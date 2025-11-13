Haaland pomohl k vítězství, Norsko má díky tomu téměř jistý postup na MS

Na góly se ale v Oslu čekalo až do druhého poločasu, než se v 50. a 52. minutě prosadil pokaždé hlavou útočník Atlética Madrid Sörloth.
Haaland během povedené norské dvanáctiminutovky vedení zdvojnásobil a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.
Svěřenci trenéra Staleho Solbakkena vyhráli ve skupině I už sedmý zápas a mají šestibodový náskok na druhou Itálii, která se tak může na Seveřany jen bodově dotáhnout a má zároveň výrazně horší skóre.
Italy ve čtvrtek večer čeká duel v Moldavsku, v posledním kole se v neděli střetnou s Nory.
Maďarsko ve skupině F zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, pokud ve večerním zápase prohraje Irsko s vedoucím Portugalskem.
Ve skupině D udržel Island přinejmenším naději na baráž vítězstvím 2:0 v Ázerbájdžánu. Má teď stejně bodů jako Ukrajina, která se večer utká v Paříži s vedoucí Francií. Vicemistři světa mají v čele tabulky tříbodový náskok.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale
evropská část
Skupina D:
Skupina F:
Skupina I:
Tabulka skupiny D:
|1.
|Francie
|4
|3
|1
|0
|9:3
|10
|2.
|Island
|5
|2
|1
|2
|13:9
|7
|3.
|Ukrajina
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|4.
|Ázerbájdžán
|5
|0
|1
|4
|2:13
|1
Tabulka skupiny F:
|1.
|Portugalsko
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|2.
|Maďarsko
|5
|2
|2
|1
|9:7
|8
|3.
|Irsko
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4.
|Arménie
|5
|1
|0
|4
|2:10
|3
Tabulka skupiny I:
|1.
|Norsko
|7
|7
|0
|0
|33:4
|21
|2.
|Itálie
|6
|5
|0
|1
|18:8
|15
|3.
|Izrael
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|4.
|Estonsko
|8
|1
|1
|6
|8:21
|4
|5.
|Moldavsko
|6
|0
|1
|5
|4:26
|1