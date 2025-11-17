Češi proti Gibraltaru vyběhnou v Olomouci ve 20.45.
V tabulce skupiny L už jim o nic nejde a druhé místo mají jisté, hrají však o druhý koš a nasazení v baráži.
Česko – Gibraltar ONLINE
Závěrečný zápas kvalifikace sledujeme od 20.45 podrobně
„Víme, že nás čeká poslední zápas kvalifikace. Cítíme, že je to hlavně o nás. Chceme si dokázat, jak dobře umíme hrát, chceme vstřelit nějakou branku pro naše fanoušky. Beru to tak, že zápas bude jen o nás,“ pronesl Souček.
Jeho a další čtyři hráče by čtenáři ponechali v sestavě po hubené výhře nad San Marinem (1:0). Dále se jedná o záložníka Karabce a trio obránců Coufala, Zeleného a Juráska.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
„Měli jsme o dva tréninky více než před předchozím zápasem, takže chceme vidět nové herní prvky. Přijdou nějaké změny v sestavě,“ naznačoval Köstl.
Do brány by čtenáři nasadili místo Jedličky Kováře (337 vs 527 hlasů) a v obraně by Vitíka, jenž se kvůli zranění od národního týmu odpojil, nahradili Hranáčem (926 hlasů).
Ve středu pole pak po boku Součka (653) chtějí vidět Červa (910) s Beranem (627) namísto Hellebranda se Sadílkem (550 a 528), byť rozdíly mezi jednotlivými záložníky jsou malé. Poslední dva jmenovaní by navíc mohli přinést potřebnou kreativitu.
Sestava čtenářů na kvalifikační zápas s Gibraltarem
Podle počtu hlasů, formace 4-3-3
Kovář - Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek - Červ, Souček, Beran - Karabec, Schick, Chytil
Vůbec nejvíce hlasů ze všech obdržel kanonýr Schick (1105), hned za ním skončil zmíněný Karabec (1048).
Nad posledním místem v útoku, zvolí-li Köstl opět rozestavení 4-3-3, však čtenáři váhají. Třetí skončil mezi útočníky donominovaný slávista Chytil (512), Chorý se Sejkem však měli pouze o několik hlasů méně. Další variantou je pak také plzeňský Ladra.
Splní čeští fotbalisté povinnost a porazí Gibraltar?