České fotbalisty čeká Gibraltar. Poraďte trenéru Köstlovi, koho má nasadit

  11:15
Druhé místo v kvalifikační skupině mají jisté, přesto nesmí čeští fotbalisté závěrečný souboj s trpaslíkem z Gibraltaru podcenit. Případná ztráta by je totiž mohla mrzet s ohledem na nasazení v baráži. V tradiční anketě iDNES.cz můžete dočasnému reprezentačnímu kouči Jaroslavu Köstlovi poradit, jakou má zvolit základní sestavu.

Základní sestava české reprezentace pro zápas se San Marinem. | foto: ČTK

Češi proti Gibraltaru vyběhnou v pondělí 17. listopadu od 20.45 v Olomouci. Od páteční výhry Chorvatska nad Faerskými ostrovy vědí, že v tabulce skupiny L skončí druzí, ale pořád hrají o nasazení v baráži, které určuje žebříček FIFA.

Na závěrečné kvalifikační utkání se nicméně nenaladili ideálně – San Marino, nejhorší tým světa, porazili jen 1:0.

ANKETA: Kdo by měl nastoupit proti Gibraltaru?

„Musíme být daleko lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou,“ uznal Köstl po utkání, druhým dechem však dodal: „Očekával jsem, že budeme mít víc šancí, i když samozřejmě zásahů do sestavy bylo dost.“

Lze tedy očekávat, že nebude příliš experimentovat.

V bráně nejspíš nastoupí Kovář místo Jedličky, jenž chytal v Karviné. Třetí variantou je pak slávista Markovič. Obranná řada naopak dost možná nastoupí ve stejném složení, jelikož při absenci Krejčího, Holeše či Zimy nemá Köstl příliš variant.

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Znamenalo by to napravo Coufal, nalevo Jurásek a na stoperu Vitík se Zeleným. Ve středu obrany může hrát i Hranáč, naopak Zelený by se mohl přesunout na levý kraj. V nominaci jsou pak ještě Douděra, Ryneš a Chaloupek.

V záloze reprezentace poslední dobou pravidelně nastupuje s dvojicí Souček-Červ, podobně jako proti San Marinu by však mohl Köstl sáhnout po kreativnějších hráčích a ukázat na Hellebranda se Sadílkem, případně dát šanci Beranovi.

„Věřím, že i s Gibraltarem budeme držet balón, budeme si vytvářet šance. Je to o prvním a možná i více o druhém gólu, protože většinou, se vším respektem, tito soupeři odpadnou, až když dostanou druhou branku. Dokud cítí šanci na vyrovnání, je to vždycky těžké,“ říkal po čtvrtečním zápase Köstl.

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Starosti bude mít v útoku. Už na začátku srazu mu vypadli Šulc, Černý a Kušej, v pátek se k nim navíc přidal Provod.

Takřka jisté je nasazení Karabce se Schickem, ale kdo k nim? A hrát s jedním útočníkem, či vsadit na dva?

Proti San Marinu dostali šanci nováčci Sejk s Ladrou, v sobotu byl ještě dodatečně nominován útočník Chytil, jelikož Chorého trápí potíže s patou. Je však možné, že reprezentace vzhledem k menšímu výběru ofenzivních hráčů nastoupí stejně jako ve čtvrtek se třemi středopolaři.

A jak byste sestavu poskládali vy? Hlasujte v anketě.

ANKETA: Kdo by měl nastoupit proti Gibraltaru?

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SlovenskoSlovensko 5 4 0 1 6:2 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
4. LucemburskoLucembursko 5 0 0 5 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 5 4 1 0 13:1 13
2. KosovoKosovo 5 3 1 1 5:4 10
3. SlovinskoSlovinsko 5 0 3 2 2:7 3
4. ŠvédskoŠvédsko 5 0 1 4 3:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 5 3 2 0 14:3 11
2. SkotskoSkotsko 5 3 1 1 9:5 10
3. ŘeckoŘecko 5 2 0 3 10:12 6
4. BěloruskoBělorusko 5 0 1 4 4:17 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 5 4 1 0 13:3 13
2. IslandIsland 5 2 1 2 13:9 7
3. UkrajinaUkrajina 5 2 1 2 8:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 5 5 0 0 19:0 15
2. TureckoTurecko 5 4 0 1 15:10 12
3. GruzieGruzie 5 1 0 4 6:13 3
4. BulharskoBulharsko 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 5 3 1 1 11:6 10
2. MaďarskoMaďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. IrskoIrsko 5 2 1 2 6:5 7
4. ArménieArménie 5 1 0 4 2:10 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 7 5 2 0 23:4 17
2. PolskoPolsko 7 4 2 1 11:5 14
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 7 1 2 4 2:16 5
5. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a HercegovinaBosna 7 5 1 1 16:6 16
3. RumunskoRumunsko 7 3 1 3 12:9 10
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 7 7 0 0 33:4 21
2. ItálieItálie 7 6 0 1 20:8 18
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 7 0 1 6 4:28 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 7 4 3 0 22:7 15
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 7 4 1 2 14:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 7 0 0 7 0:24 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 7 7 0 0 20:0 21
2. AlbánieAlbánie 7 4 2 1 7:3 14
3. SrbskoSrbsko 7 3 1 3 7:9 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 7 6 1 0 23:2 19
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 7 3 0 4 6:14 9
5. GibraltarGibraltar 7 0 0 7 3:22 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...

14. listopadu 2025  14:39

