ONLINE: Faery - Česko, v útoku Vydra i Černý, v obraně Jemelka. Nechybí Souček

Češi ve čtvrtek v klíčovém utkání uhráli bezbrankovou remízu s Chorvatskem, což je staví do jasné pozice – pokud chtějí pomýšlet na první místo v tabulce, musí v závěru kvalifikace sesbírat více bodů než právě Chorvaté, kteří navíc odehráli o zápas méně.
Teď české fotbalisty čeká nevyzpytatelný soupeř z Faerských ostrovů. Trenér Ivan Hašek zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ, Souček – Černý, Šulc, Kušej – Vydra
Oproti utkání s Chorvatskem tak udělal Hašek tři změny. Místo Zeleného hraje Jemelka, Provoda na pravém křídle nahradí Černý a na hrotu nastoupí místo Chorého Vydra.
Když se oba týmy utkaly naposledy, Češi riskovali blamáž. Dlouho vedli o gól, pak ale v závěru srovnal Vatnhamar. Chvíli po něm však na druhé straně skóroval Schick a rozhodl o výhře 2:1.
Chvilka v Manchesteru City a celé Faery na nohou. Z ovčích ostrovů do top ligy? Rarita!
Na domácí půdě umí být Faery ještě nepříjemnějším soupeřem. Chorvaté tam vyhráli pouze 1:0, Černá Hora si naposledy odvezla nečekaný debakl 0:4.
Mimochodem, pokud Faery zvítězí, budou na Haškovy svěřence ztrácet pouhý bod a můžou reálně zabojovat o druhé místo. Češi nicméně k poslednímu zápasu nastoupí v listopadu doma proti Gibraltaru, kde se očekává povinná výhra.
Lamhauge – Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson – Danielsen, Hendriksson, Turi, Davidsen (C) – Frederiksberg, J. Edmundsson, Sörensen.
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Jemelka – Červ, Souček (C) – Černý, Šulc, Kušej – Vydra.
Mörk, á Reynatröd – A. Svensson, Mneney, Bjartalíd, Klettskard, M. Olsen, M. Agnarsson, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen, Andreasen.
Jedlička, Horníček – Beran, Hranáč, Sadílek, Chramosta, Lingr, Provod, Jurásek, Chorý, Karabec, Král.
Rozhodčí: Colombo – Baccini, Imperiale (ITA).
Tabulka skupiny L
|1.
|Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2.
|Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4.
|Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0