Kovářův tatínek vypráví: Mates zůstal svůj. Ale je těžké dívat se, když se mu nedaří

Řeč bude o jeho synovi, o jeho spletité kariéře, jež ho dovedla až na mistrovství světa. Hmatatelné památky na Matějovy brankářské začátky má přitom pečlivě schované.
„Jednou bude rád, že tyhle věci má. Můžou se třeba použít na charitativní účely,“ říká Kovář, který má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti.
S tragicky zesnulým hokejovým mistrem světa Karlem Rachůnkem v roce 2009 v Uherském Hradišti založili Slováckou benefici, kde s přispěním známých sportovců a umělců získávali peníze pro dobročinné účely. Matějovi bylo v té době devět let a měl za sebou první fotbalové krůčky.
Dívat se, jak chytá, je pro mě trošku sebemrskačství. Je to vaše dítě. Fandíte mu, přejete mu, aby se mu dařilo, a je hrozně těžké vidět případný neúspěch.