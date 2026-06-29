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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Veřejné ponížení kouče Korey. Kritiku vyostřil i prezident, vyřazení chce prošetřit

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  6:21
Jihokorejský trenér Hong Mjong-po při utkání s Jihoafrickou republikou.

Jihokorejský trenér Hong Mjong-po při utkání s Jihoafrickou republikou. | foto: Moises CastilloAP

Korejský trenér Hong Mjong-po během utkání s Jihoafrickou republikou.
Korejský trenér Hong Mjong-po na tiskové konferenci před zápasem s Českem.
Son Hung-min si zoufá po prohře s Jihoafrickou republikou.
I Kang-in se snaží dostat z jihoafrického obklíčení.
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U soupeře českých fotbalistů je pořádně živo. Mohlo se zdát, že rezignací trenéra Hong Mjong-poa to skončí, ale nepovedené vystoupení Koreje na mistrovství světa má další dohru. Nezvyklou, až bizarní, dalo by se říct. Neúspěchu fotbalové reprezentace věnuje pozornost také prezident země I Če-mjong, který vzkázal: „Jsem naprosto šokován.“

Hlava státu v obsáhlém příspěvku na sociálních sítích mimo jiné vyzvala Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu, aby okolnosti vyřazení národního mužstva ve skupině důkladně prošetřilo.

Korejci odstartovali šampionát obratem proti Česku (2:1), posléze ale zapsali dvě těsné porážky s Mexikem (0:1) a překvapivě i s Jihoafrickou republikou (0:1).

V tabulce třetích týmů ze všech dvanácti skupin obsadili až desátou pozici, na postup do vyřazovací fáze nedosáhli.

Korejský trenér Hong Mjong-po na tiskové konferenci před zápasem s Českem.

Hong, jenž rezignoval na nedělní tiskové konferenci v Zapopanu, převzal za nesplnění cíle plnou odpovědnost: „Leží jen na mně jako na hlavním trenérovi. Rád bych se omluvil fanouškům, kteří milují korejský fotbal a podporují národní tým. Nedosáhli jsme výsledků, které očekávali.“

Doma se velmi rychle stal značně nepopulární osobou.

Od vyřazení čelí nepřetržité kritice, média mu vyčítají, že se do funkce dostal jen díky protekci a netransparentnímu vyběrovému řízení, které vyvolalo v zemi pozdvižení už v roce 2024, kdy mužstvo převzal.

Po internetu koluje reportáž z veřejnoprávní televize KBS, která ve vysílání sedmapadesátiletému kouči ponižujícím způsobem rozmazala obličej, aby jej diváci u obrazovek ani neviděli.

Na sociálních sítích se staly velice populárními příspěvky s cedulemi ve výlohách korejských obchodů, které trenérovi zakazují vstup.

Na webových stránkách Národního shromáždění, jednokomorového zákonodárného sboru čítajícího tři stovky poslanců, se objevila petice žádající jeho odvolání. A podpisy velmi rychle přibývaly.

JAR - Jižní Korea 1:0, Maseko jediným gólem zařídil vítězství i postup ze skupiny

K tomu se přidala i ostrá slova přímo od prezidenta, adresovaná nejen bývalému stoperovi, jenž na světovém šampionátu v roce 2002 coby kapitán dovedl reprezentaci k senzační čtvrté příčce, ale také Korejské fotbalové asociaci.

„Opět se potvrdilo, že personální rozhodnutí jsou klíčová. Když je do čela vybrán zcela nekompetentní a neschopný člověk, výsledek se dá předvídat stejně snadno jako denní světlo,“ přisadil si I Če-mjong.

Při jmenování trenéra se podle něj upřednostnil osobní prospěch před veřejným blahem: „Došlo k tomu proto, že je obtížné či nemožné sledovat, kontrolovat nebo přivést k odpovědnosti ty, kteří tuto pravomoc mají.“

Rozhořčená hlava státu požádala Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu, aby analyzovalo příčiny neúspěchu a vypracovalo opatření, která zabrání jeho opakování.

Zároveň apelovala na vedení fotbalové asociace, aby při volbě Hongova nástupce upustilo od nepřímé volby prováděné úzkou skupinou delegátů.

Podle prezidenta zařídí transparentnost, spravedlnost a objektivitu jedině nově vybudovaný systém postavený na přísném dohledu.

„Účast na mistrovství světa je spojena s vynaložením značných finančních prostředků daňových poplatníků a národních zdrojů,“ poznamenal I Če-mjong. „Takový výsledek je selháním, u korejského lidu vyvolal hluboké zklamání.“

Na závěr se za výkony reprezentace omluvil celé zemi: „Slibuji všem, že při reformě naší správy fotbalu budeme postupovat rychle. Tohle už se nesmí nikdy opakovat.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Skupina L

Skupina K

Skupina J

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
28. 6. 21:00
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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