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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Krejčí těžko hledal slova: Nezažívám nic příjemného. Realita nám nastavila zrcadlo

Jiří Čihák
  7:33
Adam Hložek sbírá ze země českého kapitána Ladislava Krejčího, který se...

Adam Hložek sbírá ze země českého kapitána Ladislava Krejčího, který se nepříjemně sblížil s loktem mexického soupeře. | foto: AP

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Od našeho zpravodaje v Mexiku - Leskly se mu oči a složitě hledal správná slova. Držel se za srdce, když přemýšlel, jak nepovedené vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa zhodnotit. „Asi bych potřeboval víc času a větší rozhled,“ dumal kapitán Ladislav Krejčí po porážce 0:3 v Mexiku. „Všechny nás to mrzí. Naše víra byla velká, ale realita ohledně výsledků i předvedené hry nám nastavila zrcadlo.“

Jeden bod ze tří zápasů.

Poslední místo ve skupině, kde byly kromě Mexika také Jižní Korea a Jihoafrická republika. Drsné vysvědčení pro celý český fotbal.

A nepříjemný pohled do zrcadla, o němž mluvil právě Krejčí.

Co v něm vlastně Češi vidí?

Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji

Když český kapitán tuhle otázku od novinářů dostal, čtvrt minuty jen hleděl do prázdna. Pak spustil: „Máte nějaké představy o tom, jak pracujete, a pak vrazíte do reality. Na vlastní oči jsme viděli, jak fungují jiné země na jiných kontinentech. Rád bych vám odpověděl nějak konkrétněji, ale mísí se to ve mně. Omlouvám se. Bohužel.“

Dopředu jste o zápase s Mexikem mluvil jako o největším v kariéře, cítíte teď největší zklamání?
Rozhodně nezažívám nic příjemného. Je pár minut po zápase, zklamání je velké. Musíme se bavit o tom, jak se posunout dál, jak být víc konkurenceschopní.

Čeští hráči rozdýchávají trefu Juliana Quinonese (16).

Co vás bolí nejvíc?
Že jsme s naším nastavením nedokázali překonat soupeře. Že jsme si nedokázali splnit sny a cíle, s kterými jsme sem přijeli. Mrzí mě to vůči nám i směrem k fanouškům, kteří tady byli. Nenaplnili jsme očekávání.

A vy jste pod tím podepsaný jako kapitán.
Zodpovědnost cítím. Ale měl bych ji, i kdybych pásku neměl. Tyhle zápasy a turnaje mě motivují v tom, abych fotbal hrál, abych pokračoval v růstu i v neustálé práci. Beru to jako obrovskou zkušenost nejen pro mě, ale pro celý tým. Bylo mi ctí reprezentovat naši zemi na největším turnaji. Bohužel jsme toho nedokázali využít, jak jsme měli.

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Jak bude probíhat další hodnocení?
Všichni potřebujeme odstup. Ale je důležité, aby nám tohle vystoupení něco dalo. I směrem dolů do celkového vývoje a nějakého oživení, ale to už bych se dostával někam jinam. Tohle je na delší povídání.

Tak pojďme ještě krátce k zápasu, ve kterém jste minimálně v úvodu byli aktivnější. Co se stalo pak?
Věřím, že první poločas snesl měřítka. Neříkám, že to bylo úplně top, ale byl tam vidět progres. Jenže druhou půlku jsme vůbec nezvládli.

Docházely síly?
Váhy se překlopily na jejich stranu. A první gól zlomil zápas. Beru to na sebe, v souboji jsem se to snažil dvakrát vyřešit, ale míč se odrazil k soupeři. A z brejku jsme inkasovali. Mrzí mě to.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 25. června 2026

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