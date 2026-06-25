Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji

Celkem změna po minulém utkání s Jihoafrickou republikou, kdy Koubek i přes mizerné představení a remízu 1:1 hledal pozitiva. Tentokrát už byl daleko kritičtější. Ale také vysvětlil, že nepřemýšlí o tom, že by ve funkci skončil: „Mám smlouvu, nikdy nic nevzdávám, neutíkám z žádného boje a vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit smlouvu.“
Jak se za vystoupením na mistrovství ohlížíte?
Hráli jsme s obrovskou bojovností, týmovostí a nasazením, ale viděl jsem, že dost zaostáváme v ofenzivní složce a v herní stránce. V baráži se potvrdilo, že lepší někdy nevyhraje, my jsme to urvali, obrovský úspěch pro nás byl už postoupit sem. Ale měli jsme sehrát lepší roli. Všechno je proces, důležitá je cesta. Věřím, že při inovaci personálního obsazení mužstva jsme schopní po té cestě jít dál a zlepšovat se.
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Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Vypadli jste, získali jediný bod. Najdete hlavní příčinu?
I když výkony hlavně v prvních dvou zápasech nebyly dobré, mohli jsme z nich vytěžit víc bodů. Nehráli jsme dobře, ale šance existovala. Rozhodující byla remíza s Jihoafrickou republikou, kdy jsme si vítězství nechali vyrazit z rukou nešťastnou penaltou.
Často jste měnil sestavu. Trápilo vás, že řada hráčů neměla formu?
Doběhl nás program, změny klimatu a přelety. Na to se ale nechci vymlouvat, to by bylo laciné. To bych se rovnou mohl ptát, proč Mexiko nemuselo trénovat v Dallasu jako my. Někteří hráči, se kterými se počítalo, zkrátka nechytili formu a nenavázali na předchozí výkony. To nás zaskočilo. Někteří byli ke konci sezony unavení, jiní zranění, příprava byla krátká a přišel výkonnostní pokles. Museli jsme sáhnout k rotaci, po které jsme netoužili.
Co turnaj prozradil o českém fotbalu?
Ukázal, co všichni dobře víme. Musíme zlepšit technickou stránku, vybrat hráče, kteří jsou konkurenceschopní v těchto atributech. Český fotbal v tomhle ohledu zaostává, musíme zvýšit hernost našeho projevu. Proti Mexiku tam chvílemi nebyly špatné věci, ale pořád to nestačí. Musíme se zaměřit na personální téma a zabudovávat hráče z našeho podhoubí.
Neuvažoval jste tedy o pár minutách pro teenagera Sochůrka?
Uvažoval, ale snažili jsme se postupně střídat tak, aby to bylo s nadějí, že můžeme něco s výsledkem udělat. Kdyby se nezranil Tomáš Souček, mohlo to být jinak: tam jsme si vybouchali střídání a tím se to pro Huga zavřelo. Chtěl jsem to udělat, měl jsem to v hlavě. Ale Hugo nabral obrovské zkušenosti, počká si a dostane šanci v Lize národů.
Ovlivnila zápas nadmořská výška?
Obecně řečeno už pro nás bylo těžké to tady honit. Hráči do toho ale dali všechno, dokázali se s nadmořskou výškou vyrovnat. Trochu síly došly Denisu Višinskému, jinak to ostatní zvládli relativně dobře. Dali do toho v dané chvíli maximum možného.
Višinský přitom v televizi říkal, že cítil, že ještě měl týmu co dát.
To je pro mě nová informace. Já dostal informaci, že toho Denis - lapidárně řečeno - má dost.
Čím to, že vás Mexiko ve druhé půli tak přejelo?
Dalo tři branky. Musím jim pogratulovat k výhře i dobrému výkonu. Nicméně si myslím, že jsme to Mexiku ulehčili víc, než bylo zdrávo. První poločas byl velmi slušný, moc jsme jim toho nedovolili. Měli jsme jednu klíčovou situaci, velkou šanci, kdy jsme díky Višinskému mohli jít do vedení. Ve druhém poločase přišly hloupé chyby, které soupeř potrestal z brejků. Hlavně ta první byla hodně velká, hráč Mexika přetlačil tři naše a z toho vzešel rozhodující první gól.
Proč tentokrát v základu chyběl Schick?
Rozhodli jsme se pro jinou strategii, upřednostnili jsme rychlostní typologii v ofenzivních pozicích s tím, že budeme hrát na brejky. Adam Hložek dostal přednost, vykazoval nejlepší formu z útočníků, to rozhodnutí bylo v pořádku.
Jak na vás zapůsobili soupeři ve skupině?
Věděli jsme, že všechny ty týmy jsou velmi dobré. Výhra Jihoafričanů nad Koreou potvrzuje, že to nebyla skupina outsiderů. Pro nás je to nabírání zkušeností, hráči nikdy takové turnaje nehráli. Africká, mexická i korejská konfrontace byla zajímavá.
Ukázali vám někteří hráči, že s nimi už dál počítat nemůžete?
Určitě ne. Takhle bych to neviděl. Pořád je to sport, někdy se daří víc a někdy méně.