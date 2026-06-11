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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Korejci a fotbal: Óóó! Posedlost v asijské zemi nepolevuje. Boom spustil Nizozemec

David Čermák
  22:00
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Korejské turisty byste určitě čekali spíš v pulzujícím Amsterdamu. Nebo v nedalekém Haarlemu, kde na vás na každém rohu dýchne historie. Snad i v malebném Utrechtu, na romantické procházce. Ale co by je proboha mohlo hromadně hnát zrovna do Varsseveldu, tuctového šestitisícového nizozemského městečka pár kilometrů od hranic s Německem?
Guus Hiddink s korejskou vlajkou v Soulu po MS 2002.

Guus Hiddink s korejskou vlajkou v Soulu po MS 2002. | foto: Profimedia.cz

Guus Hiddink s korejským týmem na MS 2002.
JIŽNÍ KOREA. Před čtrnácti lety postoupili na domácím mistrovství světa pod...
Hvězdný korejský kapitán Son Hung-min na tiskové konferenci před zápasem s...
Korejský trenér Hong Mjong-po na tiskové konferenci před zápasem s Českem.
6 fotografií

Budete se divit: bývaly časy, kdy pro mnohé z nich bylo povinnou zastávkou na evropské dovolené.

Domů si jako vzpomínku nevozili fotky památek nebo přírodních divů, stačilo jim zapózovat před úplně obyčejným baráčkem s nápisem Guuseum.

Teď už nestojí. Expozice věnovaná nejslavnějšímu místnímu rodákovi je fuč. Přitom Guus Hiddink s jihokorejskou fotbalovou reprezentací dokázal zázrak: málem urval medaili z mistrovství světa!

Ale hlavně v roce 2002 způsobil, že se do té doby baseballová země zbláznila do fotbalu. Což je stav, který trvá i teď. Na startu mistrovství světa, kdy se Korejci nad ránem pokusí obrat o body Česko.

Guus Hiddink s korejským týmem na MS 2002.

Už do rozpáleného Dallasu se sjelo nejméně pět korejských televizních štábů a další novináři: jen aby zblízka sledovali, jak trénuje první soupeř na šampionátu. Že jejich tým rozbil stan v Guadalajaře, aby se připravil na vysokou nadmořskou výšku? No a?

V Koreji přece fanoušci fotbal hltají a je vlastně jedno, jaké téma jim média předhodí.

Proto se reportéři z daleké asijské země trmáceli na jediný otevřený trénink českého týmu a snažili se z podívané, která se jim naskytla, vyždímat maximum.

Zvědavě se vyptávali v rozhovorech s českými hráči i trenéry.

Když viděli, že kolegové z Česka zpovídají Radka Faksu, který v Dallasu už deset let hraje NHL, nastavovali diktafony také, přestože jim hokej téměř nic neříká.

Fanoušek Faksa: Příště vezmu syna, kopne si s Coufalem. Lístky? Asi zatáhnu za nitku

A nakonec odchytávali i české novináře s prosbou: „Interview about Korean team? Five minutes?“

Což ještě nebylo nic proti tomu, co se dělo přímo v Guadalajaře: korejští žurnalisté totálně zaplnili tiskový sál, kde bylo během chvíle nedýchatelno, jako diví se hlásili o mikrofony a hltali každé slovo, ačkoli se trenér Hong Mjong-po ani hvězdný útočník Son Hung-min moc nerozpovídali. Ale Korejcům vážně stačí málo, zajímá je téměř cokoli.

Osobní zkušenost z předchozího šampionátu z Kataru: Pokud jim předvedete, že máte na fotbalové reálie pamatováka, dějí se věci. Tenkrát stačilo sednout si poblíž nich při obědě v tiskovém středisku, zmínit pár jmen z týmu, který o dvacet let dřív doma rozjel fotbalové šílenství a Čcho Won-he, bývalý reprezentant a toho času cosi jako influencer, už přemlouval: „To mi musíš říct na kameru!“

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Před ní pak hrál překvapeného. Když znovu slyšel, že Čech si pamatuje jména jako An Čong-hwan, Song Čong-guk nebo I Un-dže, valil oči a naoko žasl: „Óóóó! To není možné! Cože, ty si pamatuješ i Čcha Tu-riho? Nechápu!“

Přitom tenkrát Korejci vážně ohromili celý svět. Hodně se řešilo, že je do semifinále pomohli dotlačit rozhodčí, ale i tak váleli. To díky mistru Hiddinkovi, který na exotickou nabídku kývl v roce 2001.

Pokud chtěl z Evropy utéct od všudypřítomného tlaku, moc to nevyšlo. V zemi, která se zrovna chystala spolupořádat mistrovství světa, do Hiddinka novináři od začátku šili, nelíbilo se jim třeba, kolik času tráví na procházkách s přítelkyní Elizabeth. Často slyšel: „Věnuj se víc týmu! Ať to zas není ostuda!“

Abyste chápali: Korejci před Hiddinkovým nástupem na světový šampionát postoupili pětkrát v řadě, ale nevyhráli jediný zápas. Jenže s nizozemským filutou se vše změnilo.

Dal dohromady tým, který před fanatickými fanoušky postupně odkopal z cesty tři evropské obry: Portugalsko, Itálii i Španělsko. Právě tehdy dvakrát pomohl omyl rozhodčích, ale i tak po semifinálovém vyřazení od Němců ležela země Hiddinkovi u nohou.

Jako první cizinec si kráčel pro čestné jihokorejské občanství, jako výraz vděku dostal luxusní vilu na ostrově Čedžu, aerolinky mu darovaly permanentku do první třídy, čtyřicetitisícový stadion v Kwangdžu nese jeho jméno a fanoušci ho dodnes zbožňují.

Nikdo z nástupců na něj zatím nenavázal. Může něco změnit zápas proti Česku?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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