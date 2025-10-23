Byl mluvčí i sportovní ředitel. Köstl povede reprezentaci, ale klíčové je, kdo přijde pak

Až teď ovšem přichází to hlavní.
Při vší úctě k Jaroslavu Köstlovi, kterého ve středu vedení asociace pověřilo přípravou týmu na poslední dva duely letošního roku, všechny zajímá, co se ve strahovských kancelářích odehraje nyní.
Koho vedení vybere, aby s fotbalovým národním týmem konečně zatřásl? Kdo bude stát na lavičce v baráži o mistrovství světa, do níž zbývá přesně 154 dnů?
Generální ředitel fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd, který má seznam trenérů pro národní tým připravit, ve středu po boku Adolfa Šádka, plzeňského šéfa a vlivného člena výkonného výboru, odletěl s Plzní do Říma na čtvrteční zápas Evropské ligy. David Trunda, předseda asociace, mezitím vysvětlil dočasné jmenování Köstla, který ve FAČR dál zůstával pod smlouvou: „Listopadový sraz se blíží a pro nás bylo důležité zachovat kontinuitu.“
Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda
Trenér, který přijde po něm, by měl naopak staré vazby zkusit rozbít a začít nanovo. Je dobře, že vedení asociace dlouhodobé řešení hledá primárně za hranicemi. Chce člověka, jenž nebude napojený na české prostředí, přinese jiný pohled a ideálně také nadhled. Třeba jako před třemi lety Brian Priske, který změnil Spartu.
„Nehledáme jen dokonalý životopis, ale chceme někoho, kdo bude pro práci u českého národního týmu hořet,“ řekl Trunda. „Chceme vidět, že přijel uspět a že jeho hnacím motorem nebude finanční odměna, ale boj o mistrovství světa.“
Turnaj, o kterém Češi po dvacetileté absenci tolik sní, přitom rozhodně nemají na dosah. V březnu musí v ošemetném k. o. systému hraném na jeden zápas vyřadit hned dva soupeře, nicméně až v listopadu se rozhodne o tom, jestli semifinále odehrají doma, nebo pocestují na hřiště soupeře, což je zásadní rozdíl.
Aby byla reprezentace nasazená, potřebuje si na základě světového pořadí udržet mezi šestnácti účastníky baráže místo ve druhém koši. Ten sice momentálně uzavírá, ale na rozdíl od jiných ji už v listopadu čeká pouze jediný soutěžní zápas. Předstihnout ji mohou například Rumuni, Velšané nebo Slováci. Pořadatelství finále, tedy rozhodujícího duelu o postup do Ameriky, dopředu určí los.
Ale to předbíháme.
Zatím je mužstvo v rukou pětatřicetiletého Köstla, jednoho z Haškových asistentů, který má za úkol vedle zmiňované kontinuity zajistit hlavně klid a dvě povinná vítězství.
POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?
Těžko říct, jak svou překlenovací roli vlastně vnímá, když byl i on sám součástí bývalého realizačního týmu a za neúspěchy, včetně toho posledního na Faerských ostrovech, je spoluzodpovědný.
S novináři po svém jmenování ještě nemluvil a žádné jeho vyjádření ve strohé tiskové zprávě o necelých 100 slovech nenabídla ani fotbalová asociace, která dosud neupřesnila ani podobu jeho realizačního týmu.
Köstla si coby někdejší pravou ruku trenéra Jindřicha Trpišovského vybral loni v lednu do svého štábu trenér Hašek „jako nejlepšího asistenta v Česku“: „Má za sebou přes devadesát zápasů v pohárech. Je zkušený a líbí se mi jeho styl.“
Otázka je, nakolik ho ovšem dokázal do fungování reprezentace vůbec vtisknout. Tým si hlavně ze začátku pochvaloval podrobnou taktickou přípravu i zvýšenou úroveň videomítinků. S dalším asistentem Veselým býval Köstl hodně slyšet při trénincích, jenže při zápasech – minimálně na první pohled – už vystupoval mnohem méně. Zatímco ve Slavii pravidelně organizoval například postavení týmu při standardních situacích, v reprezentaci do popředí vstupuje až nyní.
V době, kdy už je Hašek pryč.
Ryzím hlavním trenérem byl naposledy před víc než jedenácti lety u juniorky pražských Bohemians. V Ďolíčku si také zkusil funkci tiskového mluvčího či šéfa v akademii. Už ve dvaadvaceti letech se stal sportovním ředitelem slovenského Ružomberoku. „Život v kanceláři mi tolik nesednul, navíc jsem byl ještě trochu dítě,“ ohlížel se později. „Ale je fajn si ve fotbale zkusit víc věcí. Mimo jiné se poučíte z chyb a snažíte se je neopakovat.“
Stejného kréda se Köstl bude chtít držet i jako hlavní trenér fotbalové reprezentace. Přesto už teď všechny zajímá jiná věc: Kdo přijde po něm?