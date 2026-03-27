Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

V první půli nejprve vybojoval penaltu, čtyři minuty před koncem pak hlavou sám srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. Když ani to nerozhodlo, následovaly penalty, v nichž kopal jako první z českých fotbalistů. Proměnil a nakonec se spoluhráči slavil postup přes Irsko. Obránce Ladislav Krejčí si těžko mohl vysnít lepší premiéru v roli kapitána národního týmu. „Je to určitě čest, ale takhle jsem nad tím nepřemýšlel,“ pronesl bezprostředně po barážovém utkání.
Ladislav Krejčí slaví branku. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká...
Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)
Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!
Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!
48 fotografií

Češi přitom v Edenu prohrávali 0:2, když se z penalty trefil Parrott a následně si smolný vlastní gól dal brankář Kovář. Hned vzápětí ale Češi zásluhou Schickova přesného pokutového kopu snížili.

A nakonec rozhodovaly až penalty.

„To, co jsme předvedli, byl skvělý týmový výkon. To nás dovedlo k výhře, takhle to všichni bereme a za to jsem nejvíc šťastný a rád. Zvlášť když pak tu radost vidím na tvářích všech v kabině. Je to takový impuls, který jsme potřebovali,“ pochvaloval si Krejčí.

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Než jste přišel za novináři, někomu jste odepisoval.
Psal jsem rodině, kde jsou, abych je mohl vidět. Dlouho jsme se neviděli a už se na ně těším

Jak jste vítězství oslavili se spoluhráči?
Bezprostřední oslavy jste viděli, jak jsme vtrhli na Klimiče (Jan Kliment) a na Kovu (Matěj Kovář). To byla velká euforie a radost, že jsme to mohli slavit před naším kotlem. Ale pak jsem byl na rozhovorech, takže bezprostřední oslavy z kabiny vám nepopíšu, omlouvám se.

Co se ve vás mísí za pocity?
Samé skvělé. Samozřejmě start utkání nebyl moc dobrý, trvalo nám, než se do toho dostaneme, ale to je normální v novém systému. To se může stávat a řekli jsme si to i na začátku. Ale co nastat nemůže, je, že bychom přestali bojovat. To jsme dělali až do posledních chvíle a byli jsme odměnění. V penaltové loterii se to pak překlopilo na naší stranu.

Věřil jste po tom druhém obdrženém gólu?
Věřil jsem. Bylo to furt brzo, navíc ten náš gól přišel krátce po tom jejich druhém, což nám pomohlo, takhle se dostat do kontaktu. I v kabině o poločase jsme si říkali, že nic není ztracené. Že vidíme, že se do nich můžeme dostat a je jen otázkou času, kdy se nám něco podaří.

Vy jste dal gól hlavičkou na přední tyči po Sadílkově přímém kopu z rohu hřiště. Bylo to nacvičené?
Spíš to byla taková improvizace, protože jsme střídáním protočili hráče, které jsme měli na signály. Byl konec zápasu, takže jsme si řekli, že se přesuneme. Sáďu znám, sleduju ho a vím, jak skvělé statistiky má v lize, takže jsem dal na intuici a on to rozehrál skvěle.

Mluvil jste o střídáních. O poločase jste udělali dvě změny, mohl byste přiblížit systém, v němž jste hráli?
Bylo to rozestavení 5-3-2, kdy jsme se snažili záběhy dostávat za ně, ale oni stáli v dobrém bloku a nedařilo se nám to. Proto to někdy vypadalo pomaleji, protože jsme čekali na ty prostory. Prostrkování ani centry se nám nedařily, měli jsme variantu B, že to bude lítat od stoperů, což také nebylo ideální, ale...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Ano?
Jsme v novém procesu a nepůjde to lusknutím prstu. Klíčové bylo, že jsme si to nenechali otrávit, když nám to nevycházelo, a věřili jsme, že to zvládneme.

Jedním z náhradníků, kteří o půli přišli, byl Tomáš Souček, od nějž jste převzal kapitánskou pásku. Váš komentář k jeho výkonu?
Skvělej. Jak týmovej, tak velkej respekt k němu osobně. Mrzelo mě, jak ta situace dopadla, ale klobouk dolů před ním, jakou profesionalitu ukázal během celého kempu. Mohl se chovat úplně jinak, ale ukázal jaká je osobnost, jaký je charakter, jak je velký hráč a respekt před ním. Měl pořád hlavu nahoře a když jsme ho potřebovali, tak přišel a byl součástí toho, co jsme dokázali. Děkuju jemu i všem ostatním.

Neměl to vůbec jednoduché. Ztratil pásku, pak místo v sestavě.
Přesně tak. Ale o to víc to ukazuje jeho velikost. A že potom jde na penaltu a promění, klobouk dolů. Jsem za něho rád.

O mistrovství světa si zahrajete v úterý na Letné s Dány. Co od nich čekáte?
Neskutečnou kvalitu. Víme, jaké hráče mají a v jakých klubech nastupují. Bude to jiný zápas, budou hrát jiným stylem a my se musíme přizpůsobit, ale zároveň do toho dát to, co nás dovedlo k cíli proti Irsku. Ty charakterové věci, o kterých jsem mluvil. A ještě něco navíc.

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa. V semifinále dodatečné kvalifikace porazil Irsko. Nervózní a dramatický souboj dospěl do penaltového rozstřelu, v...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Ladislav Krejčí slaví branku.

V první půli nejprve vybojoval penaltu, čtyři minuty před koncem pak hlavou sám srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. Když ani to nerozhodlo, následovaly penalty, v nichž kopal jako první z...

27. března 2026  1:16

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!

V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až...

26. března 2026  23:58,  aktualizováno  27. 3.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

27. března 2026

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026 a od postupu je dělí jediná výhra. Baráž odstartovali upracovanou výhrou 3:2 na penalty s Irskem. V cestě už stojí pouze Dánsko....

26. března 2026  23:56

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa. V semifinále dodatečné kvalifikace porazil Irsko. Nervózní a dramatický souboj dospěl do penaltového rozstřelu, v...

26. března 2026  19:18,  aktualizováno  23:36

Kdysi vyloučil Holeše, teď švédský sudí naštval Daridu. Přísná penalta, řekl Kadlec

Český kapitán Ladislav Krejčí diskutuje s rozhodčím Glennem Nybergem během...

Vladimír Darida, který nastoupil za reprezentaci po necelých pěti letech, se mohl vzteknout. Zamračený trenér Miroslav Koubek zaplul do polstrované sedačky na střídačce a zhluboka oddechoval. Češi...

26. března 2026  21:43,  aktualizováno  23:27

Slováci na MS nebudou, s Kosovem selhali v druhé půli. Italové v prvním klání uspěli

Kosovská radost po vedení proti Slovensku.

Fotbalisté Dánska v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa deklasovali 4:0 Severní Makedonii. Ve finále se utkají s Českem, které porazilo Irsko na penalty. Roli favorita...

26. března 2026  23:23

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů v utkání s Irskem?

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Čeští fotbalisté v semifinále baráže o mistrovství světa porazili Irsko 3:2 na penalty a zahrají si o účast na závěrečném turnaji s Dánskem. Jak se vám jejich čtvrteční výkon líbil? Oznámkujte ho v...

26. března 2026

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů s Irskem?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 26. března 2026

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

26. března 2026  19:25

Všechno do útoku! přejí si čtenáři na Irsko. Chtějí Schicka i Chorého, vynechali Součka

Nový kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) vede první trénink...

Jediným defenzivnějším hráčem nad obránci by zůstal veterán Darida. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě hlasovali o ideální sestavě na Irsko a zvolili ofenzivní variantu. Mezi jedenácti vyvolenými...

26. března 2026  17:20

Zemřel první fotbalista za milion liber. Bývalému italskému kanonýrovi bylo 79 let

Giuseppe Savoldi.

Ve věku 79 let zemřel bývalý italský reprezentant Giuseppe Savoldi, který jako první fotbalista v historii přestoupil za částku přesahující milion liber. Informovala o tom agentura ANSA.

26. března 2026  17:03

