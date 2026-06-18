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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Doma založil akademii, unesli mu otce. Teď Díaz zářil na MS, byl i u střetu s kamerou

Autor:
  8:54
Uprostřed vyprahlé krajiny vás praští do očí perfektní zelený umělý trávník. Desítky mladých Kolumbijců v maličkém chudém městečku Barrancas právě začínají svou cestu za snem. V akademii Luise Díaze, který to ze severovýchodu jihoamerické země dotáhl přes Liverpool do Bayernu a teď na mistrovství světa rozhodl o výhře 3:1 nad Uzbekistánem gólem a asistencí.
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Luis Díaz střílí těsně vedle uzbecké brány. | foto: AP

„Takový dětský sen si teď žiju. Hrát na mistrovství světa a reprezentovat svou zemi je úžasné,“ líčil Díaz.

Ten v zápase nejdřív trefil tyč, před poločasem ale vysunul krásnou přihrávkou Muňoze, jenž z voleje otevřel skóre. Na vyrovnání pak sám Díaz ve druhém poločase odpověděl z brejku.

Přimotal se i do srážky s kameramanem, do kterého vlétl uzbecký obránce Chusanov poté, co ve skluzu fauloval právě Díaze. Ten odlétl několik metrů, zatímco operátor se na zemi držel za koleno.

„Nakonec jsem fakt moc moc šťastný, protože jsme blízko postupu z těsné skupiny,“ řekl Díaz, který po zápase na tribuny svým příznivcům poslal z prstů vytvořené srdce.

Pravděpodobně také tatínkovi Luisi Manuelovi, známému kolumbijskému trenérovi, který mladého Luise k fotbalu přivedl. Teď společně udržují akademii v Barrancas.

I díky tomu si podobný sen mohou splnit i další.

„Hrát na trávníku, který splňuje standardy FIFA, je určitě lepší než holá země,“ smál se pro web mnichovského Bayernu správce akademie Josher Díaz.

Díky rodině Díazů nemusejí místní utrácet za kvalitní tréninkové podmínky v jiných vzdálených městech.

Tak jako tenkrát mladý Luis.

Luis Díaz slaví s kolumbijskými fanoušky trefu do sítě Uzbekistánu.

Kdysi rodinu opustil, aby se učil fotbal v šest hodin vzdálené Barranquille. Odtamtud se přes portugalské Porto během tří let vypracoval až do Liverpoolu v Premier League.

„To je hráč, který je hladový po úspěchu a ví, že musíte bojovat, abyste něčeho dosáhli,“ popisoval ho jeden z nejznámějších trenérů Jürgen Klopp, pod nímž odehrál další dvě sezony.

A také zažil velkou rodinnou bolest, když mu místní levicová gerilová skupina Národní osvobozenecká armáda (ELN) v roce 2023 unesla rodiče.

Unesený otec fotbalisty Liverpoolu Díaze byl v Kolumbii propuštěn

Právě v Barrancas je přepadli na čerpací stanici, maminku však záhy při záchranné akci osvobodili. Táta Luis Manuel zůstal v zajetí dva týdny.

„Nemohl jsem spát ani jíst, jeden z nejhorších zážitků,“ popisoval pak Luis Manuel pro The Guardian.

Gerilová skupina moc dobře věděla, že drží otce reprezentační hvězdy, i proto záhy uvedla, že šlo o chybu. Rychlejší propuštění ale tehdy komplikovaly vojenské operace na severu země.

Díaz se strachoval a tehdy ani neměl chuť do fotbalu. V zápase s Lutonem si po vstřeleném gólu vyhrnul dres, aby ukázal triko s nápisem „Libertad para papa“. Svobodu pro tátu.

To se pár dnů nato splnilo.

Emotivní oslavy Luise Díaze druhého gólu Kolumbie v duelu s Uzbekistánem.

Z Liverpoolu odešel Díaz v létě 2025 do Bayernu, kde se během sezony stal hvězdou a společně s Harrym Kanem hlavním ofenzivním tahounem. A po titulu z Anglie už má i ten německý.

Teď ovšem září na mistrovství světa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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