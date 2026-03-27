Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Češi přitom v Edenu prohrávali 0:2, když se z penalty trefil Parrott a následně si smolný vlastní gól dal brankář Kovář. Hned vzápětí ale Češi zásluhou Schickova přesného pokutového kopu snížili.
A nakonec rozhodovaly až penalty.
„To, co jsme předvedli, byl skvělý týmový výkon. To nás dovedlo k výhře, takhle to všichni bereme a za to jsem nejvíc šťastný a rád. Zvlášť když pak tu radost vidím na tvářích všech v kabině. Je to takový impuls, který jsme potřebovali,“ pochvaloval si Krejčí.
Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní
Než jste přišel za novináři, někomu jste odepisoval.
Psal jsem rodině, kde jsou, abych je mohl vidět. Dlouho jsme se neviděli a už se na ně těším
Jak jste vítězství oslavili se spoluhráči?
Bezprostřední oslavy jste viděli, jak jsme vtrhli na Klimiče (Jan Kliment) a na Kovu (Matěj Kovář). To byla velká euforie a radost, že jsme to mohli slavit před naším kotlem. Ale pak jsem byl na rozhovorech, takže bezprostřední oslavy z kabiny vám nepopíšu, omlouvám se.
Co se ve vás mísí za pocity?
Samé skvělé. Samozřejmě start utkání nebyl moc dobrý, trvalo nám, než se do toho dostaneme, ale to je normální v novém systému. To se může stávat a řekli jsme si to i na začátku. Ale co nastat nemůže, je, že bychom přestali bojovat. To jsme dělali až do posledních chvíle a byli jsme odměnění. V penaltové loterii se to pak překlopilo na naší stranu.
Věřil jste po tom druhém obdrženém gólu?
Věřil jsem. Bylo to furt brzo, navíc ten náš gól přišel krátce po tom jejich druhém, což nám pomohlo, takhle se dostat do kontaktu. I v kabině o poločase jsme si říkali, že nic není ztracené. Že vidíme, že se do nich můžeme dostat a je jen otázkou času, kdy se nám něco podaří.
Vy jste dal gól hlavičkou na přední tyči po Sadílkově přímém kopu z rohu hřiště. Bylo to nacvičené?
Spíš to byla taková improvizace, protože jsme střídáním protočili hráče, které jsme měli na signály. Byl konec zápasu, takže jsme si řekli, že se přesuneme. Sáďu znám, sleduju ho a vím, jak skvělé statistiky má v lize, takže jsem dal na intuici a on to rozehrál skvěle.
Mluvil jste o střídáních. O poločase jste udělali dvě změny, mohl byste přiblížit systém, v němž jste hráli?
Bylo to rozestavení 5-3-2, kdy jsme se snažili záběhy dostávat za ně, ale oni stáli v dobrém bloku a nedařilo se nám to. Proto to někdy vypadalo pomaleji, protože jsme čekali na ty prostory. Prostrkování ani centry se nám nedařily, měli jsme variantu B, že to bude lítat od stoperů, což také nebylo ideální, ale...
Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
Ano?
Jsme v novém procesu a nepůjde to lusknutím prstu. Klíčové bylo, že jsme si to nenechali otrávit, když nám to nevycházelo, a věřili jsme, že to zvládneme.
Jedním z náhradníků, kteří o půli přišli, byl Tomáš Souček, od nějž jste převzal kapitánskou pásku. Váš komentář k jeho výkonu?
Skvělej. Jak týmovej, tak velkej respekt k němu osobně. Mrzelo mě, jak ta situace dopadla, ale klobouk dolů před ním, jakou profesionalitu ukázal během celého kempu. Mohl se chovat úplně jinak, ale ukázal jaká je osobnost, jaký je charakter, jak je velký hráč a respekt před ním. Měl pořád hlavu nahoře a když jsme ho potřebovali, tak přišel a byl součástí toho, co jsme dokázali. Děkuju jemu i všem ostatním.
Neměl to vůbec jednoduché. Ztratil pásku, pak místo v sestavě.
Přesně tak. Ale o to víc to ukazuje jeho velikost. A že potom jde na penaltu a promění, klobouk dolů. Jsem za něho rád.
O mistrovství světa si zahrajete v úterý na Letné s Dány. Co od nich čekáte?
Neskutečnou kvalitu. Víme, jaké hráče mají a v jakých klubech nastupují. Bude to jiný zápas, budou hrát jiným stylem a my se musíme přizpůsobit, ale zároveň do toho dát to, co nás dovedlo k cíli proti Irsku. Ty charakterové věci, o kterých jsem mluvil. A ještě něco navíc.