Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Miroslav Koubek (74 let, bez angažmá)
Nejpravděpodobnější varianta.
Je volný. Je zkušený, u národního mužstva už pracoval, v éře Karla Jarolíma byl jeho asistentem. Má obrovské renomé, které si vybudoval především v posledních dvou letech v Plzni. Ukázal, jak úspěšně lze s českým týmem hrát na mezinárodní scéně. Je silný v taktice, ceněný pro neobvyklé a účinné tahy. Hvězdy by si uměl srovnat.
Ale také je spojený s obdobím, na které reprezentace nemůže být pyšná.
Před dvěma týdny v Plzni skončil, protože tým po odchodu opor Kalvacha se Šulcem neměl výsledky a ztratil herní tvář, vztah se vyčerpal. Odvolán byl po domácí porážce se Zlínem.