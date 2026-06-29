Veřejné ponížení kouče Korey. Kritiku vyostřil i prezident, vyřazení chce prošetřit

Hlava státu v obsáhlém příspěvku na sociálních sítích mimo jiné vyzvala Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu, aby okolnosti vyřazení národního mužstva ve skupině důkladně prošetřilo.
Korejci odstartovali šampionát obratem proti Česku (2:1), posléze ale zapsali dvě těsné porážky s Mexikem (0:1) a překvapivě i s Jihoafrickou republikou (0:1).
V tabulce třetích týmů ze všech dvanácti skupin obsadili až desátou pozici, na postup do vyřazovací fáze nedosáhli.
Hong, jenž rezignoval na nedělní tiskové konferenci v Zapopanu, převzal za nesplnění cíle plnou odpovědnost: „Leží jen na mně jako na hlavním trenérovi. Rád bych se omluvil fanouškům, kteří milují korejský fotbal a podporují národní tým. Nedosáhli jsme výsledků, které očekávali.“
Doma se velmi rychle stal značně nepopulární osobou.
Od vyřazení čelí nepřetržité kritice, média mu vyčítají, že se do funkce dostal jen díky protekci a netransparentnímu vyběrovému řízení, které vyvolalo v zemi pozdvižení už v roce 2024, kdy mužstvo převzal.
KBS (news channel of South Korea) blurred the face of head coach Hong Myung-bo after their defeat to South Africa. pic.twitter.com/1E3VVwJcf2— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 28, 2026
Po internetu koluje reportáž z veřejnoprávní televize KBS, která ve vysílání sedmapadesátiletému kouči ponižujícím způsobem rozmazala obličej, aby jej diváci u obrazovek ani neviděli.
Na sociálních sítích se staly velice populárními příspěvky s cedulemi ve výlohách korejských obchodů, které trenérovi zakazují vstup.
Na webových stránkách Národního shromáždění, jednokomorového zákonodárného sboru čítajícího tři stovky poslanců, se objevila petice žádající jeho odvolání. A podpisy velmi rychle přibývaly.
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JAR - Jižní Korea 1:0, Maseko jediným gólem zařídil vítězství i postup ze skupiny
K tomu se přidala i ostrá slova přímo od prezidenta, adresovaná nejen bývalému stoperovi, jenž na světovém šampionátu v roce 2002 coby kapitán dovedl reprezentaci k senzační čtvrté příčce, ale také Korejské fotbalové asociaci.
„Opět se potvrdilo, že personální rozhodnutí jsou klíčová. Když je do čela vybrán zcela nekompetentní a neschopný člověk, výsledek se dá předvídat stejně snadno jako denní světlo,“ přisadil si I Če-mjong.
Při jmenování trenéra se podle něj upřednostnil osobní prospěch před veřejným blahem: „Došlo k tomu proto, že je obtížné či nemožné sledovat, kontrolovat nebo přivést k odpovědnosti ty, kteří tuto pravomoc mají.“
South Korea president Lee Jae Myung says he is "utterly baffled" about the national team's group stage exit and has criticized the South Korean football association's appointment of head coach Hong Myung-Bo, per @TheAthleticFC.— Yahoo Sports (@YahooSports) June 28, 2026
President Lee is calling for the country's sports… pic.twitter.com/RwNKUtD5I3
Rozhořčená hlava státu požádala Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu, aby analyzovalo příčiny neúspěchu a vypracovalo opatření, která zabrání jeho opakování.
Zároveň apelovala na vedení fotbalové asociace, aby při volbě Hongova nástupce upustilo od nepřímé volby prováděné úzkou skupinou delegátů.
Podle prezidenta zařídí transparentnost, spravedlnost a objektivitu jedině nově vybudovaný systém postavený na přísném dohledu.
„Účast na mistrovství světa je spojena s vynaložením značných finančních prostředků daňových poplatníků a národních zdrojů,“ poznamenal I Če-mjong. „Takový výsledek je selháním, u korejského lidu vyvolal hluboké zklamání.“
Na závěr se za výkony reprezentace omluvil celé zemi: „Slibuji všem, že při reformě naší správy fotbalu budeme postupovat rychle. Tohle už se nesmí nikdy opakovat.“