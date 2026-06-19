KOMENTÁŘ: Výsledek ubránit, ne uhrát. Češi se lekli šance, ničí je bázlivá mentalita

Možná příkrá slova, možná i lehce nekolegiální a nejsou ani stoprocentně trefná: že by jeho tým předváděl čarokrásné akce a bůhvíjak bavil, se zrovna říct nedalo.
Ale když zůstanete u základní myšlenky, musíte s panem Broosem souhlasit.
Češi na mistrovství světa nudí.
Proto to po druhém zápasu na turnaji a remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou schytávají ze všech stran. Sice nic neošulí, jsou urputní, poctiví a organizovaní, ale to je tak všechno.
Sotva to ve světové konkurenci může stačit.
A znovu se vrací tíživá otázka: Má vůbec tenhle tým na víc?
Výkon hodnotím pozitivně. Hráli jsme s týmem, který je mimořádně dobrý na balonu. Kluci do toho dali všechno, to je někdy víc než vítězství.