, J. Edmundsson, Sörensen.
Sestavy:
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ, Souček (C) – Černý, Šulc, Kušej – Vydra.
Náhradníci:
Mörk, á Reynatröd – A. Svensson, Mneney, Bjartalíd, Klettskard, M. Olsen, M. Agnarsson, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen, Andreasen.
Náhradníci:
Jedlička, Horníček – Beran, Hranáč, Sadílek, Chramosta, Lingr, Provod, Jurásek, Chorý, Karabec, Král.

Rozhodčí: Colombo – Baccini, Imperiale (ITA).

Přejít na online reportáž

Tabulka skupiny L

1.Chorvatsko541017:113
2.Česko641111:613
3.Faerské ostrovy63038:59
4.Černá Hora62044:136
5.Gibraltar50052:170
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Faery - Česko, v útoku Vydra i Černý, v obraně Jemelka. Nechybí Souček

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

