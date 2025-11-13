Haaland pomohl k vítězství, Norsko má díky tomu téměř jistý postup na MS

Fotbalisté Norska v kvalifikaci mistrovství světa zvítězili 4:1 nad Estonskem a téměř jistě mohou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Erling Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních sedmnácti startů za klub i reprezentaci.
Na góly se ale v Oslu čekalo až do druhého poločasu, než se v 50. a 52. minutě prosadil pokaždé hlavou útočník Atlética Madrid Sörloth.

Haaland během povedené norské dvanáctiminutovky vedení zdvojnásobil a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.

Svěřenci trenéra Staleho Solbakkena vyhráli ve skupině I už sedmý zápas a mají šestibodový náskok na druhou Itálii, která se tak může na Seveřany jen bodově dotáhnout a má zároveň výrazně horší skóre.

Italy ve čtvrtek večer čeká duel v Moldavsku, v posledním kole se v neděli střetnou s Nory.

Maďarsko ve skupině F zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, pokud ve večerním zápase prohraje Irsko s vedoucím Portugalskem.

Ve skupině D udržel Island přinejmenším naději na baráž vítězstvím 2:0 v Ázerbájdžánu. Má teď stejně bodů jako Ukrajina, která se večer utká v Paříži s vedoucí Francií. Vicemistři světa mají v čele tabulky tříbodový náskok.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale

evropská část

Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)
Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.

Skupina F:
Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)
Branka: 33. Varga.

Skupina I:
Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)
Branky: 50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.

Tabulka skupiny D:

1.Francie43109:310
2.Island521213:97
3.Ukrajina42118:77
4.Ázerbájdžán50142:131

Tabulka skupiny F:

1.Portugalsko431011:410
2.Maďarsko52219:78
3.Irsko41124:54
4.Arménie51042:103

Tabulka skupiny I:

1.Norsko770033:421
2.Itálie650118:815
3.Izrael730415:199
4.Estonsko81168:214
5.Moldavsko60154:261
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. IslandIsland 5 2 1 2 13:9 7
3. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 5 1 0 4 2:10 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 7 7 0 0 33:4 21
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

