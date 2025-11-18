Rumuni ukázali, jak na San Marino. Dánsko postup prohospodařilo. Kdo čeká Česko?

  22:07aktualizováno 23:19
Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním turnaji v příštím roce zajistili i další vítězové svých skupin Belgie, Švýcarsko, Rakousko a Skotsko. Naopak Dánové nevyužili ani druhý postupový mečbol a stejně jako českou reprezentaci je čeká nevyzpytatelná baráž.
Skotský brankář Gordon si počíná důrazně před Dánem Isaksenem.

Skotský brankář Gordon si počíná důrazně před Dánem Isaksenem. | foto: Reuters

Fotbalisté Turecka se radují z překvapivého vedení na půdě Španělska.
Rumun Dragomir (vpravo) dotírá na reprezentanta San Marina Rossiho.
Belgičan Jeremy Doku střílí gól do sítě Lichtenštejnska.
Španěl Cucurela bojuje o míč s Kahvecim z Turecka.
Belgie stvrdila postup jasnou výhrou 7:0 nad Lichtenštejnskem, Švýcarsku stačila remíza 1:1 v Kosovu. Rakousko uhrálo doma potřebný výsledek 1:1 s Bosnou a Hercegovinou, byť dohánělo od dvanácté minuty ztrátu. Další přímý souboj o postup Skotsko - Dánsko nabídl největší drama, ostrovní celek rozhodl o triumfu 4:2 až v nastavení.

Dánové mohli přitom postup slavit už v sobotu, jenže doma nečekaně ztratili s Běloruskem. Na půdě Skotska tedy potřebovali uhrát alespoň bod, což se jim ovšem i kvůli červené kartě obránce Kristensena nepodařilo.

Dán Hojlund zakončuje na skotskou bránu.

Španěl Cucurela bojuje o míč s Kahvecim z Turecka.

Poslední postupující z evropské části kvalifikace vzejdou z baráže, kterou si zahraje i česká reprezentace. Ta se v semifinále utká doma s jedním ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo. Play off se bude losovat ve čtvrtek.

V dalším zápase si Rumunsko hladce poradilo se San Marinem 7:1, stejný debakl uštědřil i Wales Severní Makedonii. Dále trvá švédské trápení. Seveřané ani na šestý pokus ve své kvalifikační skupině nevyhráli, ve středu pouze remizovali se Slovinskem 1:1.

Připravujeme podrobnosti...

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Rumuni ukázali, jak na San Marino. Dánsko postup prohospodařilo. Kdo čeká Česko?

Skotský brankář Gordon si počíná důrazně před Dánem Isaksenem.

Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním...

18. listopadu 2025  22:07,  aktualizováno  23:19

Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka jako první obrala favorita skupiny o body

Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovali s favorizovaným Portugalskem 0:0 a na lídra skupiny nadále ztrácejí tři body. Portugalci s řadou hvězd v sestavě...

18. listopadu 2025  20:28,  aktualizováno  22:04

Nadšený Bílek litoval tutovky na konci: Byla by to odměna. Došlo i na děkovačku

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Mohla to být prvotřídní senzace po výkonu, který si o ni říkal. Fotbalová jednadvacítka totiž ve svém pátém utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2027 odolala všem atakům...

18. listopadu 2025  21:43

Pyro k fotbalu patří! Gesto teplického kotle, vybral 15 tisíc na pokutu sklářů

Fanoušci Teplic a jejich pyro.

Aby netrpěl jejich milovaný klub, vlajkonoši fotbalových Teplic částečně uhradí pokutu za pyrotechnickou show, s níž uvítali na hřišti aktéry listopadového ligového utkání s Viktorií Plzeň. Souhrnný...

18. listopadu 2025  18:29

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

18. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  17:49

Nejhorší byl Schick, mají po Gibraltaru jasno čtenáři. Chválili Coufala či Douděru

Patrik Schick v utkání proti Gibraltaru.

Povinnost splnili a fotbalového trpaslíka z Gibraltaru na závěr kvalifikace o mistrovství světa porazili rozdílem třídy (6:0). Od čtenářů iDNES.cz si proto čeští fotbalisté v tradičním známkování...

18. listopadu 2025  14:18

Buffon nasázel hattrick, devatenáctku dotáhl k postupu z první příčky

Louis Thomas Buffon, syn legendárního italského brankáře Gianluigiho Buffona a...

Čeští fotbalisté do 19 let porazili v závěrečném utkání úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Severní Irsko 4:0. Hattrickem se na výhře podílel syn bývalého legendárního italského...

18. listopadu 2025  13:48

Slováci i po výprasku slyšeli chválu a potlesk. Jsem na fanoušky hrdý, řekl kouč

Zklamaní slovenští fotbalisté po porážce 0:6 na půdě Německa.

Po senzační domácí výhře ze začátku září až do posledního skupinového zápasu živili naději na první místo a přímý postup na mistrovství světa. Napodruhé už ale slovenští fotbalisté proti Německu...

18. listopadu 2025  13:25

Na MS jedině s vízem. Spojené státy však nabídnou fanouškům pohovor přednostně

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Fanoušci se vstupenkami na fotbalové mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku dostanou přednost na vízové pohovory. Rozhodlo o tom pondělní setkání předsedy Mezinárodní fotbalové federace (FIFA)...

18. listopadu 2025  12:20

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

Trenér pražské Dukly Roman Skuhravý přechází u postranní čáry během utkání s...

Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Roman Skuhravý, realizační tým posledního celku první ligy doplnil i jeho syn David. Padesátiletý hlavní kouč nahradil odvolaného Jana Kameníka a do Česka se...

18. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  11:49

Köstl dál u reprezentace? O tom jsem ještě ani neuvažoval, říká dočasný kouč

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl.

Když už novináři na tiskové konferenci po kvalifikačním utkání s Gibraltarem (6:0) vyčerpali všechny otázky, dočasný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl si ještě vzal slovo. „Chtěl bych...

18. listopadu 2025  10:23

Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Fotbalová reprezentační jednadvacítka bude úterý od 18 hodin v Hradci Králové nahánět další klíčové body v kvalifikaci na Euro proti Portugalsku a kouč Michal Bílek si může poměrně zhluboka...

18. listopadu 2025  9:22

