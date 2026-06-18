Doma založil akademii, unesli mu otce. Teď Díaz zářil na MS, byl i u střetu s kamerou

„Takový dětský sen si teď žiju. Hrát na mistrovství světa a reprezentovat svou zemi je úžasné,“ líčil Díaz.
Ten v zápase nejdřív trefil tyč, před poločasem ale vysunul krásnou přihrávkou Muňoze, jenž z voleje otevřel skóre. Na vyrovnání pak sám Díaz ve druhém poločase odpověděl z brejku.
Přimotal se i do srážky s kameramanem, do kterého vlétl uzbecký obránce Chusanov poté, co ve skluzu fauloval právě Díaze. Ten odlétl několik metrů, zatímco operátor se na zemi držel za koleno.
Todos celebrando pero nadie piensa en el camarógrafo, único lesionado en el partido Colombia Usbekistán @GolCaracol pic.twitter.com/vUf3qyo5yT— Rubiel Gómez Avelino (@rubielgomezav) June 18, 2026
„Nakonec jsem fakt moc moc šťastný, protože jsme blízko postupu z těsné skupiny,“ řekl Díaz, který po zápase na tribuny svým příznivcům poslal z prstů vytvořené srdce.
Pravděpodobně také tatínkovi Luisi Manuelovi, známému kolumbijskému trenérovi, který mladého Luise k fotbalu přivedl. Teď společně udržují akademii v Barrancas.
I díky tomu si podobný sen mohou splnit i další.
„Hrát na trávníku, který splňuje standardy FIFA, je určitě lepší než holá země,“ smál se pro web mnichovského Bayernu správce akademie Josher Díaz.
Díky rodině Díazů nemusejí místní utrácet za kvalitní tréninkové podmínky v jiných vzdálených městech.
Tak jako tenkrát mladý Luis.
Kdysi rodinu opustil, aby se učil fotbal v šest hodin vzdálené Barranquille. Odtamtud se přes portugalské Porto během tří let vypracoval až do Liverpoolu v Premier League.
„To je hráč, který je hladový po úspěchu a ví, že musíte bojovat, abyste něčeho dosáhli,“ popisoval ho jeden z nejznámějších trenérů Jürgen Klopp, pod nímž odehrál další dvě sezony.
A také zažil velkou rodinnou bolest, když mu místní levicová gerilová skupina Národní osvobozenecká armáda (ELN) v roce 2023 unesla rodiče.
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Unesený otec fotbalisty Liverpoolu Díaze byl v Kolumbii propuštěn
Právě v Barrancas je přepadli na čerpací stanici, maminku však záhy při záchranné akci osvobodili. Táta Luis Manuel zůstal v zajetí dva týdny.
„Nemohl jsem spát ani jíst, jeden z nejhorších zážitků,“ popisoval pak Luis Manuel pro The Guardian.
Gerilová skupina moc dobře věděla, že drží otce reprezentační hvězdy, i proto záhy uvedla, že šlo o chybu. Rychlejší propuštění ale tehdy komplikovaly vojenské operace na severu země.
Díaz se strachoval a tehdy ani neměl chuť do fotbalu. V zápase s Lutonem si po vstřeleném gólu vyhrnul dres, aby ukázal triko s nápisem „Libertad para papa“. Svobodu pro tátu.
To se pár dnů nato splnilo.
Z Liverpoolu odešel Díaz v létě 2025 do Bayernu, kde se během sezony stal hvězdou a společně s Harrym Kanem hlavním ofenzivním tahounem. A po titulu z Anglie už má i ten německý.
Teď ovšem září na mistrovství světa.