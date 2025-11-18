Belgie stvrdila postup jasnou výhrou 7:0 nad Lichtenštejnskem, Švýcarsku stačila remíza 1:1 v Kosovu. Rakousko uhrálo doma potřebný výsledek 1:1 s Bosnou a Hercegovinou, byť dohánělo od dvanácté minuty ztrátu. Další přímý souboj o postup Skotsko - Dánsko nabídl největší drama, ostrovní celek rozhodl o triumfu 4:2 až v nastavení.
Dánové mohli přitom postup slavit už v sobotu, jenže doma nečekaně ztratili s Běloruskem. Na půdě Skotska tedy potřebovali uhrát alespoň bod, což se jim ovšem i kvůli červené kartě obránce Kristensena nepodařilo.
Poslední postupující z evropské části kvalifikace vzejdou z baráže, kterou si zahraje i česká reprezentace. Ta se v semifinále utká doma s jedním ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo. Play off se bude losovat ve čtvrtek.
V dalším zápase si Rumunsko hladce poradilo se San Marinem 7:1, stejný debakl uštědřil i Wales Severní Makedonii. Dále trvá švédské trápení. Seveřané ani na šestý pokus ve své kvalifikační skupině nevyhráli, ve středu pouze remizovali se Slovinskem 1:1.
Připravujeme podrobnosti...