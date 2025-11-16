České fotbalisty čeká Gibraltar. Poraďte trenéru Köstlovi, koho má nasadit

Češi proti Gibraltaru vyběhnou v pondělí 17. listopadu od 20.45 v Olomouci. Od páteční výhry Chorvatska nad Faerskými ostrovy vědí, že v tabulce skupiny L skončí druzí, ale pořád hrají o nasazení v baráži, které určuje žebříček FIFA.
Na závěrečné kvalifikační utkání se nicméně nenaladili ideálně – San Marino, nejhorší tým světa, porazili jen 1:0.
„Musíme být daleko lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou,“ uznal Köstl po utkání, druhým dechem však dodal: „Očekával jsem, že budeme mít víc šancí, i když samozřejmě zásahů do sestavy bylo dost.“
Lze tedy očekávat, že nebude příliš experimentovat.
V bráně nejspíš nastoupí Kovář místo Jedličky, jenž chytal v Karviné. Třetí variantou je pak slávista Markovič. Obranná řada naopak dost možná nastoupí ve stejném složení, jelikož při absenci Krejčího, Holeše či Zimy nemá Köstl příliš variant.
Znamenalo by to napravo Coufal, nalevo Jurásek a na stoperu Vitík se Zeleným. Ve středu obrany může hrát i Hranáč, naopak Zelený by se mohl přesunout na levý kraj. V nominaci jsou pak ještě Douděra, Ryneš a Chaloupek.
V záloze reprezentace poslední dobou pravidelně nastupuje s dvojicí Souček-Červ, podobně jako proti San Marinu by však mohl Köstl sáhnout po kreativnějších hráčích a ukázat na Hellebranda se Sadílkem, případně dát šanci Beranovi.
„Věřím, že i s Gibraltarem budeme držet balón, budeme si vytvářet šance. Je to o prvním a možná i více o druhém gólu, protože většinou, se vším respektem, tito soupeři odpadnou, až když dostanou druhou branku. Dokud cítí šanci na vyrovnání, je to vždycky těžké,“ říkal po čtvrtečním zápase Köstl.
Starosti bude mít v útoku. Už na začátku srazu mu vypadli Šulc, Černý a Kušej, v pátek se k nim navíc přidal Provod.
Takřka jisté je nasazení Karabce se Schickem, ale kdo k nim? A hrát s jedním útočníkem, či vsadit na dva?
Proti San Marinu dostali šanci nováčci Sejk s Ladrou, v sobotu byl ještě dodatečně nominován útočník Chytil, jelikož Chorého trápí potíže s patou. Je však možné, že reprezentace vzhledem k menšímu výběru ofenzivních hráčů nastoupí stejně jako ve čtvrtek se třemi středopolaři.
