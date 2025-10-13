Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci


  14:06
Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném odvolání i při hledání nástupce bude mít manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Kdo by Haška mohl nahradit?
Část 1/9

Miroslav Koubek (74 let, bez angažmá)

Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.

Nejpravděpodobnější varianta.

Je volný. Je zkušený, u národního mužstva už pracoval, v éře Karla Jarolíma byl jeho asistentem. Má obrovské renomé, které si vybudoval především v posledních dvou letech v Plzni. Ukázal, jak úspěšně lze s českým týmem hrát na mezinárodní scéně. Je silný v taktice, ceněný pro neobvyklé a účinné tahy. Hvězdy by si uměl srovnat.

Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást

Ale také je spojený s obdobím, na které reprezentace nemůže být pyšná.

Před dvěma týdny v Plzni skončil, protože tým po odchodu opor Kalvacha se Šulcem neměl výsledky a ztratil herní tvář, vztah se vyčerpal. Odvolán byl po domácí porážce se Zlínem.



Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)
Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

12. října 2025  21:54

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

12. října 2025  16:38,  aktualizováno  21:02

