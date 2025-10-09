Ať hrají Karabec či Vydra, přejí si čtenáři. Proti Chorvatsku by nenasadili Součka

Češi vyběhnou proti Chorvatům ve čtvrtek ve 20.45 v pražském Edenu. Pokud zvítězí, udrží naději na první příčku. Jakákoliv ztráta je takřka s jistotou odsoudí k účasti v baráži.
Česko – Chorvatsko ONLINE
Utkání od 20.45 sledujeme minutu po minutě
„Chceme hrát tak, aby z toho měli diváci zážitek a my mohli po zápase odejít ze hřiště s hlavami nahoře. To je základ,“ říkal Hašek před zápasem.
Dilema bude řešit zejména v útoku a v záloze.
Na hrotu mu chybí Patrik Schick, který si poranil zadní stehenní sval. Čtenáři by na jeho místě rádi viděli plzeňského Matěje Vydru (474 hlasů), jenž hraje ve skvělé formě a do národního týmu se vrátil po čtyřech letech.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
Další variantou je pak slávista Tomáš Chorý (269), který na rozdíl od předchozího reprezentačního srazu má herní praxi – trest za červenou kartu mu vypršel koncem září a za Slavii odehrál dvě utkání v domácí soutěži i v Lize mistrů.
Nebo že by nastoupili s Vydrou po boku? „Uvidíme, co nám trenér naordinuje,“ krčil Vydra rameny na pondělní tiskové konferenci. V nominaci je také nováček Jan Chramosta, s jeho nasazením se však příliš nepočítá a od čtenářů dostal jen 70 hlasů.
Zajímavé bude také složení zálohy.
Sestava čtenářů na zápas s Chorvatskem
Dle počtu hlasů, rozestavení 4-2-3-1
Kovář – Coufal, Hranáč, Krejčí, Zelený – Červ, Provod – Karabec, Šulc, Kušej – Vydra
Ve středu pole tradičně nastupuje dvojice Lukáš Červ s kapitánem Tomášem Součkem, ti však nejsou příliš kreativní. Souček navíc poslední tři zápasy za West Ham nehrál kvůli vyloučení. „Ale nastoupil jsme proti Readingu z třetí ligy, takže věřím, že jsem připravený dobře,“ ujišťoval.
Čtenáři přesto radí Haškovi, ať místo Součka (337 hlasů) do zálohy nasadí vedle Červa (450) slávistu Lukáše Provoda (544) a před ně parťáky z Lyonu Adama Karabce (415) s Pavlem Šulcem (584) spolu s Vasilem Kušejem (349).
Na hraně základní sestavy se pak v anketě umístil jiný křídelník Václav Černý, jenž dostal jen o devět hlasů méně než Kušej.
Naopak v zadních řadách Hašek zase tolik možností nemá a nejspíš nebude experimentovat. Jelikož vypadli brankáři Staněk s Jarošem, očekává se nasazením Matěje Kováře (475).
Obranu by pak čtenáři zvolili ve složení Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí a Jaroslav Zelený, ostatní obránci dostali výrazně méně hlasů.
