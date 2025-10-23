Byl mluvčí i sportovní ředitel. Köstl povede reprezentaci, ale klíčové je, kdo přijde pak

Jiří Čihák
  9:49
Týden po odvolání Ivana Haška je to první a zatím dílčí krok. Šéfa pro listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem, což jsou trpaslíci na hraně druhé a třetí stovky světového žebříčku FIFA, fotbalová reprezentace má.
Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií.

Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Předseda FAČR David Trunda, hlavní trenér Ivan Hašek a asistenti Jaroslav Köstl...
Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) sleduje...
Reprezentační asistent Jaroslav Köstl na tréninku.
Asistent trenéra Jaroslav Köstl na tiskové konferenci v rámci fotbalového...
20 fotografií

Až teď ovšem přichází to hlavní.

Při vší úctě k Jaroslavu Köstlovi, kterého ve středu vedení asociace pověřilo přípravou týmu na poslední dva duely letošního roku, všechny zajímá, co se ve strahovských kancelářích odehraje nyní.

Koho vedení vybere, aby s fotbalovým národním týmem konečně zatřásl? Kdo bude stát na lavičce v baráži o mistrovství světa, do níž zbývá přesně 154 dnů?

Generální ředitel fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd, který má seznam trenérů pro národní tým připravit, ve středu po boku Adolfa Šádka, plzeňského šéfa a vlivného člena výkonného výboru, odletěl s Plzní do Říma na čtvrteční zápas Evropské ligy. David Trunda, předseda asociace, mezitím vysvětlil dočasné jmenování Köstla, který ve FAČR dál zůstával pod smlouvou: „Listopadový sraz se blíží a pro nás bylo důležité zachovat kontinuitu.“

Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda

Trenér, který přijde po něm, by měl naopak staré vazby zkusit rozbít a začít nanovo. Je dobře, že vedení asociace dlouhodobé řešení hledá primárně za hranicemi. Chce člověka, jenž nebude napojený na české prostředí, přinese jiný pohled a ideálně také nadhled. Třeba jako před třemi lety Brian Priske, který změnil Spartu.

„Nehledáme jen dokonalý životopis, ale chceme někoho, kdo bude pro práci u českého národního týmu hořet,“ řekl Trunda. „Chceme vidět, že přijel uspět a že jeho hnacím motorem nebude finanční odměna, ale boj o mistrovství světa.“

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda po příletu na pražské...

Turnaj, o kterém Češi po dvacetileté absenci tolik sní, přitom rozhodně nemají na dosah. V březnu musí v ošemetném k. o. systému hraném na jeden zápas vyřadit hned dva soupeře, nicméně až v listopadu se rozhodne o tom, jestli semifinále odehrají doma, nebo pocestují na hřiště soupeře, což je zásadní rozdíl.

Aby byla reprezentace nasazená, potřebuje si na základě světového pořadí udržet mezi šestnácti účastníky baráže místo ve druhém koši. Ten sice momentálně uzavírá, ale na rozdíl od jiných ji už v listopadu čeká pouze jediný soutěžní zápas. Předstihnout ji mohou například Rumuni, Velšané nebo Slováci. Pořadatelství finále, tedy rozhodujícího duelu o postup do Ameriky, dopředu určí los.

Ale to předbíháme.

Zatím je mužstvo v rukou pětatřicetiletého Köstla, jednoho z Haškových asistentů, který má za úkol vedle zmiňované kontinuity zajistit hlavně klid a dvě povinná vítězství.

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

Těžko říct, jak svou překlenovací roli vlastně vnímá, když byl i on sám součástí bývalého realizačního týmu a za neúspěchy, včetně toho posledního na Faerských ostrovech, je spoluzodpovědný.

S novináři po svém jmenování ještě nemluvil a žádné jeho vyjádření ve strohé tiskové zprávě o necelých 100 slovech nenabídla ani fotbalová asociace, která dosud neupřesnila ani podobu jeho realizačního týmu.

Köstla si coby někdejší pravou ruku trenéra Jindřicha Trpišovského vybral loni v lednu do svého štábu trenér Hašek „jako nejlepšího asistenta v Česku“: „Má za sebou přes devadesát zápasů v pohárech. Je zkušený a líbí se mi jeho styl.“

Předseda FAČR David Trunda, hlavní trenér Ivan Hašek a asistenti Jaroslav Köstl a Jaroslav Veselý (zprava).

Otázka je, nakolik ho ovšem dokázal do fungování reprezentace vůbec vtisknout. Tým si hlavně ze začátku pochvaloval podrobnou taktickou přípravu i zvýšenou úroveň videomítinků. S dalším asistentem Veselým býval Köstl hodně slyšet při trénincích, jenže při zápasech – minimálně na první pohled – už vystupoval mnohem méně. Zatímco ve Slavii pravidelně organizoval například postavení týmu při standardních situacích, v reprezentaci do popředí vstupuje až nyní.

V době, kdy už je Hašek pryč.

Ryzím hlavním trenérem byl naposledy před víc než jedenácti lety u juniorky pražských Bohemians. V Ďolíčku si také zkusil funkci tiskového mluvčího či šéfa v akademii. Už ve dvaadvaceti letech se stal sportovním ředitelem slovenského Ružomberoku. „Život v kanceláři mi tolik nesednul, navíc jsem byl ještě trochu dítě,“ ohlížel se později. „Ale je fajn si ve fotbale zkusit víc věcí. Mimo jiné se poučíte z chyb a snažíte se je neopakovat.“

Stejného kréda se Köstl bude chtít držet i jako hlavní trenér fotbalové reprezentace. Přesto už teď všechny zajímá jiná věc: Kdo přijde po něm?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Rijeka vs. SpartaFotbal - 2. kolo - 23. 10. 2025:Rijeka vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.24
  • 3.32
  • 2.39
Brann vs. RangersFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Brann vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.06
  • 3.68
  • 3.49
RB Salcburk vs. FerencvárosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:RB Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.15
  • 3.76
  • 3.19
Lyon vs. BasilejFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Lyon vs. Basilej //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 1.58
  • 4.49
  • 5.34
Genk vs. BetisFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Genk vs. Betis //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.01
  • 3.82
  • 2.21
GA Eagles vs. Aston VillaFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:GA Eagles vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 7.17
  • 5.16
  • 1.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Byl mluvčí i sportovní ředitel. Köstl povede reprezentaci, ale klíčové je, kdo přijde pak

Týden po odvolání Ivana Haška je to první a zatím dílčí krok. Šéfa pro listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem, což jsou trpaslíci na hraně druhé a třetí stovky světového žebříčku FIFA,...

23. října 2025  9:49

Trenér Trpišovský: Kluci, klobouk dolů! Byli jsme jedno velké srdce

Od naší zpravodajky v Itálii Černý rolák, černé kalhoty, černé hodinky... Smuteční náladu ale u slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nehledejte. Tentokrát ne. Oproti porážce 0:3 s Interem Milán odjíždí z Itálie s úsměvem...

23. října 2025  8:21

Na výhru myslíme pokaždé, řekl Priske. Řešil venkovní trable i zranění kapitána

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Vedle sedící brankář Peter Vindahl ho svou odpovědí dostal trochu do úzkých. Sparťanský trenér Brian Priske totiž moc dobře věděl, co za pár okamžiků přijde: Trenére, souhlasíte s ním, že byste v...

23. října 2025  7:57

Olomouc – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Olomouce nastoupí ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

23. října 2025  7:34

Spokojený Kušej: Ukázali jsme starou Slavii. A Atalanta nás trochu podcenila

Od našeho zpravodaje v Itálii Stáli proti němu obrovití stopeři, ale neztratil se. Sprintoval, napadal, centroval, střílel. Vasil Kušej, útočník fotbalové Slavie, se snažil proti vysokým soupeřům z Atalanty Bergamo procpat do...

23. října 2025  7:13

Hrdina Markovič: Přiznávám, nervózní jsem byl. Postup pro nás není zakázané slovo

Od našeho zpravodaje v Itálii Den před zápasem od trenérů slyšel, co stejně už nějakou dobu očekával: Marky, proti Atalantě půjdeš do brány. Pro Jakuba Markoviče, gólmana fotbalové Slavie, to byla dvojitá výzva. Zaprvé: zaskočit...

23. října 2025

Real těsně zdolal Juventus. Vysoké výhry slaví Bayern, Chelsea i Liverpool

Druhou polovinou zápasů pokračoval program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V souboji gigantů zvítězil Real Madrid nad Juventusem 1:0. Bayern si snadno poradil s Bruggami 4:0, Chelsea porazila oslabený...

22. října 2025  23:31

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou tři zápasy. Doma má před sebou Barcelonu, Arsenal a Bilbao. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

22. října 2025  19:53,  aktualizováno  22:46

Složitý rozjezd v Plzni? Masakr, ví Hyský. V Římě zavzpomíná i na úspěch se Slavií

I když je zdravě nervózní, užívá si nový kouč fotbalistů Plzně Martin Hyský první pohárový výjezd v trenérské kariéře. Čtvrteční zápas 3. kola hlavní fáze Evropské ligy proti AS Řím něj bude o to...

22. října 2025  21:35

Bohemians - Boleslav 1:1, domácí tlak nestačil, Kovařík v dohrávce jen srovnal

Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. ligového kola remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty ve druhém poločase poslal do vedení Klíma, za domácí srovnal Kovařík. Pražanům nestačilo na lepší výsledek...

22. října 2025  20:28,  aktualizováno  21:08

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians 1905 zranění kotníku a neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Nový trenér...

22. října 2025  11:14,  aktualizováno  20:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.