ONLINE: Česko - Gibraltar, proti outsiderovi s Schickem i Chorým. V obraně Hranáč

Čechům už z hlediska postavení v tabulce skupiny L o nic nejde – druhé místo a účast v baráži mají jistou. Hrají však o udržení ve druhém koši, aby semifinále hráli doma. I proto si nesmí dovolit zaváhat.
Jaroslav Köstl zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek – Beran, Souček – Douděra, Schick, Karabec – Chorý.
Český kouč udělal proti zápasu se San Marinem šest změn. Vyměnil brankáře, stopera, středního záložníka a tři útočné hráče. Do základu se od začátku září vrací Schick, po delší době se představí i Hranáč, který nahradil zraněného Vitíka.
Na lavici náhradníků zůstali Jedlička, Hellebrand, Ladra či Sadílek se Sejkem.
Trenéra Köstla, který byl po Haškově odvolání jmenován dočasným koučem, čeká druhý zápas na lavičce českého týmu. V tom prvním jeho svěřenci v přípravě v Karviné porazili San Marino, nejhorší tým světa, těsně 1:0.
Teď je čeká další fotbalový trpaslík. Gibraltar v kvalifikaci nezískal jediný bod a vstřelil pouhé tři branky. V prvním vzájemném utkání Češi zvítězili 4:0 po gólech Černého, Schicka, Šulce a Klimenta.
Jak si povedou tentokrát?
Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek – Beran, Souček (C) – Douděra, Schick, Karabec – Chorý.
Hankins – Jolley, Lopes, Olivero, Mauro – Ronan, Torrilla (C), Pozo – Del Rio, Bartolo, J. Scanlon.
Jedlička, Markovič – Chaloupek, Ryneš, Sadílek, Ladra, Sejk, Červ, Chytil, Hellebrand, Daněk.
Banda, Lopez – Morgan, Borge, Bent, Perera, McClafferty, Jessop, Vinet, Mouelhi.
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Gittelmann (GER)Přejít na online reportáž
Tabulka skupiny L
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2.
|Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4.
|Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5.
|Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0