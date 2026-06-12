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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Koubek: Mrzí to, měli jsme v rukách minimálně bod. Projevil se technický rozdíl

David Čermák
  7:35
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Možná půlku zápasu prostál u lajny, aby v randálu na Estadio Akron zvládl hráčům předat aspoň pár pokynů. Nejen jim, ale i trenérovi Miroslavu Koubkovi musel první zápas fotbalové reprezentace na mistrovství světa po dvaceti letech vzít spoustu energie. Nakonec to k ničemu nebylo: národní tým s Jižní Koreou prohrál 1:2.
Trenér Miroslav Koubek udílí pokyny během zápasu proti Jižní Koreji na...

Trenér Miroslav Koubek udílí pokyny během zápasu proti Jižní Koreji na mistrovství světa | foto: Reuters

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa
Ladislav Krejčí (vpravo) střílí gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní...
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„Výsledek nás mrzí, měli jsme to dobře rozehrané,“ povzdechl si Koubek. „Když si gólové situace promítnu, dalo se jim zabránit. Nevyvarovali jsme se chyb, což si u tak kvalitního soupeře nemůžeme dovolit.“

Čím to?
Naše strategie nefungovala úplně na sto procent. Chyb jsme se nevyvarovali, v prvním poločase jsme měli být účinnější směrem dopředu. Odevzdali jsme vše, za to musím tým pochválit. Korea byla efektivnější, projevil se technický rozdíl, což jsme věděli. Mají dynamický projev. Je těžké jejich akce vychytat. Měli jsme nakonec i šance, Hložek, Sadílek... Sahali jsme na výborný výsledek. Škoda. Dá se říct, že jsme měli v rukách minimálně bod. Je to komplikace, měli jsme to dotáhnout.

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma góly utkání zvrátil

Co dál po takové porážce?
Všechno si zhodnotíme, zanalyzujeme. Je čas zregenerovat, nebudeme se na nic vymlouvat. Mám z odhodlání hráčů pozitivní pocit, chybělo nám i trochu štěstí v kritických momentech, třeba u odvolaného gólu. Ale že dohrajeme na hranici vyčerpání, to byla naše povinnost.

Jaké to bylo pro vás? Přijít do narvané arény a koučovat na mistrovství světa?
Nechci, aby to vyznělo neskromně, ale už jsem zažil i víc diváků. Byl to svátek, událost, ale pokud jde o prostředí, to pro mě nové nebylo.

Co se vám ve výkonu líbilo a na čem je třeba pracovat?
Můžu tým pochválit za přístup, nic jiného jsme ani nečekali. Museli jsme podat velký fyzický výkon, být aktivní. Co musíme posunout, je být přesnější v přechodové fázi, kreativnější v posledních třiceti metrech, účelnější. Ale to je proces. V ofenzivě máme určitě co zlepšovat.

Alexandr Sojka pronásleduje Korejce I Kang-ina během mistrovství světa

A při bránění? Hlavně kapitán Son vám dělal obrovské problémy.
Měl hodně výstupů, chodí si pro míče do hloubky. To byla role pro Tomáše Součka, aby střed vyztužil, on fungoval jako taková obranná rezerva. Ne vždycky se všechno podařilo, Son je prostě vynikající hráč. Gól nám nedal, vystřídal, to je výsledek naší i jeho snahy.

Vůbec se neprosadil střelec Schick, moc se nedařilo i Šulcovi..
Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tihle dva jsou ale vynikající hráči i při bránění, nejen při útočení. Pár akcí měli, ale Patrik byl vidět méně, než se čekalo. Pavel měl brejk, ale taky víc ztrát.

Nečekaně dostal uprostřed zálohy šanci Sojka. Jak se vám líbil?
Podal výborný výkon. Z toho, co předváděl v závěru ligy i v přípravě, je znát, že je v životní formě. Byl by hřích toho nevyužít, patřil mezi naše nejlepší hráče.

Důležité zákroky? Ty jsem asi neměl, když jsme prohráli, litoval Kovář

A náhradník Hložek? Hru oživil.
Bylo nám jasné, že musíme víckrát střídat. V takových podmínkách se nedá hrát bez střídání. Adam přišel, měl pár dobrých momentů, nezklamal. Jeho projev je nadějný.

Jak vidíte po prvních zápasech situaci ve skupině?
Na nějaké hodnocení je brzy. Mexiko využilo domácího prostředí, podle očekávání. Korea nás porazila, takže matematika je jasná. Pokud chceme mít šanci na postup, musíme proti Jihoafrické republice jít s cílem urvat tři body.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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